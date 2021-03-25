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Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем

Агрессора с молотком вмяли в ворота автомобилем (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 11:51
Сообщество : Автомир
Метки: авто   быдло   видео   конфликт   конфликт на дороге   парковка   
2225
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На улице Сочинской в Краснодаре владельцу частного дома не понравилось, что у его ворот припарковался водитель Hyundai. Мирным путем вопрос решить неполучилось – домовладелец молотком разбил боковое зеркало автомобля.

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Метки: авто   быдло   видео   конфликт   конфликт на дороге   парковка   
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44  комментария
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3k
cfhfwby 2 часа назад
В состоянии аффекта и внезапной паники перед агрессивным поведением "хозяина" жизни перепутал педали и только-то, пусть докажут обратное.
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5k
mr.Poher Полчаса назад
"чужого имущества, санкции которой предусматривают" - какие санкции, афтар? Ты что, язык забыл?
Это не санкции - это НАКАЗАНИЕ!
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12k
Serg2001 Полчаса назад
А теперь давайте нашим гражданам огнестрельное оружие раздадим, как тут на Фишках многие советуют. Сначала надо средний уровень жизни хоть немного поднять, чтобы люди при малейшем поводе не срывали обиду за свою неустроенность на таких же как они. Очень много злобы в людях. ИМХО.
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20k
Михаил Сметанкин 39 минут назад
Ну вот нахрен так делать? Хорошие ворота сломал!
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12k
Роберт Шекли 41 минуту назад
Порассуждаем над легендой водителя
Водитель стоит в режиме P, далее переводит селектор на R и выворачивает руль вправо.
Затем останавливается, выворачивает руль влево и ставит колеса прямо, и ... ошибочно переводит селектор в режим D, хотя планировал перевести в режим ... (варианты ответов):
1) R - нафига переводить, если уже ехал на нем
2) N - нафига нажимать на газ
3) D - тут объяснять не надо

В общем, никакой "случайности" не было. Это была обычная месть за разбитое зеркало
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12k
KOSTELLO 43 минуты назад
Логика у водилы просто фееричная.
Променял административку для хозяина ворот, на уголовку для себя.
Фантастический долбобоб
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928
no_fate 56 минут назад
Вообще то это можно классифицировать как угроза жизни, водителю угрожали молотком, он в состоянии шока перепутал педали. А уепану с молотком, по хорошему, этот молоток в очко засунуть - при наезде автомобиля сам случайно упал на свой молоток своим очком.
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12k
Роберт Шекли no_fate 22 минуты назад
Водителю угрозы жизни не было никакой, т.к. направление ударов было только по зеркалу авто, а не в стекло или сторону водителя
Когда авто отъезжал, то конфликт был исчерпан, что и демонстрировал хулиган с молотком, но водитель намеренно решил обострить ситуацию, подняв себе срок на ровном месте
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3k
Денис Колосов 58 минут назад
Ну как бы не нормально ставить машину у частного дома, особенно у ворот.. У меня недалеко от дома озеро, летом постоянно на мое место (забетонированная площадка перед забором на 2 авто) у дома, ктото норовит авто поставить, фактически во дворе дома...ну благо таких неадекватов как на видео - не было, но походу это фишка краснодарского края - невменяемые водители
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11k
Антон Семёныч Денис Колосов 51 минуту назад
"..на мое место" - это когда у вас на этот участок земли,есть документ на право собственности. А все остальное земля муниципальная.
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3k
Денис Колосов Антон Семёныч 36 минут назад
у частного дома есть придомовая территория -1,5м от границ забора (это минимальное расстояние, точного размера в земельном кодексе нету), так же участки земли, что нужны для обслуживания дома, ворота и площадка перед ними.
Ну и вы считаете нормальным ставить свое авто на выезде из чужого частного дома? типа такого?
https://www.google.ru/maps/@55.9596209,38.021625,3a,75y,46.1h,72.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQskI-O1JHHN5-zulYzKxqw!2e0!7i13312!8i6656https://www.google.ru/maps/@55.9596209,38.021625,3a,75y,46.1h,72.08t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQskI-O1JHHN5-zulYzKxqw!2e0!7i13312!8i6656
ну собственно если да, говорить дальше нечего..
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288
Дмитрий Ржевский Денис Колосов 3 минуты назад
Одно дело оставить авто и уйти, и другое когда водитель остался в машине -рядовая ситуация, мешает -отъедет.
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6k
B0n Час назад
краснодарцу... Ох, уж эти москвичи!
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4k
RomaXz Час назад
Два идиота нашли друг друга :)
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4k
Бу 2 часа назад
Растёт агрессия в обществе.
Одной из причин отсутствие нормального социума и перспектив для людей кто честно работает
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Что-то много подобных новостей из Краснодара. Словно хим оружие распылили и все черножопые быковать начали.
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14k
Пумба 2 часа назад
А ведь мужик с молотком-то был прав! Частный дом, на воротах объявление о том, что тут въезд, машины не ставить. А водятел на Хюндае решил, что он тут король и паркуется где хочет. В тех же штатах домовладелец просто вышел бы с дробовиком, шмальнул по радиаторной решетке - и всех делов.
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3k
Свирепый Бамбр Vazari Час назад
https://yandex.ru/turbo/avtovzglyad.ru/s/obshestvo/socium/2021-03-17-rossijan-nachali-shtrafovat-za-parkovku-vozle-sobstvennyh-domov/https://yandex.ru/turbo/avtovzglyad.ru/s/obshestvo/socium/2021-03-17-rossijan-nachali-shtrafovat-za-parkovku-vozle-sobstvennyh-domov/
Там и номера документов и статей есть.
И вообще, чел находился в машине, а не перегородил и бросил ее. В любом случае, надо не з атопор браться, а звонить в соответствующие органы, которые обязаны решать эти вопросы.
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23k
Vazari Свирепый Бамбр Час назад
При чем тут эта статейка? Вообще не по теме).
Дровосека я не оправдываю, хоть практика подобных ситуаций показывает, что даже если в машине сидит водитель, когда тебе потребуется выехать, он отойдет поссать/за сигаретами/просто на пару минут.
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3k
Свирепый Бамбр Vazari Час назад
Что тебе эти 2 минуты дадут? С питстопа газуешь чтоль? И давай не будем обобщать, тут явно водитель сидел в машине и никому не мешал. Или ты думаешь, что дровосек подошел к нему, мол, "брат, срочно уезжать надо а ты тут перегородил выезд, нарушив 12.19, ч.4"
А он ему в ответ - "да пошел ты на .хуй я сейчас пойду поссать за сигаретами!" ))))
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10k
Олегbl4 Свирепый Бамбр 36 минут назад
ПДД 12.4
в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств (в том числе на велосипедных или велопешеходных дорожках, а также ближе 5 м от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью), или создаст помехи для движения пешеходов (в том числе в местах сопряжения проезжей части и тротуара в одном уровне, предназначенных для движения маломобильных граждан);
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46k
Albert GER Пумба 24 минуты назад
Не знаю как в штатах, но лично мой случай.
Германия. Приезжаю с работы У МЕНЯ ВО ДВОРЕ стоит какой-то румын(номера). Я ворота не закрывал. Вежливо спрашиваю - шо собственно надо тут и ты кто вообще???
- я сосед, поговорю (с пасажиром) и уеду.
- какой нах сосед? Я всех соседей знаю. Уезжайте!
- подожди полчаса.
- ???????
Звоню в полицию. Полицай - частный двор? Мы не выезжаем, это ваши проблемы!!!!
Я в диком акуе от ситуации! Гараж открыт, всё на месте, бранзулетки во дворе, я заехать не могу. Полицай посылает накуй! Взял монтажку - открывай багажник.(пусто). не уедешь уепу!
Бранзулетка шото там по своему проорал и уехал.
Вот тебе европейская ситуация. Ударил бы я, ещё и остался бы виноват! Перекрыл выезд - тоже нельзя! Ворота же были открыты!
Шо делать??? Меня жизнь к такому не готовила!!!
Поговорил с соседями. Все стали ворота закрывать везде. До этого все открытыми стояли. У соседа вообще резина во дворе годами лежала. Прибрал.
Писец вообще!!!!
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96
alex 2 часа назад
теперь у психа с топором ноги будут как у кузнечика
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4k
Барт Симпсон alex 41 минуту назад
а у второго судимость)
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8k
harlamov 2 часа назад
Мужик допустил ошибку, встав перед автомобилем. Грех было не воспользоваться таким шансом. Не знаю кто прав, оба чудики по ходу, но тут у любого бы нога потянулась к педали газа))
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483
Лучший Друг harlamov 2 часа назад
Там рядом большой мед центр, несколько больниц. А парковок почти нет. Наверняка часто паркуются на вьездах частных домов, блокируют выезд. Так что понять владельца дома можно.

