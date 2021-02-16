Появилось видео момента аварии, произошедшей 8 января 2021г. на трассе М4 в направлении Ростова, в Кореновском районе, около станицы Платнировская. Водитель Mercedes-Benz S-Класса на огромной скорости протаранил попутный Subaru.
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Автор ролика сообщает: "Со слов водителя ехал 220км/ч, в дальнейшем изменил показания на 180км/ч, догнал впереди едущий Субару, который выехал в левую полосу для опережения фуры. По звуку удара, можно представить его силу, так как звук и отдача дошла до меня, а это примерно 400 метров было. После столкновения, Субару влетел в фуру и перевернулся, встав на колеса. Субару в тотал, водитель жив в порядке, пассажирка предварительно с переломом позвоночника была доставлена в больницу Кореновска, были пристегнуты ремнями. В Мерседесе все пассажиры отделались испугом."
Авторский пост
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