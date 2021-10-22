Автомобиль Lancia, простоявший почти полвека на итальянской улочке, пришлось эвакуировать

Бизнес Фреголенту впоследствии пришлось закрыть, поездки на авто прекратились в 1974 году. Но с тех пор владелец регулярно оплачивал транспортный налог и страховал свой автомобиль. Плюс к этому седан стоял четко по парковочной разметке: оснований для его эвакуации не было. Тем не менее недавно кто-то из соседей-активистов «докопался» до старой Lancia и пожаловался на владельца в полицию, поскольку машина была оставлена с частичным заездом на тротуар, а такой способ парковки запрещен в Италии с 1992 года.