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Эффектный вылет с "кольца" в Санкт-Петербурге

Эффектный вылет с "кольца" в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
335
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На пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков в водитель хэтчбека Volkswagen не справился с управлением и вылетел с дороги, пробив ограждение.

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Метки: Volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   
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7  комментариев
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2k
boom 51 минуту назад
Лайк за саундтрэк!
Гонщик даже поворотники успел включить - показал вправо, и сразу в забор :)
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1k
No pasaran 49 минут назад
Песня в тему
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15k
Сергей 59 минут назад
ГонзчиГ хегов. Или пособие как убиться на асфальте в городском потоке.
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4k
Leonid Час назад
С чего вдруг? На ровном месте!
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Johnny

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