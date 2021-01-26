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Неожиданный маневр: водитель начудил на перекрестке в Новосибирске

Неожиданный маневр: водитель начудил на перекрестке в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 11:56
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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На пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных водитель Mazda Demio по своей глупости стукнул два автомобиля. Пытаясь развернуться, он ударил хэтчбек Peugeot 308, а затем включил заднюю и въехал в Nissan Tiida.

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Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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2  комментария
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58k
Viktor 2 часа назад
Вот таких дебилов я больше всего и боюсь, даже больше чем баб за рулём!
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Таких дураков пол страны)))
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Johnny

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