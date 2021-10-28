Этот удивительный мир паровых локомобилей

Нет, мы не в музее стимпанка. До начала широкого применения дизельного двигателя такие машины выпускались и в России, и в Европе — применяли их как в сельском хозяйстве и промышленности, так и как банальную замену автомобилям. Но мировым центром этих непривычных нашему глазу штуковин стали всё-таки США — и в наши дни там находится немало энтузиастов, у которых эти приветы из позапрошлого века до сих пор на ходу.