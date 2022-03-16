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Le-Seyde — Редкое купе в ретро-стиле от Mitsuoka

Le-Seyde — Редкое купе в ретро-стиле от Mitsuoka (31 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2022 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: Mitsuoka   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   янгтаймер   
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Немногие автомобильные компании так посвятили себя созданию причудливых автомобилей, как японская Mitsuoka. По этим меркам, этот Le-Seyde 1991 года, безусловно, не разочаровывает и даже удивляет.

Источник:

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Метки: Mitsuoka   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   янгтаймер   
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2  комментария
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СергейПименов 2 часа назад
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Ego sum qui sum 44 минуты назад
у таких авто обычно свадебная фата из окон треплется
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