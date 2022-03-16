Le-Seyde — Редкое купе в ретро-стиле от Mitsuoka

123
31
1
Немногие автомобильные компании так посвятили себя созданию причудливых автомобилей, как японская Mitsuoka. По этим меркам, этот Le-Seyde 1991 года, безусловно, не разочаровывает и даже удивляет.
На онлайн-аукционе Car&Bids подходят к концу торги за экстравагантное купе Mitsuoka Le-Seyde. Это один из всего 500 собранных известной японской фирмой спорткаров. Автомобиль находится в США, куда он никогда официально не поставлялся. Несмотря на редкость предлагают сейчас за автомобиль всего 14,2 тысячи долларов — возможно, это связано с далёким от идеального состоянием.
Эта модель Mitsuoka базируется на платформе Nissan Silvia S13, но получила кузов собственной разработки и дизайна компании. Аукционная площадка утверждает, что источником вдохновения для создателей внешности Le-Seyde послужила модель Zimmer Golden Spirit.
Купе оснащено атмосферной «четвёркой» объёмом 1,8 литра, которая развивает 133 л.с. и 159 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с четырёхдиапазонным «автоматом».
С 1991 года этот автомобиль успел проехать 63,8 тысячи километров. За это время он обзавёлся альтернативными колёсными дисками, получил новую стереосистему на компонентах Pioneer, новый руль и другой выхлоп. Кроме того, вместо заводского белого кузов перекрасили в тёмно-красный.
Несмотря на относительно скромный для 30-летней машины пробег, находится она не в лучшем состоянии. Упоминаются, к примеру, островки ржавчины и общий износ лакокрасочного покрытия, потрёпанная обивка кресел и сбои в работе электрики. Кроме этого, на невысокую стоимость автомобиля влияет его японское происхождение, которым обусловлено правостороннее расположение органов управления. Тем не менее, основатель площадки Cars&Bids известный американский блогер Даг ДеМуро, имея в виду экзотическую внешность Le-Seyde, заявил, что «новому владельцу ничего не остается, кроме как заправить бак и приготовиться отвечать на вопросы на каждом светофоре».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Toyota Supra 1993 года выпуска выставлена на продажу за колоссальную сумму
- Кабриолет Saab из 90-х в отличном состоянии и с маленьким пробегом
- Идеальный 30-летний Chevrolet Corvette ZR-1 с минимальным пробегом
- Хардкорный Honda NSX Type R для энтузиаста, который может потратить 20 миллионов рублей
- Продается редкий суперкар Lamborghini Diablo SE30: таких было выпущено всего 150 единиц
10
Понравилось10
Новости партнёров