Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем

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На улице Сочинской в Краснодаре владельцу частного дома не понравилось, что у его ворот припарковался водитель Hyundai. Мирным путем вопрос решить неполучилось – домовладелец молотком разбил боковое зеркало автомобля.
В тот момент, когда домовладелец решил обойти машину спереди, водитель тронулся с места и впечатал оппонента в ворота. Пострадавшего госпитализировали в больницу. У него травмы различной степени тяжести.
— В ходе разбирательства прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что около 15:10 на улице Сочинской между 47-летним водителем иномарки, остановившим свой автомобиль возле частного дома, и владельцем указанного жилища произошел словесный конфликт, переросший в драку. Впоследствии собственник дома молотком сломал левое зеркало бокового вида, при этом сам водитель наехал на мужчину, повредив забор, — прокомментировал официальный представитель городского УМВД Артем Коноваленко.
Водитель пояснил полицейским, что якобы в состоянии шока перепутал режим коробки передач и неумышленно совершил наезд. Пострадавший мужчина был госпитализирован с различными травмами.
— В случае факта причинения краснодарцу тяжкого вреда здоровью будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тогда водителю грозит до двух лет лишения свободы. Если будет установлено, что он умышленно наехал на мужчину, то в зависимости от степени причиненного вреда здоровью, ему грозит до 8 лет лишения свободы, — пояснил Коноваленко.
Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.
Водитель пояснил полицейским, что якобы в состоянии шока перепутал режим коробки передач и неумышленно совершил наезд. Пострадавший мужчина был госпитализирован с различными травмами.
— В случае факта причинения краснодарцу тяжкого вреда здоровью будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Тогда водителю грозит до двух лет лишения свободы. Если будет установлено, что он умышленно наехал на мужчину, то в зависимости от степени причиненного вреда здоровью, ему грозит до 8 лет лишения свободы, — пояснил Коноваленко.
Вместе с тем, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества, санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.
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Это не санкции - это НАКАЗАНИЕ!
Водитель стоит в режиме P, далее переводит селектор на R и выворачивает руль вправо.
Затем останавливается, выворачивает руль влево и ставит колеса прямо, и ... ошибочно переводит селектор в режим D, хотя планировал перевести в режим ... (варианты ответов):
1) R - нафига переводить, если уже ехал на нем
2) N - нафига нажимать на газ
3) D - тут объяснять не надо
В общем, никакой "случайности" не было. Это была обычная месть за разбитое зеркало
Променял административку для хозяина ворот, на уголовку для себя.
Фантастический долбобоб
Когда авто отъезжал, то конфликт был исчерпан, что и демонстрировал хулиган с молотком, но водитель намеренно решил обострить ситуацию, подняв себе срок на ровном месте
Ну и вы считаете нормальным ставить свое авто на выезде из чужого частного дома? типа такого?
https://www.google.ru/maps/@55.9596209,38.021625,3a,75y,46.1h,72.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQskI-O1JHHN5-zulYzKxqw!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.ru/maps/@55.9596209,38.021625,3a,75y,46.1h,72.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQskI-O1JHHN5-zulYzKxqw!2e0!7i13312!8i6656
ну собственно если да, говорить дальше нечего..
Одной из причин отсутствие нормального социума и перспектив для людей кто честно работает
Там и номера документов и статей есть.
И вообще, чел находился в машине, а не перегородил и бросил ее. В любом случае, надо не з атопор браться, а звонить в соответствующие органы, которые обязаны решать эти вопросы.
Дровосека я не оправдываю, хоть практика подобных ситуаций показывает, что даже если в машине сидит водитель, когда тебе потребуется выехать, он отойдет поссать/за сигаретами/просто на пару минут.
А он ему в ответ - "да пошел ты на .хуй я сейчас пойду поссать за сигаретами!" ))))
в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан);
Германия. Приезжаю с работы У МЕНЯ ВО ДВОРЕ стоит какой-то румын(номера). Я ворота не закрывал. Вежливо спрашиваю - шо собственно надо тут и ты кто вообще???
- я сосед, поговорю (с пасажиром) и уеду.
- какой нах сосед? Я всех соседей знаю. Уезжайте!
- подожди полчаса.
- ???????
Звоню в полицию. Полицай - частный двор? Мы не выезжаем, это ваши проблемы!!!!
Я в диком акуе от ситуации! Гараж открыт, всё на месте, бранзулетки во дворе, я заехать не могу. Полицай посылает накуй! Взял монтажку - открывай багажник.(пусто). не уедешь уепу!
Бранзулетка шото там по своему проорал и уехал.
Вот тебе европейская ситуация. Ударил бы я, ещё и остался бы виноват! Перекрыл выезд - тоже нельзя! Ворота же были открыты!
Шо делать??? Меня жизнь к такому не готовила!!!
Поговорил с соседями. Все стали ворота закрывать везде. До этого все открытыми стояли. У соседа вообще резина во дворе годами лежала. Прибрал.
Писец вообще!!!!
Ну а взаимное хамство и применение насилия это, увы, реалии нашего общества
Поделом, два барана встретили друг друга и мир стал чуточку безопаснее. (хотя бы на время)