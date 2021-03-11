Везучий или умелый? Уход от столкновения на заснеженной трассе

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На заснеженной трассе под Петрозаводском быстрый водитель разогнался и лиim чудом не устроил серьезное ДТП, в котором могли пострадать люди.
Масим сообщает: "Скорость около 100 км/ч, осуществил обгон двух машин. Впереди увидел встречную снегоуборочную технику. Перестраиваюсь в свою полосу, оттормаживаюсь, АБС трещит, машину тащит вперед. Выбор: или в зад Оке, или то, что сделал я. Чудом никого не задел и никто не пострадал. Сам в шоке.".
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Автор, ты действительно думаешь, что этим нужно гордится? это конченый поступок и это не мастерство, а везение. Сегодня повезло, но может не повезти. тут нужно задуматся, что остался жив или не сел за чужую смерть и в следующий раз думать