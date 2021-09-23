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Страшные кадры: автомобилистка сбила пятилетнего ребенка во дворе дома в Архенгельске

Страшные кадры: автомобилистка сбила пятилетнего ребенка во дворе дома в Архенгельске (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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Во дворе многоквартирного дома по улице Почтовый Тракт 28-летняя автомобилистка сбила 5-летнего мальчика. Ребенок выбегал из подъезда во двор.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   
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13  комментариев
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4k
Unics 59 минут назад
Дура за рулем. Едет вдоль жилого дома на скорости явно превышающие разумные и разрешенные 20 км в час
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284
Трубадур 53 минуты назад
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Киса Кацман Трубадур 17 минут назад
Не уверен, что она ехала быстрее.
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28k
Игорь 54 минуты назад
"Обзору помешал неправильно припаркованный кроссовер"
Но это же не основание ещё больше снизить скорость чтоб, сколько там во дворах можно? 20 кмч? Да плюс ещё превышение 20 "не считается", значит и 40 разрешено...
Это сарказм если что.
Ссука тупая млять
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13k
Объект реальности 55 минут назад
Нфига пацан его потащил, у него может ребра поломаны так он его еще и обхватил.
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672
Отец Пигидий 57 минут назад
У самого трое малолетних разбойников. И когда еду по двору, я не еду, а крадусь, потому как сколько детям не рассказывай как и где надо выходить-переходить.....в одно ухо влетело, в другое вылетело.
И уже сколько раз было когда выбегали прямо под колеса или вылетали из-за поворота прямо в лоб на велике или на самокате. Из-за того что я не ехал а катился, всегда успевал среагировать.
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284
Трубадур Отец Пигидий 50 минут назад
Так же езжу по дворам.
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123
Киса Кацман Cornho Полчаса назад
Притормаживаешь, открываешь багажник и начинаешь в нём не спеша ковыряться. Я всегда так делаю. У торопыг так смешно пукан рвёт))))
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