Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья

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На въезде в Москву с Симферопольского шоссе обочечник на белом BMW X6 очень разозлился из-за того, что его не пустили обратно в ряд. Он вылез из автомобиля и попытался выстрелить из пистолета.
Совершив несколько попыток выстрелить из пистолета, обочечник не успокоился и продолжал подрезать автомобилиста.
Авторский пост
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Этим уродам надо обязательно подрезать, видимо тогда они получают оргазм.