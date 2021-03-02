FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7516 постов • 708 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Работа необычного снегоуборочного трамвая в Цюрихе глазами вагоновожатого

Работа необычного снегоуборочного трамвая в Цюрихе глазами вагоновожатого (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   евгопа   общественный транспорт   трамвай   уборка снега   швейцария   
343
4
1
Когда в России выпадает снег, на улицы выходят старые трамвайные снегоочистители. Что-то вроде ГС-4, выпущенных еще в 80-х годах. И если вы думаете, что наша страна какая-то отсталая в этом плане, то это не совсем правда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   видео   евгопа   общественный транспорт   трамвай   уборка снега   швейцария   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
827
Ловите наркомана! 2 часа назад
"В видеоролике вы увидите невероятную работу оператора снегоуборочного трамвая и поймете, с какой аккуратностью и вежливостью он относится к водителям автомобилей и пешеходам. Нам всем стоит у них поучиться."
Тротуары не чистят, снег не вывозят! Где возмущенные крики нищих, обкраденых щвейцарцев о невозможности ходить по улицам? Мэр вор! Щвейцарцы запуганы!
И учиться в этом ролике нечему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
581
Злодей 2 часа назад
Я смотрю у них на дорогах такая же грязища,как у нас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Троллейбус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик Троллейбус с пассажирами врезался в припаркованный на обочине грузовик Три жадных водителя: в Казани не поделили дорогу автобусы Три жадных водителя: в Казани не поделили дорогу автобусы Финский деревянный автобус — Kutter 8 Финский деревянный автобус — Kutter 8 В Курске автокран столкнулся с трамваем, пострадала пассажирка В Курске автокран столкнулся с трамваем, пострадала пассажирка Хочу чтобы все улыбались: краснодарец на день арендовал трамвай и сделал проезд бесплатным Хочу чтобы все улыбались: краснодарец на день арендовал трамвай и сделал проезд бесплатным
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

323412



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Яутские морозы и тепло Якутии
3
79
Яутские морозы и тепло Якутии
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
6
119
Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
2
82
Помощника Леди Гаги застрелили, чтобы украсть ее бульдогов
Запрещенные перед сдачей анализа на коронавирус действия
0
8
Запрещенные перед сдачей анализа на коронавирус действия
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Как самолеты нашей элиты летают в закрытые страны, пока вам нельзя (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#дтп#сша#СССР#Разное#в мире#война#знаменитости
#фото#прикол#люди#факты#подборка#авто аварии#спорт#искусство#автомобили#истории
#история#интересно#картинки#приколы#аварии#прикольные#Россия#шоу бизнес#еда#кино

На что жалуетесь?

Вернуться