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Футуристический дизельный локомотив Aerotrain от General Motors

Футуристический дизельный локомотив Aerotrain от General Motors (14 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 09:15
Сообщество : Автомир
Метки: Aerotrain   General Motors   авто   автомир   автомобили   поезд   
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Отойдем немного от автомобилей и повернем в сторону железной дороги. Совсем недавно попался на глаза интересная модель локомотива, который разработала в свое время GM, причем он уж больно напоминает автомобиль.

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Метки: Aerotrain   General Motors   авто   автомир   автомобили   поезд   
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