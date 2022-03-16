Le-Seyde — Редкое купе в ретро-стиле от Mitsuoka

Несмотря на относительно скромный для 30-летней машины пробег, находится она не в лучшем состоянии. Упоминаются, к примеру, островки ржавчины и общий износ лакокрасочного покрытия, потрёпанная обивка кресел и сбои в работе электрики. Кроме этого, на невысокую стоимость автомобиля влияет его японское происхождение, которым обусловлено правостороннее расположение органов управления. Тем не менее, основатель площадки Cars&Bids известный американский блогер Даг ДеМуро, имея в виду экзотическую внешность Le-Seyde, заявил, что «новому владельцу ничего не остается, кроме как заправить бак и приготовиться отвечать на вопросы на каждом светофоре».