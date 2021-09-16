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Chevrolet Impala 1960 — невероятная гаражная находка, и двигатель все еще работает

Chevrolet Impala 1960 — невероятная гаражная находка, и двигатель все еще работает (23 фото + 4 видео)

Автор:
16 сентября 2021 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Chevrolet   Chevrolet Impala   авто   автомир   автомобили   
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Этот Chevrolet Impala 1960 года, найденный не так давно в сарае, полностью оригинальный, и, более того, двигатель V8 под капотом по-прежнему работает стабильно!

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Метки: Barn Find   Chevrolet   Chevrolet Impala   авто   автомир   автомобили   
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Fat Lynx 45 минут назад
Делали же пепелацы...
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