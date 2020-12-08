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Электро против Дизеля

Электро против Дизеля (3 фото)

Автор:
08 декабря 2020 10:58
Сообщество : Автомир
Метки: дизель   против   электро   
1587
3
Обычно всегда, когда идет сравнение затрат на поездки в обычном автомобиле ДВС и в электромобиле все сводится к тому, что электромобиль чуть ли не халявный. Да, вероятно будет потеря времени из-за частых зарядок, но это все окупится на топливе.
И тут вдруг читаю сейчас в Фейсбуке Emil Salmanov о том, что поездка на электромобиле в Швеции обошлась в 2.74 раза дороже.

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Метки: дизель   против   электро   
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2k
Outcast 2 часа назад
Электро против Дизеля
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1k
No pasaran 3 минуты назад
Исходя из экономии, наверное, лучше рассматривать гибридные авто.
Тот же приус к примеру.
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27k
LEPA Полчаса назад
Это ещё с учётом того,что чувак не успел потратиться на замену батарей!
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18k
Nik 47 минут назад
Электро против Дизеля
Электро против Дизеля
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2k
Макар Час назад
Дизель VS Электро :)
Ссылка www.youtube.com
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260
Максим Час назад
По мне электромобиль скорее баловство в наше время, чем альтернатива.
Зарядка только в подземном паркинге или тянуть удлинитель из дома (милота, так и предвкушаю радость от удобства), производитель завышает ресурс батареи, а стоит она ох как дорого (вспомните как со временем падает время работы того же телефона). Тесла, например, пишет про 500 км на одном заряде. Но это в "идеальных условиях", на деле куда меньше.
И в чём весь смысл? Сохранить планету? Нет, не получится. Производство батарей грязное мероприятие. Просто показать, что заботишься о планете? Опять лицемерие какое-то. Показать, что ты такой особенный и идёшь в ногу со временем? Опять не то, электромобилю больше ста лет.
Вот и получается, возьми надёжный автомобиль с небольшим двигателем и ухаживай за ним, что бы он дольше прослужил. Получится куда полезней.
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270
Hexo4uha Час назад
"тоимость 1 кВт на быстрых зарядных станциях 7-9 грн"

Под 30 рублей за киловатт? У них там его из слез девственниц что ли добывают?
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16k
SolomonA 2 часа назад
Усть еще беспроигрышный вариант для владельцев электрокаров: дизель-генератор в багажник! Не благодарите.
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1k
boom 2 часа назад
Проблема стоимости решается субсидией государства, разницей в транспортном налоге и компенсацией за въезд в центр города. Правда только в тех странах, где это реально есть, а не у нас...
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2k
Outcast boom 2 часа назад
А схрена при том что электро ведро не экологично и жрёт столько же сколько и другой автомобиль кто то должен предоставлять им субсидии или льготы. На дороги например он создаёт больше нагрузки из за тяжелых аккумуляторов. Места занимает столько же. Да ещё и дополнительной инфраструктуры требует.
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1k
boom Outcast 48 минут назад
А чо ты меня спрашиваешь, а не того, кто такие правила установил?
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54
itogo 2 часа назад
Все зависит от инфраструктуры зарядок. Да, заряжаться дома это обязательно, но например в Англии найти зарядку на 50-100kW не проблема, а 7-15kW так вообще на каждом углу и на многих парковках.

Плюс суперчарджи. Я езжу на Тесле 3ке и даже зимой заряда батарей хватает на плюс/минус 400км (это с отоплением и едой как по городу, так и по трассе - просто по трассе едем не превышая лимит скорости в 110км/ч). Если ехать на большие расстояния, то ориентируюсь останавливаться каждые 2-2.5 часа (200-300км) на дозарядку минут на 20-25. Правда и погода у нас теплее.

На ДВС даже не думаю возвращаться.
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
У меня такая идеальная ситуация - свой дом с навесом и 3хфазным питанием и поездки 90% - в офис и маркеты не более 50 км/день.
Но удерживает цена. Более менее нормальный электромобиль равен по цене вполне приличному паркетнику. Надеюсь на изобретение более дешевых и емких аккумуляторов.
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929
Горец U 2 часа назад
Ой....
Есть у меня дома 380,на службе его сколько хош...
Баловство это.
На улице полгода минус 20, два месяца минус 35.
Через пять- семь лет АКБ менять...
Баловство это.
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
Мое мнение, электрокар нужен только для поездок по городу, пока они не рассчитаны на дальние поездки, плюс в РФ нет инфраструктуры под них..
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