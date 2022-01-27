В Подмосковье водитель наехал на пенсионера, а затем оставил его у подъезда, даже не вызвав «скорую»

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Камеры видеонаблюдения засняли момент наезда на пожилого мужчину в подмосковном Краснознаменске. Водитель "Приоры" сдавал задним ходом и не заметил пешехода.
Водитель вместе с очевидцами довели пострадавшего до подъезда и оставили там, даже не позвонив в скорую помощь. Лишь спустя двое суток пострадавшего пенсионера пришла навестить родственница, она и сообщила в полицию о случившемся.
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Это что ему в глаза и уши долбили, что он не увидел и не почуствовал удара.
Дед:
- Я сейчас уйду, сейчас уйду!
Водитель:
- Хрен-с-два, ты у меня уйдёшь!