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Экспериментальный КАМАЗ-6410, который так и не увидел дорог

Экспериментальный КАМАЗ-6410, который так и не увидел дорог (8 фото)

Автор:
02 декабря 2020 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   камаз   камаз-6410   тягач   
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Первые грузовики Камского автозавода покинули ворота сборочного цеха в 1976 году. КАМАЗ-5320 стал дебютной моделью нового завода, правда, по большей части это был перспективный ЗИЛ-170, созданный в Москве.
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Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   камаз   камаз-6410   тягач   
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