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Девушке очень повезло: в Пензе Lada Priora врезалась в подъезд дома

Девушке очень повезло: в Пензе Lada Priora врезалась в подъезд дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   подъезд   
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Жительница многоквартирного дома по улице Ладожской могла получить серьезные травмы, выходя из подъезда. На видео видно, как молодой человек заводит припаркованную «Приору», и машина начинает движение. Задев другой автомобиль, неуправляемая «Приора» врезается во входную группу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   повезло   подъезд   
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12  комментариев
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601
Колючий Час назад
Потому что заводить надо на выжатом сцепление.
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3k
Vladimir 16 минут назад
Мой батя тоже ручник не признавал, всегда машину на скорости оставлял. Уже много лет как на автомате езжу, но все равно перед тем как завести по привычке тормоз выжимаю.
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4k
CCR Полчаса назад
А права уже с 16ти лет выдают или закон ещё не приняли ??
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63
ford029 52 минуты назад
а в голове моргенштерн
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63
ford029 49 минут назад
главное сразу надеть капюшон на тупую башку(((((
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Молодой, не опытный. Завел на передаче, обосрался, не успел оценить ситуацию
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Inter 2 часа назад
обмудок..других слов нет,двадцать раз мог зажигание выключить и ручник дернуть
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1k
boom 2 часа назад
Завел на передаче
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3k
Секрет фирмы 2 часа назад
куда он тронулся, еще машина не закрыта.
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9k
Алексей 2 часа назад
Что что произошло,ногой вместо тормоза в акселератор уперся
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