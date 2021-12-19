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BeetleRod

BeetleRod (7 фото)

Автор:
19 декабря 2021 21:50
Метки: Beetle   BeetleRod   авто   род   
559
7
BeetleRod. Описния нет
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106
__ 3 часа назад
хороша чертовка...
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9k
Павел 2 часа назад
Ну неужели?! Вот ты всегда кидаешь фотки машинок с говноспойлерами и прочей ересью. И вдруг раскопал ОДНУ интересную. Теперь сравни количество оценок и ты поймешь, что людям интереснее.
Единственное, если бы ты не поленился и перевел описание материала откуда слямзил.
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Прототип «народной машины» от Volkswagen Beetle с лягушачьим лицом похож на леденец на колесах. Плоский четырехцилиндровый двигатель здесь был перемещен вперед, а прямо к нему прикручен еще один, чтобы создать гармоничную восьмицилиндровую электростанцию, которую можно увидеть через те окна из оргстекла, сделанные в арочном капоте.
У «свинцового жука» всего два сиденья, а органы управления сдвинуты назад из-за большого двигателя спереди. Есть боковые выхлопы там, где должны были быть обычные крылья, а в задних есть круглое отверстие, чтобы было видно колесо.
Исключительное произведение искусства, но у него есть недостаток - это всего лишь рендеринг талантливого художника Михаила Смолянова, мечта, которую кто-то должен воплотить в жизнь.

https://www.autoevolution.com/news/this-volkswagen-beetle-hotrod-rendering-should-become-real-photo-gallery-91886.htmlhttps://www.autoevolution.com/news/this-volkswagen-beetle-hotrod-rendering-should-become-real-photo-gallery-91886.html
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2k
Мефодий 3 часа назад
Дяенька! а у вас в отражении хромированного бампера -бессмысленная и бесконечная заасфальтированная пустыня. При такой филигранной технике моделирования - такой срач в текстурах... В чём рендерили, если не секрет?
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15k
Александр Н. 3 часа назад
Красивое.
Но неинформативное.
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
красивенькая
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