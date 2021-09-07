Безумный электросамокатчик из Курска на встречной полосе

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Автору ролика повстречался "бессмертный" электросамокатчик, который ехал по встречной полосе и вынуждал автомобилистов объезжать его.
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И еще:
на дорогах с разделительной полосой по внешнему краю проезжей части.
синие кишки на оси мотая"