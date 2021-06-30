Невероятно редкий прототип Volkswagen с воздушным охлаждением выставлен на продажу в Южной Африке

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В южноафриканской Западно-Капской провинции выставили на продажу уникальную версию внедорожника Volkswagen 1600 Project 1021, который построен в 1977 году. Вместе с тем транспортное средство является экспериментальной моделью, созданной на базе Beetle.
Стоимость представленного в продаже экземпляра в пересчете составляет около 255 тысяч рублей. Разработкой автомобиля занимались сотрудники местного подразделения Volkswagen.
Модель получила крышу топливного бака на переднем крыле, а также воздухозаборники на задней стойке. Кроме того, наличие традиционной решетки радиатора используется исключительно для завершенного внешнего вида.
Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 58 л.с.
Под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 58 л.с.
Владелец данного транспортного средства Volkswagen 1600 Project 1021 указал, что автомобиль полностью исправен и может быть активно использован в эксплуатации. Остальные подробности пока умалчиваются.
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