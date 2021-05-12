Выбрала машину 2015 года. Купили за 360 тысяч. 8 хозяин уступил. Вот так сходу, купить машину в сезон оказалось не просто, только присмотришь внешне хороший экземпляр, на сл. день его уже нет. Прежде, чем купить, хозяин нам показал документы с последнего ремонта. Он фактически сделал кап.ремонт двигателя, заменил все жидкости, патрубки, отремонтировал ходовую. Позвонили на СТО, где он обслуживался, там информацию подтвердили. Обнаружила в салоне ручку переключения передач в виде розочке и влюбилась)) Уже сгоняли в горы, мотались по полям, впереди, конечно много планов, лишь бы не сломалась "розочка")