Редкий маслкар Buick GNX 1987 года, проехавший менее 2 тысяч километров, выставили на торги

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Вы хотите купить практически новый коллекционный автомобиль 80-х годов? Хотите чего-то редкого, особенного и быстрого? Этот Buick GNX 1987 года может быть именно тем, что вам нужно.
На площадке Bring a Trailer выставили на продажу купе Buick GNX выпуска 1987 года — самую мощную модификацию модели Grand National. Всего Buick собрала только 547 таких машин, и продающийся экземпляр имеет номер 255 в партии. Однако помимо редкости масл-кар отличается ещё и небольшим для своего возраста пробегом, менее 2 тысяч километров. На данный момент за купе предлагают 123 тысячи долларов (9 миллионов рублей), но до конца торгов ещё 1 день, и вероятнее всего, автомобиль будет дорожать.
Buick GNX появился на свет в ознаменование завершения производства модели Grand National, а литера X в его названии указывает на слово Experimental. Принято считать, что в разработке спорткара участвовали специалисты McLaren Performance Technologies / ASC (американская компания, не имеющая отношения к британскому автопроизводителю и гоночной команде)..
Они, в частности, обеспечили GNX новым мотором — 3,8-литровым V6 с турбонаддувом, который развивал 276 л.с. и 488 Нм крутящего момента. Кроме того, купе снабдили доработанной подвеской, усиленным кузовом, альтернативными 16-дюймовыми дисками и более агрессивной внешностью.
Все собранные GNX были окрашены в чёрный цвет. Выставленный на продажу экземпляр оснащён кондиционером, круиз-контролем, электростеклоподъёмниками и электррегулировками водительского кресла, а также кассетной магнитолой GM-Delco с графическим эквалайзером. На момент покупки автомобиль стоил 29 290 долларов.
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