Chevrolet Impala 1960 — невероятная гаражная находка, и двигатель все еще работает

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Этот Chevrolet Impala 1960 года, найденный не так давно в сарае, полностью оригинальный, и, более того, двигатель V8 под капотом по-прежнему работает стабильно!
Выставленный на продажу Chevrolet Impala относится ко второму поколению модели, которая отличалась тройными задними фонарями. По словам продавца, 61-летний хард-топ купе никогда не реставрировали. Автомобиль оснащен оригинальным 4,6-литровым двигателем V8 мощностью 230 лошадиных сил, а также штатной двухступенчатой автоматической трансмиссией. Несмотря на 17-летний простой, агрегат американской «классики» до сих пор заводится. За 44 года эксплуатации «Импала» проехала всего 106 000 километров.
Раритетный автомобиль последние 17 лет простоял в гараже без движения.
Раритетный автомобиль последние 17 лет простоял в гараже без движения.
Однако годы забвения все-таки сказались на внешнем виде автомобиля. Кузов Chevrolet покрыт многочисленными очагами коррозии. Салон Impala выглядит еще печальнее. Сиденья и потолок машины местами сильно разорваны. Однако «Импале» удалось сохранить оригинальную приборную панель, радиомагнитолу и рулевое колесо. После мойки автомобиль немного преобразился, однако машине все же требуется технический осмотр и серьезная реставрация.
Продавец решил не утруждать себя длительным восстановлением и выставил раритетную модель на аукцион. В ходе торгов цена на американскую «капсулу времени» достигла 7000 долларов. После правильной реставрации Chevrolet Impala без сомнения пополнит чью-то коллекцию.
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