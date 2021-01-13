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Работа отечественных задних барабанных тормозов

Работа отечественных задних барабанных тормозов (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: авто   авто аварии   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   лада   
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На МКАД водитель «Лады Гранты» поздно увидел, что машины впереди начали замедляться и резко нажал на тормоз. Однако неотрегулированные задние барабанные тормоза развернули отечественный автомобиль.

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Метки: авто   авто аварии   ваз   вазовские тормоза   видео   дтп   лада   
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21  комментарий
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8k
Атеист 3 часа назад
барабаны нормальные, просто кто-то забил на их обслуживание.
у меня гранта, однако тормозные усилия везде одинаковы. (замеряли на тех. осмотре на стенде)
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2k
Yawa 10 минут назад
при чём тут вообще производитель?
единственная проблема - отсутвие АБС и неумение тормозить без оного.
а при блокировании заносит даже мотоциклы вообще с одним колесом сзади.
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3k
Виталий Лынов 17 минут назад
Грантоводов реально боюсь
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1k
anatolis Полчаса назад
проблема автомомобилей не в производителе, а в том как её обслуживает владелец авто...
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1k
Alex1982 41 минуту назад
На мой взгляд он дернул ручник и довернул руль вправо чтобы не врезаться во впереди стоящий авто...
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−78
RUSOFOB99lvl 2 часа назад
русский автопром говно, это у них болезнь с завода, передние колеса по разному схватывают
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2k
Усач RUSOFOB99lvl 17 минут назад
По разному схватывает только твой рот за грязные хозяйские яйца. А Гранта да, такая себе машина конечно.
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Лягуху перетянул
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1k
Pavel 2 часа назад
при чём тут отечественные??? тормоза надо обслуживать и регулировать! Если это не делать то такая ситуация может произойти на любой машине!
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51
александр полин Pavel 6 минут назад
на легковых авто тормоза саморегулирующие,бывает что воздух хватает,тогда только прокачивать
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5
Сергей Липатов 3 часа назад
скорее всего этот АС на зиму снял предохранитель АБС, или просто забил на обслуживание своего авто
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73k
Броненосец Потелкам Сергей Липатов 2 часа назад
Да какая там авс....
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4k
Sanar Броненосец Потелкам 2 часа назад
"Система АБС на автомобиле Лада Гранта
Принцип действия системы прост: получая данные с датчиков частоты вращения всех колес и от датчика скорости движения автомобиля, блок управления контролирует вращение каждого колеса и, в случае блокировки колеса при торможении, снижает давление в соответствующем тормозном контуре.
Система АБС обеспечивает полную управляемость машины при экстренном торможении, но не приводит к уменьшению тормозного пути.
Поэтому нужно соблюдать правильную дистанцию.
На автомобилях с установленной системой АБС применяется четырехканальная система.
Соединение каналов выполнено по диагональной схеме."(с)
Я сам не фанат нашего автопрома, у соседа гранта иногда пиво пьём у него в гараже и он с машиной ковыряется, так иногда по доработкам напильником коллективные идеи рожаем.
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73
serg v Сергей Липатов Полчаса назад
Вот тоже стразу подумал, что машина с АБС так не может тормозить.
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73k
Броненосец Потелкам Sanar 9 минут назад
В том случае, когда она установлена.
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5k
Шурави 3 часа назад
Ну дело было не в "бобине".
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3k
tamin 3 часа назад
Мдя. Ну как-то совсем хреновые
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