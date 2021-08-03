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Любительница парковаться вторым рядом не смогла убедить принципиального мужчину, «что ей только ключи забрать»

Любительница парковаться вторым рядом не смогла убедить принципиального мужчину, «что ей только ключи забрать» (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 10:19
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   девушка за рулем   нарушение пдд   парковка   парковка вторым рядом   
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В Санкт-Петербурге автомобилистка не смогла выполнить параллельную парковку и решила бросить свой хэтчбек на проезжечасти дороги, включив "аварийку". Неравнодушный очевидец сделал замечание девушке-водителю и записал на видео их разговор.

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Метки: авто   автомир   автомобили   девушка за рулем   нарушение пдд   парковка   парковка вторым рядом   
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7  комментариев
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38k
dima423 Полчаса назад
места то вагон, че она не может припарковаться?)
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12k
Anthonyus 15 секунд назад
Не посмотрю,видосик. Но ,я думаю,что ничего нового я бы не увидел,судя по комментариям.
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3k
The Dude 3 минуты назад
Всё насосала, кроме умения ездить, трезво оценивать ситуацию когда сквозняк в башке хером не прикрыт и разговаривать.
А в остальном такая вполне себе успешная современная шкура на корейском вёдрышке.
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6k
Ivan 12 минут назад
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1k
Игорь 20 минут назад
даже тронуться нормально не смогла.
как ей права выдали?
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9k
Majul 22 минуты назад
Я ждал ответ, что я не могу тут припарковаться (не умею), поэтому оставлю рядом на проезжей части, МНЕ ЖЕ НННАААДААААА!
Овца, честное слово. Пора уже права выдавать на максимально ждестких условиях. Ни одной ошибки в теории и ни одной в прктике. Не сдала 2 раза, до свидания на год минимум. Достали
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