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Привет! К началу сезона купила НИВУ БУ. И хотя меня многие отговаривали, решила, что машина легендарная, пусть и гниёт быстро и в мастерской часто отвисает и всё же, отечественный внедорожник, относительно недорогой и проходимый.
Небольшая предистория!
Если кто помнит прошлый пост, вряд ли, но если интересно, можете посмотреть профиль, я выбирала Ниву. Перечитала много информации, пересмотрела десятки объявлений, хоть и с недоверием посмотрела массу обзоров на ютуб. Сразу скажу другие варианты я даже не рассматривала. Во-первых Нива машина легендарная, во-вторых отечественный внедорожник в любом случае дешевле иномарки, в том числе и в обслуживании. Тут тоже можно поспорить, но я не эксперт в авто, советовалась со знающими людьми, говорят выбрать хорошую сложно, но можно!
Моя розочка)
Выбрала машину 2015 года. Купили за 360 тысяч. 8 хозяин уступил. Вот так сходу, купить машину в сезон оказалось не просто, только присмотришь внешне хороший экземпляр, на сл. день его уже нет. Прежде, чем купить, хозяин нам показал документы с последнего ремонта. Он фактически сделал кап.ремонт двигателя, заменил все жидкости, патрубки, отремонтировал ходовую. Позвонили на СТО, где он обслуживался, там информацию подтвердили. Обнаружила в салоне ручку переключения передач в виде розочке и влюбилась)) Уже сгоняли в горы, мотались по полям, впереди, конечно много планов, лишь бы не сломалась "розочка")
Подробнее тут)
Так, что поздравьте или посочувствуйте, теперь я владелица Нивы, Ниваводка. Уже осваиваю давно позабытую механику (пока водим пополам с мужем) и с нетерпением жду очередного выезда. Не знаю как передать, ощущение, будто всё это происходит не со мной, но эндорфинов в организме определённо прибавилось)
Авторский пост
Ссылки по теме:
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- Популярнее, чем в России: как отечественный автопром завоевал заграницу
- Шумахер для перевозки вина остановил свой выбор на "Ниве"
- Медведь превратил в консервную банку автомобиль охотников, пока они выслеживали кабана
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Метки: внедорожник девушка на авто лада 4х4 нива
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Экстремал отделался ссадинами и ушибами, чего не скажешь об автомобиле. Восстановлению советский "вездеход" не подлежит.
Блажен кто верует!
Но капиталить движок перед продажей...