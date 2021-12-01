Монтировка против пистолета: дорожный конфликт в Адыгее

Со слов водителя «Нивы», пистолет, который он демонстрировал, является пластмассовым, и предназначен для стрельбы пластиковыми шариками. Этот предмет был изъят в его машине. Сотрудниками полиции Тахтамукайского района по месту жительства 32-летнего мужчины обнаружен травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке и хранившийся на законных основаниях.

2021-12-01T12:05:03+03:00