Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД

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Водитель красного Volkswagen Polo из Калининграда решил, что он умнее всех и ему не обязательно стоять в пробке. Правда, далеко ему уехать не удалось...
Авторский пост
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Гаи (Водительская подхалимная) Сектор Газа
Я кстати тоже не знал, но первое что подумал, услышав мелодию - Сектор Газа наверно))