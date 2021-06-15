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ЗИС-110Ш: советский полноприводный «суперлюкс»

ЗИС-110Ш: советский полноприводный «суперлюкс» (8 фото)

Автор:
15 июня 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: ЗИС-110Ш   авто   автомир   автомобили   зис   
375
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С автомобилями для высшего командного состава в СССР дело не спорилось. Еще в конце 30-х в Горьком готовился к выпуску штабной ГАЗ-61-40 с комфортабельным кузовом, но до начала войны освоить его массовый выпуск так и не успели. Несколько машин перепало видным советским генералам, однако остальным военачальникам пришлось довольствоваться трофейной или ленд-лизовской техникой.
Уже после войны еще один подход к проблеме осуществил Московский автозавод. Так родился полноприводный ЗИС-110Ш — «штабной».
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Метки: ЗИС-110Ш   авто   автомир   автомобили   зис   
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Maks Es 3 часа назад
Основная проблема, из-за которой в СССР до войны был ограниченный выпуск полноприводной техники - это отсутствие собственного массового производства качественных Шрусов. Шарниры равных угловых скоростей производили штучно и расходились на спецтехнику, но и их не хватало. Приходилось закупать за золото за границей, что делало такую технику просто золотой.
Более-менее ритмичный выпуск ШРУС и автомобилей с полным приводом только после войны...
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