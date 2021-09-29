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Редкий маслкар Buick GNX 1987 года, проехавший менее 2 тысяч километров, выставили на торги

Редкий маслкар Buick GNX 1987 года, проехавший менее 2 тысяч километров, выставили на торги (32 фото + 3 видео)

Автор:
29 сентября 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Buick GNX   авто   автомир   автомобили   найдено на eba   ретро авто   
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Вы хотите купить практически новый коллекционный автомобиль 80-х годов? Хотите чего-то редкого, особенного и быстрого? Этот Buick GNX 1987 года может быть именно тем, что вам нужно.

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Метки: Buick   Buick GNX   авто   автомир   автомобили   найдено на eba   ретро авто   
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