Ну а взаимное хамство и применение насилия это, увы, реалии нашего общества
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338
andrey 2 часа назад
По факту два мудака! Один своё корыто паркует где попало,а второй портит чужое имущество !
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1k
valns andrey 2 часа назад
Ну, а если не было места? Он сидел в авто, в любой момент выезд мог разблокировать, такое случается, зачем топор ?
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338
andrey valns Час назад
Почему он тогда не освободил выезд когда хозяин вышел ? Снимать видео начали не с самого начала, показали концовку. А отмазка про " не было места " это ни кого не должно волновать
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241
fda valns Час назад
Там, если посмотреть на чём машина стоит, видно, что бетон залит перед воротами, по всей видимости, самостоятельно, товарищ устал отгонять, психанул. Не будут же под частный дом за счёт бюджета делать подъезд. Хотя х.з. Единственное знаю, что так парковаться бы не стал. И вообще, поражаюсь таки людям, станет там, где ему надо, на остальных людей плевать, тебе пройтись лень, что ли, метров 30-40-50?
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1k
Валерий 2 часа назад
Было на ютубе дня три назад.Выезд стараюсь не занимать,но в этом случае ,тоже передачу "перепутал"бы.Надеюсь,оправдают.Хотя,проще на мировую.
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1k
Валерий Евгений Час назад
Ты вспылил и получил в ответ.Не пыли!
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881
Евгений Валерий 53 минуты назад
Ответ адекватный должен быть. На тебя машина никогда не наезжала? Инвалидом тебя не делала? Или надо убивать и калечить людей, за то, что они вспылили?
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881
Евгений Валерий 51 минуту назад
Понимать ты начнешь тогда, когда ты вспылишь и тебя отделают по первое число? Это справедливо с твоей точки зрения будет?
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15k
Александр Евгений 39 минут назад
Удар по голове молотком, каГ бЭ, тоже ничего хорошего не сулит. Вспылить можно с голыми руками, и желательно, ничего не трогая, но начав ломать имущество и выкрикивая угрозы с обещаниями нанести тяжкие телесные....

Поделом, два барана встретили друг друга и мир стал чуточку безопаснее. (хотя бы на время)
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881
Евгений Александр 10 минут назад
В каком месте он ударил молотком по голове? А ты бы ударил? За угрозы тоже есть наказание. И за поломанное имущество тоже. Но по-сути, за поломанное имущество, тебя делают инвалидом или убивают. Это адекватно? Кабы да бы тут не подходит.
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