Первый отечественный электромобиль: в Москве представили сити-кар «Кама-1»

10 декабря, на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО 2020» в Москве состоялась презентация электрокара «Кама-1». Этот сити-кар разработан ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). Розничная цена сити-кара составит от 1 до 1,3 миллиона рублей.
Машину разработал инженерный центр СПбПУ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». У университета большой опыт НИОКР по заказу крупных мировых автоконцернов — Daimler AG, BMW AG, Ferrari, Volkswagen AG и т. д. В проекте электромобиля КАМАЗ выступает индустриальным партнером, то есть электромобиль будет выпускаться на его мощностях. По собственной информации Drom, эта машина создана специально для московских сервисов каршеринга (поминутной аренды автомобилей).
Представленный образец носит рабочее название Kama-1, он имеет трехдверный кузов, длина, ширина и высота которого — 3,4 м, 1,7 м и 1,6 м. Дорожный просвет — 160 мм, электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт*ч и двигателем мощностью 80 кВт (109 л.с.), что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунды.
Представленный электрокар – это промышленный предсерийный образец, прошедший испытания и сертификацию.
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