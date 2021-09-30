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Блокиратор лобового стекла

Блокиратор лобового стекла (9 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2021 18:42
Метки: блокиратор   лобового   стекла   
1561
9
1

Не совсем понятно, почему полицию перестал устраивать намного проще вариант с блокиратором колеса если уж нужно. Зачем придумывать еще один не простой способ? Ваша версия?
Ну, а теперь подробнее...

Американская фирма Ideas That Stick предложила весьма оригинальный способ наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки и не спешащих переставлять машину в другое место.

Обычно за неправильную парковку грозит эвакуация автомобиля или установка специального блокиратора на колесо, препятствующего движению. Снять такое приспособление можно после оплаты выписанного штрафа.

Ideas That Stick предлагает вместо колёс блокировать лобовое стекло. Новая система получила название Barnacle. Это особая складывающаяся посередине панель, на двух половинках которой расположены мощные присоски.

Предполагается, что блюститель порядка при помощи помпы будет закреплять панель на стекле автомобиля, нарушающего правила парковки, а владельцу этого транспортного средства придётся оплатить штраф при помощи мобильного телефона для получения кода разблокировки. Далее, введя этот код через кнопки на панели Barnacle, нарушитель сможет избавиться от закрывающего обзор щита и начать движение.

При попытке самостоятельного демонтажа Barnacle или трогании с места вместе с панелью сработает громкая звуковая сигнализация. После снятия панели при помощи кода её нужно будет сдать в специальный пункт приёма, иначе будет выписан новый штраф.

А кстати, можно же и вот так:

Но несмотря на утверждения о защищённости устройства и невозможности его снять, некоторые научились обходить систему. Например один парень рассказал, что научился без трудностей снимать блокираторы и накопил уже несколько штук в гараже.



Далее цитата:

Включил на полную обогрев стекла и обычной кредитной картой по кругу поддевал размягчённую резиновую присоску. С небольшими усилиями снял ракушку со стекла. Она начала верещать и я быстро занёс её домой, пробил динамик отвёрткой и начал разбирать.

На Barnacle оказались болты, для раскручивания которых нужны особые отвёртки, но это не проблема для любого мастера. При разборке устройства внутри он обнаружил, что для передачи GPS блокиратор использует встроенную SIM-карту с безлимитным планом обслуживания.


Используя эту симку несколько месяцев человек имел бесплатный интернет (предназначенный для слежки за нарушителями парковки), пока соединение не отключили со стороны компании.


Источник:

Метки: блокиратор   лобового   стекла   
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29  комментариев
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23k
Владимир 2 часа назад
Лет 10 назад видел уже пост про эту "новую" приблуду.
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64k
Viktor 7 минут назад
Эх Ваня, Ваня! Забыл, как три года назад постил?

https://old.fishki.net/auto/2688799-blokirator-lobovogo-stekla.htmlhttps://old.fishki.net/auto/2688799-blokirator-lobovogo-stekla.html
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29k
a.fey 13 минут назад
Это блокираторы уже давно забыты по причине того, что они легко снимаются.
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2k
AndreyOnovamnado 41 минуту назад
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54k
parallax 49 минут назад
Зачем такие сложности? Простая квитанция под двворник и срок оплаты.
Не уплатил до наченного срока, начинают набегать немаленькие пенни.
После третьего напоминания, тюремный срок.
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1k
Mowgley Час назад
Пруф 2016 года:
https://3dnews.ru/940115/amphttps://3dnews.ru/940115/amp

Автор, ты эстонец или издеваешься?
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2k
Дмитр Стар Час назад
вспомнилось.

Ссылка vk.com
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Сразу уж вот так
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9k
☾ Атеист ☽ Час назад
слишком дорогой и глупый способ получить симку с безлимитным тырнетом. Да и прицеплялись бы эти штуки анонимно, без привязки, то еще ладно.. :) А так то один хрен и штраф платить надо будет и за ремонт. А еще лучше - парковаться по правилам.
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3k
Allmaster Час назад
Голь на выдумки хитра. У нас, в небольшом городе этим летом появились прокатные электросамокаты.
Ну, простые люди, видя что бесхозная и дорогая вещь везде стоит, начали забирать их домой. Правда спрашивая в местном паблике, кто потерял?
Ладно.
Ну, прокат дорого по сути.
И местные детишки облюбовали их как обычные)))
Просто катаются туды-сюды.
Смотрю, недавно начали прицеплять тросами, какой то блокиратор примастрячили и теперь они не где попало, а у магазинов где велопарковки прицеплены в основном.
Ага, смотрю один стоит рядом, а тросик перекушен))
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11k
Анатолий Соколов Час назад
[мат] по лобовухе, вызываешь полицию и пишешь заявление что эта хрень повредила лобовое стекло ...
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18k
KOSTELLO 2 часа назад
В Штатах давно уже эта тема.
Дальнобойщикам лепят вовсю, когда они на парковках гиперов ночуют.
Причем штраф порядка 600 баксов, а если сам ее попробуешь снять, то 2 или 3 тыщи
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4k
Leonid 2 часа назад
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373
Ольга 2 часа назад
Ну, у нас это не прокатит. Упрут и будут торговать ими на авито.
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
"Например один парень рассказал, что научился без трудностей снимать блокираторы и накопил уже несколько штук в гараже."
А копы, ставя данные блокираторы, не привязывают их к номеру автомобиля? Чё за муйню написали?
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75
Сергей Жиглов Шлагбаумэн Час назад
Как всегда выложили не полную историю.
По этой ссылке более полный оригинал:
https://tjournal.ru/tech/136604-v-ssha-za-nepravilnuyu-parkovku-stavyat-blokiratory-na-lobovye-stekla-ih-nauchilis-snimat-i-poluchat-besplatnyy-internethttps://tjournal.ru/tech/136604-v-ssha-za-nepravilnuyu-parkovku-stavyat-blokiratory-na-lobovye-stekla-ih-nauchilis-snimat-i-poluchat-besplatnyy-internet

Пропущено полтора абзаца:
"...Весь следующий месяц пользователь помогал снимать блокираторы своим невинным соседям и насобирал целую коллекцию устройств.

В какой-то момент он сделал из них сначала стол, а потом снеговика. Из любопытства он решил узнать, почему оштрафовавшая его компания не стала искать устройства: выяснилось, что подрядчик властей закрылся. Однако в других штатах и городах по всей Америке они операторы парковки продолжают устанавливать Barnacle на лобовые стёкла при нарушениях.."

То есть эта фирма разорилась на своих блокираторах.
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7k
Михаил 2 часа назад
Парень, который снимает эти штуки сильно рискует. Полицейский заносит все данные в систему. Номер блокиратора, номерной знак машины, данные водителя. По существу, все снятые блокираторы теперь висят на водителе. Кроме того, водитель сломал все блокираторы (сломал динамики), снял симки и нелегально их использовал...
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342
Антон Михаил 12 минут назад
Я скажу, что вернулся к машине а на стекле ничего не было. Попробуйте доказать в суде что снял его я. Кстати я также разделываюсь и с колёсными блокираторами.
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12k
Вася 2 часа назад
балин, дрель и сверло потоньше
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9k
kaboza 2 часа назад
шурик сверло трешка, иль четверка....
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
это какое то соревнование ?
одни публикуют про весьма спорные достижения нашей промышленности другие пишут столетний давности новости из америки , которые к нам ни какого отношения не имеют
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792
Сергей Ковалев 2 часа назад
Если будет бесплатный интернет,то количество нарушителей может возрасти кратно.
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10k
Александр 2 часа назад
Присоска в центре, как он туда достал кредиткой?

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