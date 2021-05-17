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Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья

Агрессивный обочечник с пистолетом из Подмосковья (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 11:02
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   обочечник   
2936
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На въезде в Москву с Симферопольского шоссе обочечник на белом BMW X6 очень разозлился из-за того, что его не пустили обратно в ряд. Он вылез из автомобиля и попытался выстрелить из пистолета.

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Метки: bmw   авто   автохам   быдло   видео   дтп   конфликт на дороге   обочечник   
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Видео достойно внимания прокуратуры...
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1k
Игорь 3 минуты назад
поднял себе статью на ровном месте
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316
Alex 3 минуты назад
Надеюсь он бесплоден.
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3k
Fasha 15 минут назад
как пистолет достал - давить на.x.ер ! а потом уже разбираться...
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11k
net 18 минут назад
Достала эта тема обочечников. То что они мудачье это понятно, тот что с видоса так тем более. Но вы то себя кем возомнили, чтобы не пускать его на трассу? Я понимаю когда он лезет тебе в бок, пускать ненадо, но многие начинают с ними в игры непускания в полосу играть. Ускоряться как он, притормаживать как он, делать маневры, препятствующие возвращению его на трассу, хотя места хватает. Был бы у этого дурака ствол настоящий, пустил бы пулю в лоб. Зато регистратор бы посмертно подтвердил вашу правоту в пдд. Шлите видосы с регистраторов в полицию, им будут выписывать штрафы. Это работает эффективней.
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1k
Р Х 23 минуты назад
Мамкин гангстер
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8k
Сол Гудман 23 минуты назад
Надеюсь ему засунут в очко эту пукалку. Регу совет, отнеси запись в полицию.
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−4
cdzpm Полчаса назад
Сразу на газульку, а потом в прокуратуру, ведь есть рег и явная угроза жизни!
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5k
кот базилий 38 минут назад
Вот про это Серебряков говорил, каждый день такие "репортажи".
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2k
OLDer 42 минуты назад
В начале было же место перестроиться!
Этим уродам надо обязательно подрезать, видимо тогда они получают оргазм.
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7k
Doctor_Lector 43 минуты назад
Я бы газанул сразу, как это чмо ствол достало. Потом бы разбирались. Чел явно не в адеквате. Тем более, видео есть.
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155
alex300974 46 минут назад
а почему этого му дака не отпи здили? прямо на камеру. Тогда интереснее кино получилось бы.
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33k
Антон 48 минут назад
Редкостный Идиот!
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26k
Aqueronte 50 минут назад
Если наводят любой ствол то единственное правильное решение - сбить нападавших, речь идёт об угрозе жизни
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604
And Kkk Час назад
Переехать его нахрен, как только пистолет достал.
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15k
Dr.CrAzY Час назад

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6k
Dima Час назад
Я когда езжу по России, всегда охреневаю от этих обочечников, и реакцию других водителей - остальным как будто всё равно. Да и полиция редко реагирует на них. А обочечники это большая проблема, именно они создают пробку уменьшая скорость потока, так же частое перестоение из ряда в ряд снижает скорость потока. Если у меня получается, то я стараюсь блокировать обочечников на фуре, так они часто угрожают, знаки всякие показывают ))
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4k
Ya Час назад
В таких случаях говорят-в руках был предмет напоминавший пистолет. В лучшем случае у идиота пневматика, на ролике нет даже признаков огнестрела-ни звука, ни пламени, ни дыма, ни отдачи. Смешно смотрится взрослый придурок с пукалкой, но по наглой харе надавать стоит однозначно.
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64k
Максим Час назад
А в это время сынок его во дворе рассматривая гору трупов своих одноклассников.. Блин папка с моим пистолетиком на работу поехал))
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926
gizmo gizmo Час назад
чёт анекдот вспомнил, про то, где внутренний голос советовал спилить мушку с дула пистолета
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6k
Игорь Час назад
а если в момент попытки выстрела протаранить у_ебка - это будет превышением?
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155
alex300974 Игорь 45 минут назад
это будет самооборона
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