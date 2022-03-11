Самый большой в мире «Хаммер» прибыл в коллекцию необычных автомобилей арабского шейха

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Знаменитый шейх из ОАЭ – Хамад бин Хамдан Аль Нахайян опубликовали видеоролик, в котором продемонстрировал свою новую "игрушку". На этот раз его коллекцию пополнила огромная детализированная копия Hummer H1.
Исполинскую машину построили специально для арабского шейха Хамада бин Хамдан Аль Нахайяна.
Характеристики огромного Hummer H1 неизвестны. При этом внешний вид эксклюзивного автомобиля в точности повторяет детали реального армейского внедорожника. Разработчики сумели тщательно и органично масштабировать все элементы кузова кастомной машины.
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Чтобы продемонстрировать размеры уникального «Хаммера», рядом с монументальным автомобилем проехал серийный H1, габариты которого сопоставимы с покрышками новой машины шейха.
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