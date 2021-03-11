Пароцикл — Мотоцикл с паровым двигателем

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Это чудо техники — детище байкера и изобретателя Алексея Романтика. Парень поставил себе задачу собрать полноценный мотоцикл с паровым двигателем и 45-литровым котлом, и у него это получилось!
Авторский пост
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Как его у гайцов на учет ставить, сколько у него кубиков движок?
Цилиндр у него из выхлопа мотоцикла. Примерно размеров 70х350 (минус поршень из длины цилиндра). Объём получается примерно - литр. Длинноходный. Котёл у него простецкий. Наверняка давление и атмосферы не набирает. Движок работает на низком давлении. То есть максимум килограмм на квадратный сантиметр. То есть примерно 38,5 кг силы через рычаг ~ 150мм на колесе... Так чта его 45 км/ч это даже очень хорошо.
Вперёд в прошлое?