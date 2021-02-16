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Авария дня. Низколетящий Mercedes

Авария дня. Низколетящий Mercedes (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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Появилось видео момента аварии, произошедшей 8 января 2021г. на трассе М4 в направлении Ростова, в Кореновском районе, около станицы Платнировская. Водитель Mercedes-Benz S-Класса на огромной скорости протаранил попутный Subaru.
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Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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8k
Кыся 3 часа назад
Ставлю на черное.
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15k
Robin Hood 20 минут назад
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1k
Сложные Щи 23 минуты назад
Мразь
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Гомосеки, людей покалечили, а сами твари отделались испугом, лучше бы они столб на 220 нашли.
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−8
EE 3 часа назад
Родной Краснодарский край). Трассу построили зачетную, сам попадался там ГиБДД с превышением скорости, не замечаешь как набираешь скорость. Для себя взял правило на этой дороге днем в туман или плохую видимость ехать в правом ряду, ночью в хорошем темпе в левом, ну и на круизе желательно. Жизнь доказала так правильнее, летчики такие пролетают регулярно. В этой аварии кто то перестроился для обгона резко перед мерином, у нас много таких кто считает что жопа всегда права, особенно адыгейцы). Если бы все время шел в левом такого не случилось бы.
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21k
Inter EE Полчаса назад
а как съезжать с трассы или все время в крайнем левом надо ехать???
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10k
Олегbl4 EE 5 минут назад
В крайнем левом? Ну-ну... ПДД для лохов?
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