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Кот заперся в машине пока хозяин ходил оплачивать бензин

Кот заперся в машине пока хозяин ходил оплачивать бензин (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 09:01
Сообщество : Животные
Метки: bmw   авто   видео   домашние животные   животные   кот   кошка   прикол   
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Забавный случай произошел с владельцем BMW на заправавочной станции. Пока автомобилист оплачивал топливо, кот в салоне машины случайно нажал на кнопку блокировки дверей. Пришлось ехать на такси за вторым комплектом ключей.

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Метки: bmw   авто   видео   домашние животные   животные   кот   кошка   прикол   
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4  комментария
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
Интересный человек, ключики в салоне оставляет ...
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21k
Vazari Час назад
Уровень правдоподобности-бог! Чувак оставляет ключи в заглушенной машине на заправке. А у кота хватает сноровки не только на то, чтобы заблокировать двери, но и нажать кнопку аварийки, расположенную на приборной панели-эволюция!
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20k
Сибиряк Час назад
в следующий раз он уедет нах)
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5k
Игорь Час назад
Коту видать надоело слушать своего постоянно матерящегося хозяина - вот и решил хоть часок посидеть в тишине
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