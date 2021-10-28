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Этот удивительный мир паровых локомобилей

Этот удивительный мир паровых локомобилей (30 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:26
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Паровой двигатель   авто   история   локомобиль   пар   эстетика   
82
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Нет, мы не в музее стимпанка. До начала широкого применения дизельного двигателя такие машины выпускались и в России, и в Европе — применяли их как в сельском хозяйстве и промышленности, так и как банальную замену автомобилям. Но мировым центром этих непривычных нашему глазу штуковин стали всё-таки США — и в наши дни там находится немало энтузиастов, у которых эти приветы из позапрошлого века до сих пор на ходу.

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Метки: Паровой двигатель   авто   история   локомобиль   пар   эстетика   
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ss Полчаса назад
Вчера только наткнулся на "тытрубе". Вот, в тему:
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Добрый Алабай Полминуты назад
С учётом роста стоимости солярки и бензина, паровая техника становится актуальной.
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