Футуристический дизельный локомотив Aerotrain от General Motors

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Отойдем немного от автомобилей и повернем в сторону железной дороги. Совсем недавно попался на глаза интересная модель локомотива, который разработала в свое время GM, причем он уж больно напоминает автомобиль.
За свою богатую историю General Motors (GM) работала во многих отраслях, помимо автомобильной. Сюда входит производство генераторов для кораблей, производство трамваев, автобусов и многих аналогичных товаров, и до недавнего времени, помимо легковых автомобилей, большая часть прибыли компании поступала от участия в железнодорожной отрасли.
Еще в 1930 году General Motors купила проблемного производителя локомотивов Electro-Motive Division (EMD) и в течение следующих восьми десятилетий производила одни из самых известных электрических и дизельных поездов, как пассажирских, так и коммерческих.
К началу 50-х годов поезда стали больше и мощнее, и GM отметила, что на короткие расстояния такие составы не нужны. Это было особенно актуально для тех, кто путешествовал на короткие расстояния вблизи крупных городов, где большие габариты вагонов и большой расход громоздких локомотивов, безусловно, были проблемой. Получив такие знания, GM решила разработать специальный локомотив меньшего размера для таких нужд, в котором вагоны будут иметь такие же размеры, как и городские автобусы.
Первый экземпляр был готов в 1955 году, и хотя официальное обозначение было LWT12, публика дала ему прозвище Aerotrain. Aerotrain был не только намного меньше традиционных локомотивов, но и напоминал автомобили с точки зрения дизайна.
Такой локомотив приводился в движение дизельным двигателем мощностью 1200 л.с., что позволяло развивать максимальную скорость 133 км/ч. Позади Aerotrain находились десять вагонов длиной 12 метров и вместимостью 40 мест каждый.
Хотя крупнейший американский производитель ожидал, что в ближайшее время будет много заказов, в итоге было выпущено всего три экземпляра. В основном они использовались на коротких дистанциях в американских штатах Иллинойс, Пенсильвания и Нью-Йорк и были выведены из эксплуатации к середине 60-х годов.
Прежде всего, пятидесятые годы ознаменовались экономическим ростом, поэтому все большее число американцев могли позволить себе машину. Aerotrain был так же дорог, как и более крупные локомотивы, а его двигатель казался недостаточно мощным.
Ко всему этому необходимо добавить тот факт, что Aerotrain хоть и выглядел футуристическим, он был не более комфортабельным, чем другие поезда, а также имел менее удобные сиденья. Быстрое развитие реактивных самолетов привело к общему снижению потребности в железнодорожных сообщениях в еще большей степени, поэтому почти никого не удивило отсутствие успеха в этом плане.
На сегодняшний день уцелело два аэродинамических состава и четыре вагона. Один находится в Музее транспорта в американском городе Сент-Луис штат Миссури, а другой - в городе Грин-Бей штат Висконсин.
Подразделение EMD будет оставаться в руках General Motors до 2005 года, после чего его продадут легендарному производителю промышленного оборудования Caterpillar.
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