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Монтировка против пистолета: дорожный конфликт в Адыгее

Монтировка против пистолета: дорожный конфликт в Адыгее (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   нива   
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В Тахтамукайском районе водитель «Нивы», выезжая со второстепенной дороги, подрезал автора ролика. В ходе словесной перепалки один из водителей взял монтировку, а другой достал пистолет.

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Метки: авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   нива   
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26  комментариев
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Извиняюсь, а какой национальности был чурка, чтобы случайно ее не назвать?
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36k
kalinser 2 минуты назад
Давно говорю,что за разборки на дорогах,нужно лишать и прав и ставить на учет в дурку.
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11k
Majul 8 минут назад
Очередной "герой". Как же задрали подобные обсосы. Причем обсосы любой национальности.
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22k
MrGod 18 минут назад
Вот оно быдло и ему пох на всех, почему у нас нет закона, которые отправляет лес валить таких пох*истов? Оно же опасно для людей а ещё оно бесполезно для общества, ибо оно его не признаёт.
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240
Andrey 23 минуты назад
Я вот одного не пойму ! Ну нарушил ты, посигналили тебе ,ну моргни аварийной и едь дальше !
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344
Kot13 24 минуты назад
Какя интересная жизнь в Тахтамукайском районе.
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19k
KOSTELLO Полчаса назад
Ну а куле вы хотели?
Типичный Чилиец с планеты обезьян
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1k
Леонид Полчаса назад
У меня бы от страха и душевных переживаний при виде предмета похожего на пистолет нога бы соскользнула на педаль газа , причём прямо в пол.
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14k
Сергей 38 минут назад
Номер авто уже внесён в справочник"Все геи из Адыгеи"?
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3k
Горожанин 39 минут назад
Человек с шуруповёртом.
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2k
ProstoBoBka Час назад
Такой отмазы я еще не слышал от дебилов, которые нарушают. Обычно "я включил/ла поворотник", "меня же видно". А тут "Ты купил дорогу". Обезьянка на ниве... Вот если бы было ДТП, даже и не представишь, какие отмазы придумает...
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29k
Fat Lynx Час назад
Номер машины есть, лицо есть... Я надеюсь, что ментам достанет храбрости и чувства долга лишить данного персонажа лицензии на травмат... или они только и способны, что побираться?
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38k
Alex Час назад
Два дебила повстречались на дороге.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Мушку то спилил?
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25k
Vazari 2 часа назад
Теперь примерно понятно, какой шлак оттуда переезжает в другие регионы, не меняя при этом свои ослиные повадки.
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10k
☾ Атеист ☽ 2 часа назад
Отобрать пистолет, ибо с психикой не в порядке!, это как минимум
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350
Максим Максимов ☾ Атеист ☽ 2 часа назад
ежели с психикой не в порядке, то какого йуха у него водительское удостоверение имеется? На ишака променял что ли?
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