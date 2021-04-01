Девушке очень повезло: в Пензе Lada Priora врезалась в подъезд дома

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Жительница многоквартирного дома по улице Ладожской могла получить серьезные травмы, выходя из подъезда. На видео видно, как молодой человек заводит припаркованную «Приору», и машина начинает движение. Задев другой автомобиль, неуправляемая «Приора» врезается во входную группу.
Девушка чудом успела отпрыгнуть в сторону. После аварии молодой человек вышел из салона «Приоры» и начал бурно выражать эмоции, хватаясь за голову.
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