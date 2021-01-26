Неожиданный маневр: водитель начудил на перекрестке в Новосибирске

На пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных водитель Mazda Demio по своей глупости стукнул два автомобиля. Пытаясь развернуться, он ударил хэтчбек Peugeot 308, а затем включил заднюю и въехал в Nissan Tiida.
ДТП произошло 23 января в 18:30
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