Chevrolet Impala 1960 — невероятная гаражная находка, и двигатель все еще работает

Выставленный на продажу Chevrolet Impala относится ко второму поколению модели, которая отличалась тройными задними фонарями. По словам продавца, 61-летний хард-топ купе никогда не реставрировали. Автомобиль оснащен оригинальным 4,6-литровым двигателем V8 мощностью 230 лошадиных сил, а также штатной двухступенчатой автоматической трансмиссией. Несмотря на 17-летний простой, агрегат американской «классики» до сих пор заводится. За 44 года эксплуатации «Импала» проехала всего 106 000 километров.



Раритетный автомобиль последние 17 лет простоял в гараже без движения.