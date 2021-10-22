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Автомобиль Lancia, простоявший почти полвека на итальянской улочке, пришлось эвакуировать

Автомобиль Lancia, простоявший почти полвека на итальянской улочке, пришлось эвакуировать (5 фото)

Автор:
22 октября 2021 14:44
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   
490
5
В среду, 20 октября эвакуатор увез исторический автомобиль Lancia Fulvia, который стоял в городке Конельяно на севере Италии на одном месте на протяжении пяти десятилетий.
Lancia Fulvia в течение 47 лет стоял без движения на одном и том же месте!
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Метки: авто   автомир   автомобили   
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604k
Alexey Berestenko Час назад
Фульвия - как особа не строгих нравственных устоев
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Ruk Час назад
завидущие соседи - зло!
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
Как городскую достопримечательность уже можно отлить в бронзе.
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