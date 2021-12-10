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Подборка автомобильного юмора на пятницу

Подборка автомобильного юмора на пятницу (20 фото)

Автор:
10 декабря 2021 08:08
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   приколы   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   приколы   
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1k
александр Час назад
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Вот тут непонятно
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5k
молотый Либентроп Минуту назад
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34k
Aleksandr 8 минут назад
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Он просто хочет убедиться, что Рашкина в автобусе нет...
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1k
Glassy 14 минут назад
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Ниволга?
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185
sapsanbosh 19 минут назад
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Купила мама коника, а коник без ноги!
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48k
noName Полчаса назад
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Чашечка просигнализировала о лёгкой коррозии
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6k
corell 38 минут назад
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Году в 97-м или 98-м довелось один раз прокатиться на УАЗ 469 нашего горводоканала.

Тот УАЗик был затюнингован вусмерть его адским водилой. Всякие наклейки внутри и снаружи, висюльки в салоне, чехлы на кресла сшитые из ковра и прочая прелесть.

Но больше всего меня поразило то, как бохато были украшены окна. Под уплотнительные резинки по краям стёкол были рядком напиханы 10-рублёвые монеты образца 1991 года (которые со Спасской башней на обороте).

Вот то была красота неописуемая и настоящий деревенский хенд-мейд! Нынешние заниженные вёдра со всякими пластиковыми накладками с алиэкспресса нервно сосут в углу.
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5k
Roman 42 минуты назад
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Это чтобы потом не ныли: "Мы ехали ночью по пустой улице 40 км/час, соблюдая все меры предосторожности и расхерачили поддон двигателя об незаметный лежачий полицейский!".
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8k
Кенвуд 47 минут назад
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Что здесь должно привлечь внимание
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4k
livaneth 49 минут назад
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Переднеприводной. Мог бы и выплозти
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4k
livaneth 51 минуту назад
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Для интроверта
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50k
doker 51 минуту назад
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Как обычно - "на вырост".
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50k
doker 53 минуты назад
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Зима. Просто холодно.
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Кенвуд 55 минут назад
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Дембельское авто? Аксельбанта не хватает.
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