Кот заперся в машине пока хозяин ходил оплачивать бензин

Забавный случай произошел с владельцем BMW на заправавочной станции. Пока автомобилист оплачивал топливо, кот в салоне машины случайно нажал на кнопку блокировки дверей. Пришлось ехать на такси за вторым комплектом ключей.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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