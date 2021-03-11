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Пароцикл — Мотоцикл с паровым двигателем

Пароцикл — Мотоцикл с паровым двигателем (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 14:32
Сообщество : Мото
Метки: Паровой двигатель   авто   видео   кастом   кастомайзинг   мото   мотоцикл   
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Это чудо техники — детище байкера и изобретателя Алексея Романтика. Парень поставил себе задачу собрать полноценный мотоцикл с паровым двигателем и 45-литровым котлом, и у него это получилось!

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Метки: Паровой двигатель   авто   видео   кастом   кастомайзинг   мото   мотоцикл   
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3k
Федя Хитрый 2 дня назад
Прикольно. Особенно сидеть на паровом котле) Из какого материала у него яйки?
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27k
Кот Баюн 18 часов назад
хз, я бы не рискнул ездить на такой пороховой бочке под жопой...
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1k
Иван День назад
А не е*анёт?
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569
лесная лысоешка 2 дня назад
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80k
Taras Kozalupko 2 дня назад
Молодца парниша!

Как его у гайцов на учет ставить, сколько у него кубиков движок?
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13k
Сергей Taras Kozalupko День назад
Глянул его видео. Ну и порассуждал-посчитал.
Цилиндр у него из выхлопа мотоцикла. Примерно размеров 70х350 (минус поршень из длины цилиндра). Объём получается примерно - литр. Длинноходный. Котёл у него простецкий. Наверняка давление и атмосферы не набирает. Движок работает на низком давлении. То есть максимум килограмм на квадратный сантиметр. То есть примерно 38,5 кг силы через рычаг ~ 150мм на колесе... Так чта его 45 км/ч это даже очень хорошо.
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639
★Lucifer★ 2 дня назад
И нахрена?
Вперёд в прошлое?
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13k
Сергей ★Lucifer★ День назад
Зачем человеку мозги?
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Свирепый Бамбр 2 дня назад
Мудоход какой-то, а не стимпанк!
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