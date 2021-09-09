«Вы тут постойте, а мне пора!»: мужчина снял номера с "Мерседеса" и помчал нарушать ПДД

2188
1
1
Мужчине за рулем «Мерседеса» E-класса надоело стоять в московских пробках, он одним движением руки снял номерные знаки и стартанул по правой полосе, нарушая правила.
Источник:
Ссылки по теме:
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды
- Эти номерные знаки проданы по цене Porsche Taycan Turbo! Что делает их такими особенными?
- Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории
- Самый ценный номерной знак в австралийском штате Виктория — цифра «1»
57
Понравилось57
Новости партнёров
Сейчас таких много в продаже.
Ровно для таких случаев и продают
М780АВ799 - E200 2017 года выпуска, в одних руках, 5 оформленных ДТП, страхователь А***** ЭЛГУН ЗАКИР ОГЛЫ 08.08.1984.
Информация из открытых источников если что.
У черножопых приматов нет мыслительного процесса. Не предусмотрен природой
Только инстинкты и модель поведения, привитая в стаде таких же особей.
Увидел черножопую обезьяну, которая спешила к своему самцу.
До сих пор непонятно, почему если таких приматов подвергать жёсткой дрессуре, то их начинают защищать как полноценных людей?