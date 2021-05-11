FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7872 поста • 720 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД

Мгновенная карма настигла нарушителя ПДД (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 мая 2021 13:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   карма   наказание   нарушитель   пдд   приколы   
1829
1
1
Водитель красного Volkswagen Polo из Калининграда решил, что он умнее всех и ему не обязательно стоять в пробке. Правда, далеко ему уехать не удалось...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   карма   наказание   нарушитель   пдд   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
Viktor 3 часа назад
А чё, приятно глаз положить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Доктор Джонс 11 минут назад
Подскажите, что за музычка играет в ролике?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
581
Александр 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ImNIK 2 часа назад
Лишение на ровном месте. А больше всего бесит что там ПП и пешеходы ну ни как не ожидают авто со встречки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван 2 часа назад
Дичь в том, что он не останется без прав(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Ольга Горбунова 2 часа назад
Вечно спешащие таксисты(наверное), они уже задолбали!То при повороте налево впереди пробки встанут, то перед носом разворачиваются....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото) В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне В Татарстане начали использовать аэростат для фиксации нарушений при обгоне Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям Родители наказали сына за угон семейного автомобиля, раздав все его вещи соседям Полицейские задержали злостного нарушителя, колесившего по Орлу на раздолбанной «Ладе» Полицейские задержали злостного нарушителя, колесившего по Орлу на раздолбанной «Ладе» Неловкая ситуация: внедорожник повис на бетонной антипарковочной сфере Неловкая ситуация: внедорожник повис на бетонной антипарковочной сфере 100$ вместо штрафа: в Калифорнии полицейские раздавали деньги водителям-нарушителям 100$ вместо штрафа: в Калифорнии полицейские раздавали деньги водителям-нарушителям
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1757600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Размер имеет значение... Решающее значение
2
63
Размер имеет значение... Решающее значение
16 комиксов, которые поймут только кошатники
0
37
16 комиксов, которые поймут только кошатники
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
0
24
Опрос показал, насколько сильно изменилось отношение россиян к работе на удалении
Весенние щуки проснулись. Крупная резина выручила. Посиделки у костра
0
0
Весенние щуки проснулись. Крупная резина выручила. Посиделки у костра
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Самбурская расплакалась из-за плохого ремонта в квартире (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#СССР#прикол#животные#в мире#сша#жизнь#9 мая#ВОВ
#Юмор#история#факты#картинки#природа#кино#шоу бизнес#дтп#аварии#мемы
#интересно#люди#фотографии#интересное#красота#приколы#подборка#прикольные#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться