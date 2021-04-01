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Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Уфф, обошлось! Девочка выбежала за собакой прямо под колеса автомобилей

Уфф, обошлось! Девочка выбежала за собакой прямо под колеса автомобилей (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 апреля 2021 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: авто   везение   видео   дети   дтп   повезло   собака   
648
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Шокирующий случай произошел на проспекте Победителей в центре Минска. Маленькая девочка выбежала на дорогу за своей собакой прямо под колеса автомобилей. Водители чудом успели среагировать!

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Метки: авто   везение   видео   дети   дтп   повезло   собака   
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14  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Идиотка мелкая
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Объект реальности 11 минут назад
А была бы в наморднике и на поводке не убежала бы.
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Александр Объект реальности Минуту назад
Ну это перегиб! Девочке явно ещё нет 18 - намордник и поводок ей рано.
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7k
trak 23 минуты назад
Мозги отсутствуют и у девочки и у собаки , будьте внимательны за рулём .
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3k
au3 51 минуту назад
Доживет ли до совершеннолетия...
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4k
Андрей 55 минут назад
Никакой рекламы, чистые и красивые улицы.... молодцы белорусы.
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6k
Игорь 59 минут назад
девочка - сильно не права, но - с другой стороны - друга спасала. Водиле - респект
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2k
Алексей Час назад
Взять поводок и выпороть, чтобы не забывала пристёгивать собаку и не выбегать на дорогу.
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36k
dima423 Час назад
а красиво в минске)
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26k
Антон 2 часа назад
Будь водители невнимательней, из-за куска шерсти на тот свет бы отправилась.
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12k
Объект реальности Антон 11 минут назад
а водилы присели бы. как говорится на ровном месте.
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601
Колючий 2 часа назад
Реклама тормозов Volvo получилась))
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Я бы обосрался прямо в машине...
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