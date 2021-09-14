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В центре Перми Toyota вылетела на тротуар и сбила женщин

В центре Перми Toyota вылетела на тротуар и сбила женщин (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 12:53
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota Camry   авто   автомир   автомобили   пешехода сбили   проскакун   
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В Перми на перекрестке улиц Крисанова и Ленина кроссовер SsangYong поворачивал налево и столкнулся с Toyota Camry, водитель которой проскакивал на желтый сигнал светофора. От удара Toyota отбросило на пешеходов.

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Метки: Toyota Camry   авто   автомир   автомобили   пешехода сбили   проскакун   
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6  комментариев
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2k
DNK 49 минут назад
Бедные пешеходы - им, чтобы выжить, нужно смотреть не только направо-налево, но и вверх-вниз-назад...
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Склад 9 минут назад
оооо всех чудо коментаторов на переэкзаменовку! китаец им виноват аж смешно ))))
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39k
dima423 2 часа назад
ну сангйонг виноват че тут думать)
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