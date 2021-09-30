Не совсем понятно, почему полицию перестал устраивать намного проще вариант с блокиратором колеса если уж нужно. Зачем придумывать еще один не простой способ? Ваша версия?
Ну, а теперь подробнее...
Американская фирма Ideas That Stick предложила весьма оригинальный способ наказания автомобилистов, нарушающих правила парковки и не спешащих переставлять машину в другое место.
Обычно за неправильную парковку грозит эвакуация автомобиля или установка специального блокиратора на колесо, препятствующего движению. Снять такое приспособление можно после оплаты выписанного штрафа.
Ideas That Stick предлагает вместо колёс блокировать лобовое стекло. Новая система получила название Barnacle. Это особая складывающаяся посередине панель, на двух половинках которой расположены мощные присоски.
Предполагается, что блюститель порядка при помощи помпы будет закреплять панель на стекле автомобиля, нарушающего правила парковки, а владельцу этого транспортного средства придётся оплатить штраф при помощи мобильного телефона для получения кода разблокировки. Далее, введя этот код через кнопки на панели Barnacle, нарушитель сможет избавиться от закрывающего обзор щита и начать движение.
При попытке самостоятельного демонтажа Barnacle или трогании с места вместе с панелью сработает громкая звуковая сигнализация. После снятия панели при помощи кода её нужно будет сдать в специальный пункт приёма, иначе будет выписан новый штраф.
А кстати, можно же и вот так:
Но несмотря на утверждения о защищённости устройства и невозможности его снять, некоторые научились обходить систему. Например один парень рассказал, что научился без трудностей снимать блокираторы и накопил уже несколько штук в гараже.
Далее цитата:
Включил на полную обогрев стекла и обычной кредитной картой по кругу поддевал размягчённую резиновую присоску. С небольшими усилиями снял ракушку со стекла. Она начала верещать и я быстро занёс её домой, пробил динамик отвёрткой и начал разбирать.
На Barnacle оказались болты, для раскручивания которых нужны особые отвёртки, но это не проблема для любого мастера. При разборке устройства внутри он обнаружил, что для передачи GPS блокиратор использует встроенную SIM-карту с безлимитным планом обслуживания.
Используя эту симку несколько месяцев человек имел бесплатный интернет (предназначенный для слежки за нарушителями парковки), пока соединение не отключили со стороны компании.
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https://old.fishki.net/auto/2688799-blokirator-lobovogo-stekla.htmlhttps://old.fishki.net/auto/2688799-blokirator-lobovogo-stekla.html
Не уплатил до наченного срока, начинают набегать немаленькие пенни.
После третьего напоминания, тюремный срок.
https://3dnews.ru/940115/amphttps://3dnews.ru/940115/amp
Автор, ты эстонец или издеваешься?
Ну, простые люди, видя что бесхозная и дорогая вещь везде стоит, начали забирать их домой. Правда спрашивая в местном паблике, кто потерял?
Ладно.
Ну, прокат дорого по сути.
И местные детишки облюбовали их как обычные)))
Просто катаются туды-сюды.
Смотрю, недавно начали прицеплять тросами, какой то блокиратор примастрячили и теперь они не где попало, а у магазинов где велопарковки прицеплены в основном.
Ага, смотрю один стоит рядом, а тросик перекушен))
Особенно, с учетом того, что самокаты заблокированы и, пока через приложуху его не разблокируешь, он никуда не поедет.
А так же, что угонять их смысла нет, потому как в случае кражи их удаленно выводят из строя
Дальнобойщикам лепят вовсю, когда они на парковках гиперов ночуют.
Причем штраф порядка 600 баксов, а если сам ее попробуешь снять, то 2 или 3 тыщи
А копы, ставя данные блокираторы, не привязывают их к номеру автомобиля? Чё за муйню написали?
По этой ссылке более полный оригинал:
https://tjournal.ru/tech/136604-v-ssha-za-nepravilnuyu-parkovku-stavyat-blokiratory-na-lobovye-stekla-ih-nauchilis-snimat-i-poluchat-besplatnyy-internethttps://tjournal.ru/tech/136604-v-ssha-za-nepravilnuyu-parkovku-stavyat-blokiratory-na-lobovye-stekla-ih-nauchilis-snimat-i-poluchat-besplatnyy-internet
Пропущено полтора абзаца:
"...Весь следующий месяц пользователь помогал снимать блокираторы своим невинным соседям и насобирал целую коллекцию устройств.
В какой-то момент он сделал из них сначала стол, а потом снеговика. Из любопытства он решил узнать, почему оштрафовавшая его компания не стала искать устройства: выяснилось, что подрядчик властей закрылся. Однако в других штатах и городах по всей Америке они операторы парковки продолжают устанавливать Barnacle на лобовые стёкла при нарушениях.."
То есть эта фирма разорилась на своих блокираторах.
одни публикуют про весьма спорные достижения нашей промышленности другие пишут столетний давности новости из америки , которые к нам ни какого отношения не имеют