Везучий или умелый? Уход от столкновения на заснеженной трассе

Масим сообщает: "Скорость около 100 км/ч, осуществил обгон двух машин. Впереди увидел встречную снегоуборочную технику. Перестраиваюсь в свою полосу, оттормаживаюсь, АБС трещит, машину тащит вперед. Выбор: или в зад Оке, или то, что сделал я. Чудом никого не задел и никто не пострадал. Сам в шоке.".