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Невероятно редкий прототип Volkswagen с воздушным охлаждением выставлен на продажу в Южной Африке

Невероятно редкий прототип Volkswagen с воздушным охлаждением выставлен на продажу в Южной Африке (4 фото)

Автор:
30 июня 2021 12:32
Сообщество : Автомир
Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   
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В южноафриканской Западно-Капской провинции выставили на продажу уникальную версию внедорожника Volkswagen 1600 Project 1021, который построен в 1977 году. Вместе с тем транспортное средство является экспериментальной моделью, созданной на базе Beetle.

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Метки: Beetle   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   
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595
Not Found! 3 часа назад
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livaneth Час назад
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11k
Элитный тигр Час назад
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