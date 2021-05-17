Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья

На въезде в Москву с Симферопольского шоссе обочечник на белом BMW X6 очень разозлился из-за того, что его не пустили обратно в ряд. Он вылез из автомобиля и попытался выстрелить из пистолета.

0 Совершив несколько попыток выстрелить из пистолета, обочечник не успокоился и продолжал подрезать автомобилиста.