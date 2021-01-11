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Лада 4х4 снова стала Нивой

Лада 4х4 снова стала Нивой (1 фото)

Автор:
11 января 2021 16:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоваз   нива   
2694
1
Свершилось! Невнятное название «Лада 4х4», которое вынужденно появилось в 2006 году, отправлено в историю. АВТОВАЗ официально вернул классической Ниве ее исходное имя, причем с дополнительной приставкой. Отныне это Лада Нива Legend. Теперь в гамме Лады есть сразу две Нивы — это «старая» Нива Legend первого поколения и «новая» Нива Travel второго поколения (то есть бывшая Chevrolet Niva с новым дизайном передка).

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Метки: авто   автоваз   нива   
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29  комментариев
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11
Hunde Beißer2 8 часов назад
Как там в анекдоте...?
"Если дела в борделе не идут,нужно менять теток а не их кликухи"!
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2k
System Hunde Beißer2 8 часов назад
Нужно менять шлюх, а не двигать мебель.
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1k
Sergei Ogarkov Час назад
Лучше бы двигатель нормальный поставили, ну хотя бы 125 кобыл, вибрации убрали и раздатку с мостом сделали надежной. А вот этот весь фейслифтинг - дело десятое. Для своего времени был неплохой внедорожник, сейчас устарел.
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153
Yoburguy 3 часа назад
Лада 4х4 снова стала Нивой
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3k
rutt 4 часа назад
А без шевроля никак?
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12k
Владислав Грецов 5 часов назад
там давно пора девочек менять...а не обои...лет этак 20 назад менять нужно было...
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 5 часов назад
Слаба на передок, слаба...
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34k
parallax 6 часов назад
Хрен с ним, с названием. Дизайн бы поменяли на современный.
За границей многинъе бы с удовольствием купили полноприводный вездеход по такой цене, но большинство покупателей отпугивает дубовато-древний дизайн..
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19k
pssst parallax 2 часа назад
Ральф купил.
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31k
Олег 6 часов назад
когда-то прорывная в техническом плане Нива насилуется уже 50 лет. То дизайн прикуривателя поменяют, то революционные коврики положат, то пластиковый бампер прилепят. Придумайте уже хоть что-то современное!
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2k
Allmaster Олег 5 часов назад
я вот делаю... рамку для магнитолы, вместо передних воздуховодов! )))
Ибо какой то чародей на букву х, решил что в самом низу панели, магнитоле самое место!
Не рекламирую, ссылок не дам. Просто рассказываю.
я вот делаю... рамку для магнитолы, вместо передних воздуховодов! ))) Ибо какой то чародей на букву х, решил что в самом низу панели, магнитоле самое место! Не рекламирую, ссылок не дам. Просто рассказываю.
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401
Утренний вечер Allmaster 4 часа назад
заинтриговал, ждём пост с картинками и желательно подробным описанием.
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4k
Mr.X Allmaster 3 часа назад
Меня тоже такое расположение музыки не устраивало, то и дело от дороги отвлекало. Рамку на работе сделал и у китайских братьев шарманку 1 din с экраном на 9" недорого урвал. Встала как родная, кнопкам и печке не мешает, ночью в глаза не слепит, есть режимы яркости, а при включении габаритов яркость автоматом убавляет. Флешки, радио, видео, задняя камера и блютуз, что ещё надо? 2 года, полёт отличный, зимой не виснет и не тормозит. Современный заводской вариант
мультимедиа меняя не устроил, перед лицом слишком близко мелькает, мешает
Меня тоже такое расположение музыки не устраивало, то и дело от дороги отвлекало. Рамку на работе сделал и у китайских братьев шарманку 1 din с экраном на 9" недорого урвал. Встала как родная, кнопкам и печке не мешает, ночью в глаза не слепит, есть режимы яркости, а при включении габаритов яркость автоматом убавляет. Флешки, радио, видео, задняя камера и блютуз, что ещё надо? 2 года, полёт отличный, зимой не виснет и не тормозит. Современный заводской вариант мультимедиа меняя не устроил, перед лицом слишком близко мелькает, мешает
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28k
LEPA 7 часов назад
Лада 4х4 снова стала Нивой
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5k
JACKAL 7 часов назад
Автомобили под названиями Лада Нива и Chevrolet Niva выпускались параллельно до 2006 года, когда АВТОВАЗ придумал для классической модели новое обозначение Лада 4х4. К счастью, оно оказалось временным.

