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В Подмосковье водитель наехал на пенсионера, а затем оставил его у подъезда, даже не вызвав «скорую»

В Подмосковье водитель наехал на пенсионера, а затем оставил его у подъезда, даже не вызвав «скорую» (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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Камеры видеонаблюдения засняли момент наезда на пожилого мужчину в подмосковном Краснознаменске. Водитель "Приоры" сдавал задним ходом и не заметил пешехода.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   скрылся с места дтп   
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10  комментариев
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2k
AmberFox 2 часа назад
За такие маневры отобрать у него права пожизненно, а за наезд 2-3 годика.
Это что ему в глаза и уши долбили, что он не увидел и не почуствовал удара.
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23k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
По мне это можно оформлять как умышленное причинение вреда здоровью! По другому я такие маневры объяснить не могу.
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4k
Сергей С 11 минут назад
Далпаёп. Нашел где разворачиваться, на парктроники денег не хватило, а в зеркала смотреть не научился
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14k
Габит Калыков 42 минуты назад
А эти двое свидетелей, что, так и ушли, оставив деда?!
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206
glip 58 минут назад
Деду надо было тростью по этому ведру постучать так чтоб стекла повылетали.
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13
sasha Час назад
за решетку козла, покушение на убийство
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15k
Alex ASK Час назад
Как же можно так долбиться в шары???
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Специально выцеливал?
Дед:
- Я сейчас уйду, сейчас уйду!
Водитель:
- Хрен-с-два, ты у меня уйдёшь!
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