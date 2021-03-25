Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем

— прокомментировал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко.Водитель пояснил полицейским, что якобы в состоянии шока перепутал режим коробки передач и неумышленно совершил наезд. Пострадавший мужчина был госпитализирован с различными травмами.— пояснил Коноваленко.Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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