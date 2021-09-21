Футуристический дизельный локомотив Aerotrain от General Motors

К началу 50-х годов поезда стали больше и мощнее, и GM отметила, что на короткие расстояния такие составы не нужны. Это было особенно актуально для тех, кто путешествовал на короткие расстояния вблизи крупных городов, где большие габариты вагонов и большой расход громоздких локомотивов, безусловно, были проблемой. Получив такие знания, GM решила разработать специальный локомотив меньшего размера для таких нужд, в котором вагоны будут иметь такие же размеры, как и городские автобусы.