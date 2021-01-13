Работа отечественных задних барабанных тормозов

На МКАД водитель «Лады Гранты» поздно увидел, что машины впереди начали замедляться и резко нажал на тормоз. Однако неотрегулированные задние барабанные тормоза развернули отечественный автомобиль.
Повезло, что никто в него не влетел...
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Метки: авто авто аварии ваз вазовские тормоза видео дтп лада
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у меня гранта, однако тормозные усилия везде одинаковы. (замеряли на тех. осмотре на стенде)
единственная проблема - отсутвие АБС и неумение тормозить без оного.
а при блокировании заносит даже мотоциклы вообще с одним колесом сзади.
Принцип действия системы прост: получая данные с датчиков частоты вращения всех колес и от датчика скорости движения автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и, в случае блокировки колеса при торможении, снижает давление в соответствующем тормозном контуре.
Система АБС обеспечивает полную управляемость машины при экстренном торможении, но не приводит к уменьшению тормозного пути.
Поэтому нужно соблюдать правильную дистанцию.
На автомобилях с установленной системой АБС применяется четырехканальная система.
Соединение каналов выполнено по диагональной схеме."(с)
Я сам не фанат нашего автопрома, у соседа гранта иногда пиво пьём у него в гараже и он с машиной ковыряется, так иногда по доработкам напильником коллективные идеи рожаем.