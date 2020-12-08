Электро против Дизеля

Но где мы а где Ницца - скажете Вы, и будете правы. Ниже взгляд человека с украины, владеющего электромобилем.



Хочу поделиться опытом использования электрокара на протяжении года



Основные моменты:



1. Если у вас нет своего постоянного места зарядки - лучше электрокар не покупать ибо будете перепихиваться налево по зарядкам, которые то работают, то не работают, то сжигают вам чарджер в автомобиле или просто заняты когда вы приезжаете (обычно в одной локации - 1 мощная зарядка, все остальные - фуфло).



2. Не пробуйте ехать на электрокаре в Одессу или на длинную дистанцию. Даже, если на заправках по пути есть зарядки, то зарядная станция обычно одна на всех и она может не работать. Не верьте роликам «мы доехали на Тесле в Одессу» - это все боль и маркетинговый развод.



Т.к. даже если вы доехали на зарядную станцию, но у вас нет заряда доехать на следующую и перед вами уже кто то заряжается, то вам нужно ждать пока чужая машина зарядится, а потом ждать пока своя зарядится. Потери по времени х2. В итоге вместо 4-5 часов в пути у вас получатся 8-9.



3. Зарядная станция может не работать и глючить. Т.е. вы приезжаете, у вас 5-20% заряда и вы понимаете, что вы пролетаете потому что глюк системы, чарджер не соединяется с сервером, кто то вырубил электричество или он просто подвис.



4. Все знают, что динамика у электрокара крутая, но не знают, что если «шприцевать» расход может увеличиться в 3 раза. Т.е. например вместо 400 км. заявленных, вы проедете всего лишь 100-150.



5. Все производители электрокаров заявляют завышенный пробег на одной зарядке. Отнимайте 50-60% от заявленного и вы получите более менее реальную цифру.



6. 90-95% зарядок фуфловые и малой мощности, и заряжаться нужно на них часами или днями. Остаётся только 5-10% нормальных, и то очень часто вам может понадобиться дополнительный переходник, ибо типов коннекторов бывает больше 5.



7. Стоимость 1 кВт на быстрых зарядных станциях 7-9 грн. Т.е. по стоимости вам зарядка обойдётся на уровне с бензином, только вам ещё нужно ждать час или два.



8. Зимой из-за обогрева расход и время зарядки увеличивается на 15-30%.



Итого: электрокар - это решение исключительно для города, и то если у вас есть своё постоянное паркоместо с зарядкой.



Только в этом случае жизнь у вас прекрасна, утром вы просыпаетесь с полностью заряженной машиной, пробега на день 100-300 км. точно хватит, и главное - он не ворует ваше время и вам не приходиться ждать на левой зарядке пока он зарядится.



Итого формула расходов следующая: стоимость электрокара + стоимость паркоместа с зарядкой + бензиновая машина для дальних поездок.



Потому, как только видите электрокар на дороге - уступите или впустите в ряд. Человек реально заплатил втройне или страдает.



P.S. Если вы думаете что место не надо и ваш ЖЕК над вами сжалится и даст подключиться - вы ошибаетесь. Они наоборот скажут это ваши проблемы, а соседи и застройщик в 90% случаев добавят - да он вообще ух*ел на такой машине ездить.



Тарас Трояк