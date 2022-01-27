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Мгновенная карма, ДТП Мерседес и Газель

Мгновенная карма, ДТП Мерседес и Газель (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   карма   
2295
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Мгновенная карма, Дтп Мерседес и Газель

Источник:

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Метки: авария   дтп   карма   
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31  комментарий
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1k
Максим Максимов 8 часов назад
я что то не понял: а что мерин хотел показать?
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34
Чел 2 минуты назад
почему все пишут "Мгновенная карма"? мне кажется "Мгновенная КАРА" или просто "кара" по смыслу больше подходит. поправьте если не прав.
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6k
Шурави 4 часа назад
Три долбана заняли 3 ряда и едут с одинаковой скоростью, четвёртый долбан возомнил себя учителем, а пострадал вообще невиновный.
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2k
kotkot 7 часов назад
Я бы еще и остановился поглумиться..))))
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7
Про ДТП 7 часов назад
Полный привод, говорили они - управляемость))
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3k
Илья 7 часов назад
В данном, конкретном случае мерин явно перестарался и вообще балбес (нервы надо держать при себе).
Однако такая ситуация и меня тоже вымораживает: дорога достаточно свободная но едут три красавца стройной шеренгой перекрыв все три полосы. Ну кто тебе мешает, при свободных других рядах, тошнить спокойно справа?
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143
Плюшевый Вася Илья 3 часа назад
Если в пределах города, то по ПДД можно. Но это свинство
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АлександрОрлов Илья 4 минуты назад
Там участок ограничения скорости 40 км/ч и камера, поэтому никто не спешит, едут по правилам. Мерседес начал чудить сразу после камеры.
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АлександрОрлов 3 минуты назад
СПб, Индустриальный проспект по направлению к Шафировскому пр.
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9k
Alexander 8 часов назад
Напокупают говна всякого, да ещё ездить не умеют...
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