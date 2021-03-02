Эти трамваи используют для сбора мусора. Они курсируют по определенным маршрутам и останавливаются в тех же местах, что и пассажирские трамваи. Жители города могут загружать в него крупногабаритный мусор, стекла, старые электроприборы и так далее. Эта услуга бесплатна для населения, однако воспользоваться предложением могут только пешеходы, велосипедисты и пассажиры общественного транспорта.