Страшные кадры: автомобилистка сбила пятилетнего ребенка во дворе дома в Архенгельске

449
1
1
Во дворе многоквартирного дома по улице Почтовый Тракт 28-летняя автомобилистка сбила 5-летнего мальчика. Ребенок выбегал из подъезда во двор.
Обзору помешал неправильно припаркованный кроссовер
Источник:
Ссылки по теме:
- В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину
- Залипла в телефон: глупый наезд на пешеходов в Тверской области
- Авария дня. На Ставрополье насмерть сбили школьника
- В Абакане очевидцам пришлось доставать пожилую женщину из под колес Лексуса
- Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину
16
Понравилось16
Новости партнёров
Но это же не основание ещё больше снизить скорость чтоб, сколько там во дворах можно? 20 кмч? Да плюс ещё превышение 20 "не считается", значит и 40 разрешено...
Это сарказм если что.
Ссука тупая млять
И уже сколько раз было когда выбегали прямо под колеса или вылетали из-за поворота прямо в лоб на велике или на самокате. Из-за того что я не ехал а катился, всегда успевал среагировать.