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Шокирующий случай произошел на проспекте Победителей в центре Минска. Маленькая девочка выбежала на дорогу за своей собакой прямо под колеса автомобилей. Водители чудом успели среагировать!
Судя по дате, все произошло вечером в четверг 25 марта. В это время движение на проспекте Победителей особенно оживленное.
Девочка догнала собаку в крайнем левом ряду, после чего, подхватив ее, добежала до разделительной полосы.
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