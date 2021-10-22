Автомобиль Lancia, простоявший почти полвека на итальянской улочке, пришлось эвакуировать

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В среду, 20 октября эвакуатор увез исторический автомобиль Lancia Fulvia, который стоял в городке Конельяно на севере Италии на одном месте на протяжении пяти десятилетий.
Lancia Fulvia в течение 47 лет стоял без движения на одном и том же месте!
Lancia Fulvia в течение 47 лет стоял без движения на одном и том же месте!
Fulvia мышино-серого оттенка принадлежит горожанину по имени Анджело Фреголент. Мужчине сейчас 94 года, он купил автомобиль в далеком 1970-м. В те годы Анджело владел газетной лавкой и использовал седан для работы — подвозил прямо к магазину свежую прессу. Ему было удобно выгружать стопки газет из багажника, поэтому машина большую часть времени стояла прямо перед витриной, тем более что жил мужчина в том же здании.
Бизнес Фреголенту впоследствии пришлось закрыть, поездки на авто прекратились в 1974 году. Но с тех пор владелец регулярно оплачивал транспортный налог и страховал свой автомобиль. Плюс к этому седан стоял четко по парковочной разметке: оснований для его эвакуации не было. Тем не менее недавно кто-то из соседей-активистов «докопался» до старой Lancia и пожаловался на владельца в полицию, поскольку машина была оставлена с частичным заездом на тротуар, а такой способ парковки запрещен в Италии с 1992 года.
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История попала в соцсети и онлайн-СМИ, одни интернет-пользователи требовали отправить старый седан на свалку, другие же защищали его как символ города Конельяно.
Соломоново решение все же нашлось: меценат со стороны отреставрирует Lancia Fulvia, а затем передаст ее на вечное хранение в городской технический музей Конельяно. Но прежде этот забавный исторический экземпляр смогут увидеть посетители выставки раритетных авто Vintage Auto Moto 2021, которая открылась в городе Падуя 21 октября.
Соломоново решение все же нашлось: меценат со стороны отреставрирует Lancia Fulvia, а затем передаст ее на вечное хранение в городской технический музей Конельяно. Но прежде этот забавный исторический экземпляр смогут увидеть посетители выставки раритетных авто Vintage Auto Moto 2021, которая открылась в городе Падуя 21 октября.
«Мы не могли представить себе лучшего будущего для нашей Фульвии», — прокомментировал владелец автомобиля Анджело Фреголент.
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Метки: авто автомир автомобили
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