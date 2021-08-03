Любительница парковаться вторым рядом не смогла убедить принципиального мужчину, «что ей только ключи забрать»

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В Санкт-Петербурге автомобилистка не смогла выполнить параллельную парковку и решила бросить свой хэтчбек на проезжечасти дороги, включив "аварийку". Неравнодушный очевидец сделал замечание девушке-водителю и записал на видео их разговор.
«Вас это совершено не касается!»
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А в остальном такая вполне себе успешная современная шкура на корейском вёдрышке.
как ей права выдали?
Овца, честное слово. Пора уже права выдавать на максимально ждестких условиях. Ни одной ошибки в теории и ни одной в прктике. Не сдала 2 раза, до свидания на год минимум. Достали