Выехал и встал: ДТП с кроссовером Киевском шоссе

Водитель большегруза двигался по правой полосе Киевского шоссе в Подмосковье, как вдруг предним выехал и остановился кроссовер Toyota RAV4. Из-за гололеда остановить тяжелую машину не получилось.
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Разгонная полоса не чищенная, вылез а вклинится в поток не смог. Во воторй полосе постоянный поток, а в первой полсе половина не доступна. Грузовик усместился бы на половинку влево и поехал бы дальше, а легковушке сразу уходить левее не сруки.
Вывод. Не знаешь как будешь вклиниваться в поток - не вылезай.
в смысле чо - машину пачкать не хотела? рав -поноприводной, если чо. мог по первой полосе без проблем уйти. но водительница рава сразу во второй ряд целилась.
а грузовику смещаться "на половинку влево" может и боком выйти - дорога всё ж неочищенная, понесло бы, ударил кого другого, а рав уехал бы, и всё на него повесили бы. оно ему надо?
Этот индивид встал(а) на полосе, чтобы перестроиться в более левый ряд. Типо "я уже в ряду идите нафиг, я перестраиваюсь"
или в ступоре от того, что ларгус чуть не подбит.