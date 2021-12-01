Монтировка против пистолета: дорожный конфликт в Адыгее

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В Тахтамукайском районе водитель «Нивы», выезжая со второстепенной дороги, подрезал автора ролика. В ходе словесной перепалки один из водителей взял монтировку, а другой достал пистолет.
30-летний автор ролика сообщил в полицию, что неизвестный водитель нарушил ПДД и в ходе возникшего конфликта показал предмет, похожий на пистолет. Правоохранители установили личность второго участника инцидента. Водителем «Нивы» оказался 32-летний мужчина, проживающий в Тахтамукайском районе. Телесных повреждений в ходе конфликта никто из участников не получил.
Присутствует ненормативная лексика!
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Со слов водителя «Нивы», пистолет, который он демонстрировал, является пластмассовым, и предназначен для стрельбы пластиковыми шариками. Этот предмет был изъят в его машине.
Сотрудниками полиции Тахтамукайского района по месту жительства 32-летнего мужчины обнаружен травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке и хранившийся на законных основаниях.
Сотрудниками полиции Тахтамукайского района по месту жительства 32-летнего мужчины обнаружен травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке и хранившийся на законных основаниях.
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Этож Эгегея, там каждый менту сват мать или брат