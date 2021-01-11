Лада 4х4 снова стала Нивой

Свершилось! Невнятное название «Лада 4х4», которое вынужденно появилось в 2006 году, отправлено в историю. АВТОВАЗ официально вернул классической Ниве ее исходное имя, причем с дополнительной приставкой. Отныне это Лада Нива Legend. Теперь в гамме Лады есть сразу две Нивы — это «старая» Нива Legend первого поколения и «новая» Нива Travel второго поколения (то есть бывшая Chevrolet Niva с новым дизайном передка).
Имя Нива было дано вазовскому внедорожнику ВАЗ-2121 еще на этапе разработки и официально зарегистрировано в 1976 году. Однако после создания СП GM-АвтоВАЗ в 2001 году ему была передана исключительная лицензия на использование товарных знаков «Нива» и «Niva». Автомобили под названиями Лада Нива и Chevrolet Niva выпускались параллельно до 2006 года, когда АВТОВАЗ придумал для классической модели новое обозначение Лада 4х4. К счастью, оно оказалось временным. В декабре 2019 года АВТОВАЗ выкупил 50-процентную долю GM в совместном предприятии и вернул себе право использовать бренд «Нива». Chevrolet Niva превратилась в Ладу Ниву прошлым летом, а теперь историческое название вернулось и классическому внедорожнику первого поколения.
Хорошо бы еще на русском языке, но это я уже размечтался)
Хорошо бы еще на русском языке, но это я уже размечтался)
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"Если дела в борделе не идут,нужно менять теток а не их кликухи"!
За границей многинъе бы с удовольствием купили полноприводный вездеход по такой цене, но большинство покупателей отпугивает дубовато-древний дизайн..
Ибо какой то чародей на букву х, решил что в самом низу панели, магнитоле самое место!
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Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.
Патрио т. Через французский язык, где это слово получило особое хождение и вес в дни революции 1789 1793 годов; пришло оно из поздней латыни. Там «patriota» имело значение: «тот, кто любит родину, отечество» («patria» от «pater», «отец»). Вот почему нельзя говорить «патриот своей родины»: получается «масло масленое».
Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.
патрио т, впервые у Петра I; см. Смирнов 222. Позднее заимствование через нем. Раtriоt (с ХVI в., Фишарт; см. Шульц-Баслер 2, 420 и сл.) или непосредственно из франц. patriote «сын отечества» от ср.-лат. patriōta, греч. πατριώτης «земляк, соотечественник» (Клюге-Ге тце 435; Преобр. II, 27).
Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.
Патрио т. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз. где patriote < ср.-лат. patriota, суф. производного от patria «отечество, родина».
Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник» ДР-ГРЕЧЕСКИЙ)))) А тут Петр 1-йи и лягушатники)