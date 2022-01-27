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Сообщество Аварии
Пирожок с капустой
Мгновенная карма, ДТП Мерседес и Газель
(1 фото + 1 видео)
Автор:
Пирожок с капустой
27 января 2022 12:02
Сообщество :
Аварии
Метки:
авария
дтп
карма
2295
1
1
Мгновенная карма, Дтп Мерседес и Газель
0
Мгновенная карма, Дтп Мерседес и Газель
2022-01-27T12:02:40+03:00
Источник:
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Метки:
авария
дтп
карма
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Максим Максимов
8 часов назад
я что то не понял: а что мерин хотел показать?
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Бендер Родригес
Максим Максимов
8 часов назад
Отсутствие мозга. Что и продемонстрировал
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5 ответов
(из
7
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34
Чел
2 минуты назад
почему все пишут "Мгновенная карма"? мне кажется "Мгновенная КАРА" или просто "кара" по смыслу больше подходит. поправьте если не прав.
0
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6k
Шурави
4 часа назад
Три долбана заняли 3 ряда и едут с одинаковой скоростью, четвёртый долбан возомнил себя учителем, а пострадал вообще невиновный.
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2k
kotkot
7 часов назад
Я бы еще и остановился поглумиться..))))
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7
Про ДТП
7 часов назад
Полный привод, говорили они - управляемость))
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1k
Glassy
Про ДТП
6 часов назад
Ну управляемость для неподготовленного автолюбителя - это лишь ощущения. Никто из присутствующих даже не подозревает, что управляемость можно измерить в цифрах и такие тесты проводились. Под управляемостью профессионалы понимают способность автомобиля удерживать максимальную перегрузку до сноса, т.е. максимальное боковое ускорение при прохождении дуги. И как выяснилось 1g (эталон) выдерживает Dodge Viper. Забавно видеть, что на этой машине устройство автомобиля из каких-то там забытых годов, у него даже подвеска рессорная и рама есть, и задний мост. А вот эти все современные свисто-перделки в рейтинге находятся где-то в заднице.
4
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sokol
Про ДТП
3 часа назад
И безопасность!
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sokol
Glassy
3 часа назад
На мерсе нет ни рамы, ни рессор, ни мостов.
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Glassy
sokol
59 минут назад
Да, я в курсе. Что вы этим хотели сказать?
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Илья
7 часов назад
В данном, конкретном случае мерин явно перестарался и вообще балбес (нервы надо держать при себе).
Однако такая ситуация и меня тоже вымораживает: дорога достаточно свободная но едут три красавца стройной шеренгой перекрыв все три полосы. Ну кто тебе мешает, при свободных других рядах, тошнить спокойно справа?
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5 ответов
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7
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No pasaran
Илья
5 часов назад
На это у меня нет однозначного ответа. Всё же зависит от дорожной обстановки.
-1
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15k
alexis
Михаил
4 часа назад
на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота (С)
1
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143
Плюшевый Вася
Илья
3 часа назад
Если в пределах города, то по ПДД можно. Но это свинство
-2
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192
АлександрОрлов
Илья
4 минуты назад
Там участок ограничения скорости 40 км/ч и камера, поэтому никто не спешит, едут по правилам. Мерседес начал чудить сразу после камеры.
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АлександрОрлов
3 минуты назад
СПб, Индустриальный проспект по направлению к Шафировскому пр.
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9k
Alexander
8 часов назад
Напокупают говна всякого, да ещё ездить не умеют...
8
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Однако такая ситуация и меня тоже вымораживает: дорога достаточно свободная но едут три красавца стройной шеренгой перекрыв все три полосы. Ну кто тебе мешает, при свободных других рядах, тошнить спокойно справа?