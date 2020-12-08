Электро против Дизеля

Обычно всегда, когда идет сравнение затрат на поездки в обычном автомобиле ДВС и в электромобиле все сводится к тому, что электромобиль чуть ли не халявный. Да, вероятно будет потеря времени из-за частых зарядок, но это все окупится на топливе.
И тут вдруг читаю сейчас в Фейсбуке Emil Salmanov о том, что поездка на электромобиле в Швеции обошлась в 2.74 раза дороже.
И тут вдруг читаю сейчас в Фейсбуке Emil Salmanov о том, что поездка на электромобиле в Швеции обошлась в 2.74 раза дороже.
Поездка была из Стокгольма в Ниццу на двух машинах: дизельным Volvo XC60 и электрическим Jaguar I-Pace.
В итоге дизельный автомобиль заправился дважды, а электрический - 13 раз становился на зарядку. Помимо потери времени не получилось и сэкономить на электромобиле. За всю поездку на заправку дизельной машины потратили 2034 кроны, а на зарядки электромобиля ушло 5571 крона. Поездка на электромобиле обошлась в 2.74 раза дороже.
При этом надо же еще сравнить цену на Jaguar I-Pace и бензиновый гибрид Volvo XC60. Volvo в 1.4 раз дешевле, чем Jaguar (просто дизельный был бы дешевле, делая разницу более существенной).
В итоге разница то получается приличной и не в пользу электромобиля.
В чем тут прокол?
В итоге дизельный автомобиль заправился дважды, а электрический - 13 раз становился на зарядку. Помимо потери времени не получилось и сэкономить на электромобиле. За всю поездку на заправку дизельной машины потратили 2034 кроны, а на зарядки электромобиля ушло 5571 крона. Поездка на электромобиле обошлась в 2.74 раза дороже.
При этом надо же еще сравнить цену на Jaguar I-Pace и бензиновый гибрид Volvo XC60. Volvo в 1.4 раз дешевле, чем Jaguar (просто дизельный был бы дешевле, делая разницу более существенной).
В итоге разница то получается приличной и не в пользу электромобиля.
В чем тут прокол?
Но где мы а где Ницца - скажете Вы, и будете правы. Ниже взгляд человека с украины, владеющего электромобилем.
Хочу поделиться опытом использования электрокара на протяжении года
Основные моменты:
1. Если у вас нет своего постоянного места зарядки - лучше электрокар не покупать ибо будете перепихиваться налево по зарядкам, которые то работают, то не работают, то сжигают вам чарджер в автомобиле или просто заняты когда вы приезжаете (обычно в одной локации - 1 мощная зарядка, все остальные - фуфло).
2. Не пробуйте ехать на электрокаре в Одессу или на длинную дистанцию. Даже, если на заправках по пути есть зарядки, то зарядная станция обычно одна на всех и она может не работать. Не верьте роликам «мы доехали на Тесле в Одессу» - это все боль и маркетинговый развод.
Т.к. даже если вы доехали на зарядную станцию, но у вас нет заряда доехать на следующую и перед вами уже кто то заряжается, то вам нужно ждать пока чужая машина зарядится, а потом ждать пока своя зарядится. Потери по времени х2. В итоге вместо 4-5 часов в пути у вас получатся 8-9.
3. Зарядная станция может не работать и глючить. Т.е. вы приезжаете, у вас 5-20% заряда и вы понимаете, что вы пролетаете потому что глюк системы, чарджер не соединяется с сервером, кто то вырубил электричество или он просто подвис.
4. Все знают, что динамика у электрокара крутая, но не знают, что если «шприцевать» расход может увеличиться в 3 раза. Т.е. например вместо 400 км. заявленных, вы проедете всего лишь 100-150.
5. Все производители электрокаров заявляют завышенный пробег на одной зарядке. Отнимайте 50-60% от заявленного и вы получите более менее реальную цифру.
6. 90-95% зарядок фуфловые и малой мощности, и заряжаться нужно на них часами или днями. Остаётся только 5-10% нормальных, и то очень часто вам может понадобиться дополнительный переходник, ибо типов коннекторов бывает больше 5.
7. Стоимость 1 кВт на быстрых зарядных станциях 7-9 грн. Т.е. по стоимости вам зарядка обойдётся на уровне с бензином, только вам ещё нужно ждать час или два.
8. Зимой из-за обогрева расход и время зарядки увеличивается на 15-30%.
Итого: электрокар - это решение исключительно для города, и то если у вас есть своё постоянное паркоместо с зарядкой.
Только в этом случае жизнь у вас прекрасна, утром вы просыпаетесь с полностью заряженной машиной, пробега на день 100-300 км. точно хватит, и главное - он не ворует ваше время и вам не приходиться ждать на левой зарядке пока он зарядится.
Итого формула расходов следующая: стоимость электрокара + стоимость паркоместа с зарядкой + бензиновая машина для дальних поездок.
Потому, как только видите электрокар на дороге - уступите или впустите в ряд. Человек реально заплатил втройне или страдает.
