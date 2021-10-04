Эффектный вылет с "кольца" в Санкт-Петербурге

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На пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков в водитель хэтчбека Volkswagen не справился с управлением и вылетел с дороги, пробив ограждение.
Авторский пост
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Метки: Volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп занос
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Гонщик даже поворотники успел включить - показал вправо, и сразу в забор :)