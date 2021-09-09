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«Вы тут постойте, а мне пора!»: мужчина снял номера с "Мерседеса" и помчал нарушать ПДД

«Вы тут постойте, а мне пора!»: мужчина снял номера с "Мерседеса" и помчал нарушать ПДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   нарушитель   номера   номерные знаки   пдд   снял номера   
2188
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Мужчине за рулем «Мерседеса» E-класса надоело стоять в московских пробках, он одним движением руки снял номерные знаки и стартанул по правой полосе, нарушая правила.

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Метки: авто   автомобили   нарушитель   номера   номерные знаки   пдд   снял номера   
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27  комментариев
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8k
antonium 2 часа назад
владелец Алиев Элгун Закир оглы, урожденный 08.08.1984 г. Мерседес 2017 года. ИП в городе Пенза, поставляет продукты в рестораны. Номер телефона 8903209766. Не ну страна же должна знать своих героев?
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2k
Daimos 21 минуту назад
За деньги можно уйти от ответственности.
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1k
Василий 41 минуту назад
как же достали черножопые ублюдосы
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8k
GRuslan 44 минуты назад
Наверное торопился перед Рамзаном извиниться.
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6k
Кружок Час назад
НА чём, интересно, номер крепился?
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20k
Мерзавец... Час назад
Данные известны, найти и искалечить макаку!
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2k
Максим Час назад
Таких ухарей много стало по Москве ездить.И все сплошь на премиум-тачках.
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148
Илья Час назад
Камере взятку не дашь и ксивой не покажешь
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8k
Ном-Номыч 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Так номер виден на видео - можно заявление на сайте ГИБДД оформить.

М780АВ799 - E200 2017 года выпуска, в одних руках, 5 оформленных ДТП, страхователь А***** ЭЛГУН ЗАКИР ОГЛЫ 08.08.1984.

Информация из открытых источников если что.
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11
wr33 ЕвгенийДончак 50 минут назад
нужно наверно ещё доказать кто был за рулем, а это сделать практически невозможно
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35k
Alex 2 часа назад
Объясните обезьяне, чем осел от мерина отличается.
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5k
The Dude 2 часа назад
Мужчины не увидел.
Увидел черножопую обезьяну, которая спешила к своему самцу.
До сих пор непонятно, почему если таких приматов подвергать жёсткой дрессуре, то их начинают защищать как полноценных людей?
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1k
Feathery 2 часа назад
И где тут мужчина? Обычный осло*б из кишлака, которому плевать на всех и вся!
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8k
antonium 2 часа назад
Блин, водитель по-любому славянин. Как надоели славяне со своим беспределом, ездят по выделенке, хасанят, нарушают все время. Поподнимались со своих равнин, понапокупали ведер и творят что хотят.
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3k
Иван 2 часа назад
Наглость прямо пропорциональна по*уизму власти.
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4k
tamin 3 часа назад
Я надеюсь, эта запись уже в гибдд???
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