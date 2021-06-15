ЗИС-110Ш: советский полноприводный «суперлюкс»

Испытания ЗИС-110Ш проходили до конца 1951 года. Довольно быстро выявились существенные достатки автомобиля. Главное — проходимость машины оказалась гораздо ниже ожидаемой. Прежде всего сказывались неудачные шоссейные шины с «гладким» рисунком протектора. Кроме того клиренс машины был недостаточным, чтобы передвигаться по колее грузовых машин. В результате часто заминалась юбка и низкорасположенный топливный бак. Слабоваты оказались и тормоза, что, впрочем, не удивительно учитывая, что рассчитаны они были на 2,3 тонный Dodge WC-51.



Испытатели отметили недостаточный комфорт передвижения. Усиленная рессорная подвеска была слишком жесткой, а недостаточные для бездорожья дверные уплотнители, пропускали в салон воду, грязь и пыль. Кроме того штабной ЗИС потреблял слишком много бензина. По шоссе расход составлял 30 литров на 100 км, а на бездорожье приближался к 65 л/100 км. В общем вывод по машине был неутешительный, в таком виде представительский вездеход перспектив не имеет. Вскоре проект закрыли, а машины разобрали.