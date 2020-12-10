Первый отечественный электромобиль: в Москве представили сити-кар «Кама-1»

Машину разработал инженерный центр СПбПУ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». У университета большой опыт НИОКР по заказу крупных мировых автоконцернов — Daimler AG, BMW AG, Ferrari, Volkswagen AG и т. д. В проекте электромобиля КАМАЗ выступает индустриальным партнером, то есть электромобиль будет выпускаться на его мощностях. По собственной информации Drom, эта машина создана специально для московских сервисов каршеринга (поминутной аренды автомобилей).