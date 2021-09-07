FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8364 поста • 740 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Безумный электросамокатчик из Курска на встречной полосе

Безумный электросамокатчик из Курска на встречной полосе (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   встречка   нарушитель   самокат   электросамокат   
839
1
1
Автору ролика повстречался "бессмертный" электросамокатчик, который ехал по встречной полосе и вынуждал автомобилистов объезжать его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   встречка   нарушитель   самокат   электросамокат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Егор 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Михаил Гривин 14 минут назад
Почему - безумный? Обычный. Опять же, наверняка он прочитал в ПДД п.4.1 и нашёл там такие слова: "При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств." Всё четко: раз двигается по краю проезжей части - то надо ехать навстречу движению. Это же элементарные вещи, они даже включены в "Учебник юного и престарелого самокатчика"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
кот базилий 42 минуты назад
Просто дурак, чтоб тебе об столб разбиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Час назад
Вроде и не молодой уже... Как он дожил до такого возраста и не самоубился ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
В следующем году его уже не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Дмитрий ЕвгенийДончак Час назад
ему бы этот пережить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КОСТЯН 2 часа назад
А ему так удобней, едет и всех видит, никто не ударит в спину... Хотел бы я посмотреть его встречу в лоб с моцыком))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр 2 часа назад
А он едет и думает, что за придурки по его полосе едут по встречке)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Lev Asriev 2 часа назад
Я не сторонник жестких запретов, но электротранспорт, в частности, самокаты, необходимо уже как-то регламентировать. Лицензию на вождение, гос. регистрацию и тд. У меня самого есть электроскутер. Езжу на нем, соблюдая ПДД, но, порой таких отморозков встречаю, особенно в области...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Он так видит, продвинутый :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 3 часа назад
до первого перестроения из правого ряда в левый за грузовиком!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
629
Сергей Сергеев 3 часа назад
Камаз ему навстречу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 3 часа назад
Пороть! Розгами на конюшне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1 Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах Самые необычные автомобили, которые снимались в советских фильмах «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей «Крыло чайки» и «баттерфляй»: необычные конструкции автомобильных дверей Автомобили, в которых сложно распознать родственников Автомобили, в которых сложно распознать родственников Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1796620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени
4
179
Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые прекрасно передают дух того времени
Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки
2
72
Смешные и неоднозначные объявления из России, от которых по телу побегут мурашки
Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1
Умные часы с функцией смартфона и яркая новинка KUMI M1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ynews#интересное#подборка#кино#фотографии#природа#наука#авария дня
#Юмор#факты#автомобили#животные#история#новости#авто аварии#приколы#позитив#город
#интересно#автомир#Россия#картинки#дтп#аварии#люди#СССР#фильм#мемы

На что жалуетесь?

Вернуться