Автомобили под названиями Лада Нива и Chevrolet Niva выпускались параллельно до 2006 года, когда АВТОВАЗ придумал для классической модели новое обозначение Лада 4х4. К счастью, оно оказалось временным.
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1k
прохожий 8 часов назад
зачем с майла статьи сюда перекидывать? причем один в один.
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14k
dimitr 8 часов назад
Из отечественного там только задранная к миллиону цена))
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27k
bgv dimitr 6 часов назад
из импортного там только бывший шильдик от шевроле
учи историю
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8k
Kostick 8 часов назад
вот одного не пойму, почему до сих пор не вкорячить "новое" пихло? рукожопы давно с переднеприводных лад ставят. 80 лошадок, очень мало. сам лет 7 на коротышке откатался, даже не вибрации и вой, а слабый мотор больше всего напрягали. ей то больше тех 100-105 лошадок и не надо, промвал-раздатка-полуоси столько выдержат.
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28k
LEPA Kostick 7 часов назад
Раздатка свои родные 80 сил еле-еле выносит,а вы мечтаете о сотке. Были эксперименты в пору,когда на ВАЗе собирали клон Опель Астра под названием Шевроле Вива. Вкорячивали опелевский двигун с коробкой,но раздатка от этого жила в два раза меньше. На этом эксперименты закончились,и мы до сих пор имеем двигатель,коробку и раздатку родом из середины прошлого века.
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8k
Kostick LEPA 7 часов назад
вива это легковушка была. а шнива - фамка. но там железяки инпортны были дорогими.
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28k
LEPA Kostick 7 часов назад
Норм там были железяки,и машинка была бюджетная и классная. Просто проект зарубился по причине распила бабла.
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8k
Kostick LEPA 7 часов назад
да никто не спорит, что норм железяки были. какабычьно™ курс доллара всё испортил. на момент 2006 года 550 тыр, какбэ многовастенько. могу ошибаться, но новая шнива, обычная, тогда стоила +- 400 тыр.
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7k
kaboza 8 часов назад
Уаз убивает, patriot на латинице...
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57k
Опиум для народа kaboza 7 часов назад
Так слово "патриот" и есть латинское слово.
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kaboza Опиум для народа 7 часов назад
ну такто греческое)
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57k
Опиум для народа kaboza 7 часов назад
Патрио т. Заимствование из французского, где patriote восходит к латинскому patriota (с тем же значением), образованному от patria «родина».

Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Крылова Г. А.

Патрио т. Через французский язык, где это слово получило особое хождение и вес в дни революции 1789 1793 годов; пришло оно из поздней латыни. Там «patriota» имело значение: «тот, кто любит родину, отечество» («patria» от «pater», «отец»). Вот почему нельзя говорить «патриот своей родины»: получается «масло масленое».

Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Успенского Л. В.

патрио т, впервые у Петра I; см. Смирнов 222. Позднее заимствование через нем. Раtriоt (с ХVI в., Фишарт; см. Шульц-Баслер 2, 420 и сл.) или непосредственно из франц. patriote «сын отечества» от ср.-лат. patriōta, греч. πατριώτης «земляк, соотечественник» (Клюге-Ге тце 435; Преобр. II, 27).

Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Фасмера М.

Патрио т. Заимств. в Петровскую эпоху из франц. яз. где patriote < ср.-лат. patriota, суф. производного от patria «отечество, родина».

Происхождение слова патриот в этимологическом онлайн-словаре Шанского Н. М.
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7k
Лещ kaboza 7 часов назад
Англ язык является международным. На японских машинах и на французских и на других все написано латиницей...
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kaboza Опиум для народа 6 часов назад
Этимология

Происходит от лат. patriōta, из др.-греч. πατριώτης «земляк, соотечественник» ДР-ГРЕЧЕСКИЙ)))) А тут Петр 1-йи и лягушатники)
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