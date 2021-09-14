В центре Перми Toyota вылетела на тротуар и сбила женщин

448
1
1
В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Ленина кроссовер SsangYong поворачивал налево и столкнулся с Toyota Camry, водитель которой проскакивал на желтый сигнал светофора. От удара Toyota отбросило на пешеходов.
Одна из пенсионерок получила травмы средней степени тяжести, пострадавшая была доставлена в больницу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобили, в которых сложно распознать родственников
- Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории
- «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей
- Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах
- Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
12
Понравилось12
Новости партнёров
У нас в городе, уже было два подобных случая со смертельным исходом, в первом случае 6 погибших обо водителя получили по 10 лет, второй случай 1 погибшая водители получили 4 и 3 года.
Вообще судебная практика разная, но зачастую инспекторы в данном случае пишут обоюдку.