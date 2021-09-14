В центре Перми Toyota вылетела на тротуар и сбила женщин

В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Ленина кроссовер SsangYong поворачивал налево и столкнулся с Toyota Camry, водитель которой проскакивал на желтый сигнал светофора. От удара Toyota отбросило на пешеходов.

0 Одна из пенсионерок получила травмы средней степени тяжести, пострадавшая была доставлена в больницу.