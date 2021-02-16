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Выехал и встал: ДТП с кроссовером Киевском шоссе

Выехал и встал: ДТП с кроссовером Киевском шоссе (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:53
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   
771
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Водитель большегруза двигался по правой полосе Киевского шоссе в Подмосковье, как вдруг предним выехал и остановился кроссовер Toyota RAV4. Из-за гололеда остановить тяжелую машину не получилось.

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Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   
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12  комментариев
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
очень удивляют эти чудики, как на рав 4, если уж вылез на полосу - езжай, а то высунут нос на полосу и стоят чегото ждут..тут фуру дождался..
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5k
Николай 9 минут назад
А потом орет МАМА меня камаз убил....
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850
Сергей Час назад
Знакомое место.
Разгонная полоса не чищенная, вылез а вклинится в поток не смог. Во воторй полосе постоянный поток, а в первой полсе половина не доступна. Грузовик усместился бы на половинку влево и поехал бы дальше, а легковушке сразу уходить левее не сруки.
Вывод. Не знаешь как будешь вклиниваться в поток - не вылезай.
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3k
schmubu Сергей 13 минут назад
\ а в первой полсе половина не доступна.
в смысле чо - машину пачкать не хотела? рав -поноприводной, если чо. мог по первой полосе без проблем уйти. но водительница рава сразу во второй ряд целилась.
а грузовику смещаться "на половинку влево" может и боком выйти - дорога всё ж неочищенная, понесло бы, ударил кого другого, а рав уехал бы, и всё на него повесили бы. оно ему надо?
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15k
sanchesS80 2 часа назад
Сначала чуть Ларгуса не подбил(а), хорошо у того было куда отвернуть. Ну а регик уже не успел.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Стопудово не встал, а всталА!
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31k
Йожык Свирепый Бамбр 46 минут назад
Ну если смотреть видео полностью то там периодически всплывает "дама", которая то в носу ковыряется, то обломки собирает.
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
глупое дтп
,может со всяким произойти,выезд в горку.
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35k
dima423 радик геннадиевич Час назад
))) типа мощи у рав 4 не хватило?)) ...да не просто он (или она) чайник тупой)
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8k
Атеист радик геннадиевич Час назад
Неа, там не выезд в горку помеха, а помеха в голове!
Этот индивид встал(а) на полосе, чтобы перестроиться в более левый ряд. Типо "я уже в ряду идите нафиг, я перестраиваюсь"
или в ступоре от того, что ларгус чуть не подбит.
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5k
радик геннадиевич dima423 Час назад
ну да.с монитора точно видно.но вот одно верно-грузовик не виноват
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