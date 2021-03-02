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Когда в России выпадает снег, на улицы выходят старые трамвайные снегоочистители. Что-то вроде ГС-4, выпущенных еще в 80-х годах. И если вы думаете, что наша страна какая-то отсталая в этом плане, то это не совсем правда.
В этом видеоролике вы увидите, как очищают трамвайную линию в швейцарском Цюрихе. Тут используют очень любопытный трамвай-снегоочиститель, созданный на базе грузового трамвая Xe 4/4. Спереди установлен отвал с гидравлическим приводом, который управляется оператором из кабины, находящимся справа от водителя трамвая.
Снегоочиститель ГС-4
Трамваи Xe 4/4 созданы на базе так называемых стандартных швейцарских вагонов. Несколько трамваев преобразовали в грузовые трамваи, известные как «Cargotram». Их использовали примерно с 2003 года в сцепке с одним или двумя грузовыми вагонами.
Эти трамваи используют для сбора мусора. Они курсируют по определенным маршрутам и останавливаются в тех же местах, что и пассажирские трамваи. Жители города могут загружать в него крупногабаритный мусор, стекла, старые электроприборы и так далее. Эта услуга бесплатна для населения, однако воспользоваться предложением могут только пешеходы, велосипедисты и пассажиры общественного транспорта.
В видеоролике вы увидите невероятную работу оператора снегоуборочного трамвая и поймете, с какой аккуратностью и вежливостью он относится к водителям автомобилей и пешеходам. Нам всем стоит у них поучиться.
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И учиться в этом ролике нечему