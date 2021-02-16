Выехал и встал: ДТП с кроссовером Киевском шоссе

Водитель большегруза двигался по правой полосе Киевского шоссе в Подмосковье, как вдруг предним выехал и остановился кроссовер Toyota RAV4. Из-за гололеда остановить тяжелую машину не получилось.

0 Водитель Toyota RAV4 выезжал с территории АЗС.