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Первый отечественный электромобиль: в Москве представили сити-кар «Кама-1»

Первый отечественный электромобиль: в Москве представили сити-кар «Кама-1» (9 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: авто   кама-1   камаз   концепт   прототип   сити-кар   электрокар   электромобиль   
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10 декабря, на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО 2020» в Москве состоялась презентация электрокара «Кама-1». Этот сити-кар разработан ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Розничная цена сити-кара составит от 1 до 1,3 миллиона рублей.

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Метки: авто   кама-1   камаз   концепт   прототип   сити-кар   электрокар   электромобиль   
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13  комментариев
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Подушка сквозь планшет стреляет?
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1k
Can 3 минуты назад
очередной Ё-мобиль.
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5k
Михаил 12 минут назад
Внешне очень даже симпатичненькая машинка. Но они все неплохо выглядят, пока в серию не запускают.
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4k
Максус 13 минут назад
ну и ху.ита..)
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2k
andy Полчаса назад
что-то одного фото не хватает для полноты картины
что-то одного фото не хватает для полноты картины
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809
Константин 40 минут назад
с планшетом не понял. он изначально так криво к рулю приделан, или просто крепится к нему при желании. а подушка где тогда?
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935
Инквизитор РФ 41 минуту назад
Это КАМАсутра, купишь потом е.баца будешь
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6k
Вася 45 минут назад
ага.. где-то уже похожее видел.. художественный фильм - "сп.из.дили"
ага.. где-то уже похожее видел.. художественный фильм - "сп.из.дили"
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11k
робт 50 минут назад
про весту тоже 3.14дели все кому ни лень, и на стадии рендеров, и на стадии первых выставочных образцов, а сейчас куда ни глянь - сплошные весты, я даже забыл как другие приоры выглядят
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29k
Alex Час назад
Салон - жесть.
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11k
робт Alex Час назад
да нет вроде мягкий
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8k
Бендер Родригес Час назад
Убого салон выглядит, такое чувство, что в последний момент собирали. И это.... планшет в руле? Вы серьёзно?... Ах впрочем, о чем это я, слова "отечественный автопром" и "безопасность" не могут употребляться в одном предложении, если только в отрицательном контексте.
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