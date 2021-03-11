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Везучий или умелый? Уход от столкновения на заснеженной трассе

Везучий или умелый? Уход от столкновения на заснеженной трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   избежал столкновения   повезло   
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На заснеженной трассе под Петрозаводском быстрый водитель разогнался и лиim чудом не устроил серьезное ДТП, в котором могли пострадать люди.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   дтп   избежал столкновения   повезло   
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8  комментариев
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8k
Мафусаил 3 часа назад
Не сегодня, так завтра...Гонщик млять...
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1k
Дмитрий Круглов 8 минут назад
Там все могли в замес попасть, и встречные и попутные, поэтому мастерством тут не пахнет. А везение да, не у каждого столько отмерено, но на его месте я бы задумался, вдруг пронесло в последний раз и кредит доверия ангела хранителя исчерпан полностью.
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23k
Григорий Час назад
Спокойные такие пассажиры. А ведь пулю в голове водителя сразу видно.
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3k
Gelosum 2 часа назад
то есть мы должны заценить мастерство автора ?
Автор, ты действительно думаешь, что этим нужно гордится? это конченый поступок и это не мастерство, а везение. Сегодня повезло, но может не повезти. тут нужно задуматся, что остался жив или не сел за чужую смерть и в следующий раз думать
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17k
SolomonA 3 часа назад
Не везучий, не умелый - просто тупой.
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33k
AGM 3 часа назад
обгон двух машин перед поворотом конечно не самая лучшая идея.
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338
Алексей 3 часа назад
Он просто жадный машинку пожалел, в след раз влетит в лоб придурок
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2k
Александр 4 часа назад
Куда с такой скоростью по снегу валит?
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