Этот удивительный мир паровых локомобилей

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Нет, мы не в музее стимпанка. До начала широкого применения дизельного двигателя такие машины выпускались и в России, и в Европе — применяли их как в сельском хозяйстве и промышленности, так и как банальную замену автомобилям. Но мировым центром этих непривычных нашему глазу штуковин стали всё-таки США — и в наши дни там находится немало энтузиастов, у которых эти приветы из позапрошлого века до сих пор на ходу.
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Авторский пост
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