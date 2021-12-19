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Авторский пост
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Единственное, если бы ты не поленился и перевел описание материала откуда слямзил.
У «свинцового жука» всего два сиденья, а органы управления сдвинуты назад из-за большого двигателя спереди. Есть боковые выхлопы там, где должны были быть обычные крылья, а в задних есть круглое отверстие, чтобы было видно колесо.
Исключительное произведение искусства, но у него есть недостаток - это всего лишь рендеринг талантливого художника Михаила Смолянова, мечта, которую кто-то должен воплотить в жизнь.
https://www.autoevolution.com/news/this-volkswagen-beetle-hotrod-rendering-should-become-real-photo-gallery-91886.htmlhttps://www.autoevolution.com/news/this-volkswagen-beetle-hotrod-rendering-should-become-real-photo-gallery-91886.html
Но неинформативное.