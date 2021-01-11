Лада 4х4 снова стала Нивой

Имя Нива было дано вазовскому внедорожнику ВАЗ-2121 еще на этапе разработки и официально зарегистрировано в 1976 году. Однако после создания СП GM-АвтоВАЗ в 2001 году ему была передана исключительная лицензия на использование товарных знаков «Нива» и «Niva». Автомобили под названиями Лада Нива и Chevrolet Niva выпускались параллельно до 2006 года, когда АВТОВАЗ придумал для классической модели новое обозначение Лада 4х4. К счастью, оно оказалось временным. В декабре 2019 года АВТОВАЗ выкупил 50-процентную долю GM в совместном предприятии и вернул себе право использовать бренд «Нива». Chevrolet Niva превратилась в Ладу Ниву прошлым летом, а теперь историческое название вернулось и классическому внедорожнику первого поколения.

Хорошо бы еще на русском языке, но это я уже размечтался)