P.S. Если вы думаете что место не надо и ваш ЖЕК над вами сжалится и даст подключиться - вы ошибаетесь. Они наоборот скажут это ваши проблемы, а соседи и застройщик в 90% случаев добавят - да он вообще ух*ел на такой машине ездить.
Тарас Трояк
Хочу поделиться опытом использования электрокара на протяжении года
Основные моменты:
1. Если у вас нет своего постоянного места зарядки - лучше электрокар не покупать ибо будете перепихиваться налево по зарядкам, которые то работают, то не работают, то сжигают вам чарджер в автомобиле или просто заняты когда вы приезжаете (обычно в одной локации - 1 мощная зарядка, все остальные - фуфло).
2. Не пробуйте ехать на электрокаре в Одессу или на длинную дистанцию. Даже, если на заправках по пути есть зарядки, то зарядная станция обычно одна на всех и она может не работать. Не верьте роликам «мы доехали на Тесле в Одессу» - это все боль и маркетинговый развод.
Т.к. даже если вы доехали на зарядную станцию, но у вас нет заряда доехать на следующую и перед вами уже кто то заряжается, то вам нужно ждать пока чужая машина зарядится, а потом ждать пока своя зарядится. Потери по времени х2. В итоге вместо 4-5 часов в пути у вас получатся 8-9.
3. Зарядная станция может не работать и глючить. Т.е. вы приезжаете, у вас 5-20% заряда и вы понимаете, что вы пролетаете потому что глюк системы, чарджер не соединяется с сервером, кто то вырубил электричество или он просто подвис.
4. Все знают, что динамика у электрокара крутая, но не знают, что если «шприцевать» расход может увеличиться в 3 раза. Т.е. например вместо 400 км. заявленных, вы проедете всего лишь 100-150.
5. Все производители электрокаров заявляют завышенный пробег на одной зарядке. Отнимайте 50-60% от заявленного и вы получите более менее реальную цифру.
6. 90-95% зарядок фуфловые и малой мощности, и заряжаться нужно на них часами или днями. Остаётся только 5-10% нормальных, и то очень часто вам может понадобиться дополнительный переходник, ибо типов коннекторов бывает больше 5.
7. Стоимость 1 кВт на быстрых зарядных станциях 7-9 грн. Т.е. по стоимости вам зарядка обойдётся на уровне с бензином, только вам ещё нужно ждать час или два.
8. Зимой из-за обогрева расход и время зарядки увеличивается на 15-30%.
Итого: электрокар - это решение исключительно для города, и то если у вас есть своё постоянное паркоместо с зарядкой.
Только в этом случае жизнь у вас прекрасна, утром вы просыпаетесь с полностью заряженной машиной, пробега на день 100-300 км. точно хватит, и главное - он не ворует ваше время и вам не приходиться ждать на левой зарядке пока он зарядится.
Итого формула расходов следующая: стоимость электрокара + стоимость паркоместа с зарядкой + бензиновая машина для дальних поездок.
Потому, как только видите электрокар на дороге - уступите или впустите в ряд. Человек реально заплатил втройне или страдает.
P.S. Если вы думаете что место не надо и ваш ЖЕК над вами сжалится и даст подключиться - вы ошибаетесь. Они наоборот скажут это ваши проблемы, а соседи и застройщик в 90% случаев добавят - да он вообще ух*ел на такой машине ездить.
Тарас Трояк
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Тот же приус к примеру.
Зарядка только в подземном паркинге или тянуть удлинитель из дома (милота, так и предвкушаю радость от удобства), производитель завышает ресурс батареи, а стоит она ох как дорого (вспомните как со временем падает время работы того же телефона). Тесла, например, пишет про 500 км на одном заряде. Но это в "идеальных условиях", на деле куда меньше.
И в чём весь смысл? Сохранить планету? Нет, не получится. Производство батарей грязное мероприятие. Просто показать, что заботишься о планете? Опять лицемерие какое-то. Показать, что ты такой особенный и идёшь в ногу со временем? Опять не то, электромобилю больше ста лет.
Вот и получается, возьми надёжный автомобиль с небольшим двигателем и ухаживай за ним, что бы он дольше прослужил. Получится куда полезней.
Под 30 рублей за киловатт? У них там его из слез девственниц что ли добывают?
Плюс суперчарджи. Я езжу на Тесле 3ке и даже зимой заряда батарей хватает на плюс/минус 400км (это с отоплением и едой как по городу, так и по трассе - просто по трассе едем не превышая лимит скорости в 110км/ч). Если ехать на большие расстояния, то ориентируюсь останавливаться каждые 2-2.5 часа (200-300км) на дозарядку минут на 20-25. Правда и погода у нас теплее.
На ДВС даже не думаю возвращаться.
Но удерживает цена. Более менее нормальный электромобиль равен по цене вполне приличному паркетнику. Надеюсь на изобретение более дешевых и емких аккумуляторов.
Есть у меня дома 380,на службе его сколько хош...
Баловство это.
На улице полгода минус 20, два месяца минус 35.
Через пять- семь лет АКБ менять...
Баловство это.