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Самый большой в мире «Хаммер» прибыл в коллекцию необычных автомобилей арабского шейха

Самый большой в мире «Хаммер» прибыл в коллекцию необычных автомобилей арабского шейха (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 марта 2022 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer   Hummer H1   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   шейх   
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Знаменитый шейх из ОАЭ – Хамад бин Хамдан Аль Нахайян опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировал свою новую "игрушку". На этот раз его коллекцию пополнила огромная детализированная копия Hummer H1.

Источник:

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Метки: Hummer   Hummer H1   авто   автомир   автомобили   копия   реплика   шейх   
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8  комментариев
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4k
сеньор Леонсио 3 часа назад
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perekrestok Полчаса назад
наверное на заводе Белазов делали?
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16k
Toxictofa Час назад
Лучше бы белаз купил, чем этот сарай, толку бы больше было.
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67k
Доктор Джонс Час назад
Похоже, писюн у шейха совсем усох...
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182
Бодан Бачевский 2 часа назад
Кажется, что маленький Хаммер игрушка, а большой обычного размера...
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1k
Ловите наркомана! 3 часа назад
А че внутри так аскетично? Сортир какой-то унылый, на допы денег не хватило? Коврики там и всяко разно....
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7k
Bartello 3 часа назад
Как бы сдаётся с нижней частью хаммера шейха чуток...ввели в заблуждение.
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SuperTroll 4 часа назад
Тупо телега. Даже элементов подвески там не вижу, какая накуй детализированная копия?
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