Экспериментальный КАМАЗ-6410, который так и не увидел дорог

Первые грузовики Камского автозавода покинули ворота сборочного цеха в 1976 году. КАМАЗ-5320 стал дебютной моделью нового завода, правда, по большей части это был перспективный ЗИЛ-170, созданный в Москве.
Параллельно с запуском и наладкой производственных процессов на предприятии, в конструкторском бюро под руководством Азаматова Рамиля Абдреевича уже вовсю шел процесс создания новой модели. Уже своей разработки, с оглядкой, конечно же, на лучшие европейские машины тех лет.
На стройках в СССР уже вовсю трудились Магирусы и Татры, на дальнобое в «Совтрансавто» - Шкоды и Вольво, в общем, некоторые советские шоферы могли оценить грузовики из капиталистических стран по достоинству. А инженерам тем более требовалось её изучать.
Специалистам Камского автозавода, и более вышестоящим профильным ведомствам приглянулся DAF 2800. Он был в двух версиях, капотной компоновки и с кабиной над двигателем, естественно, «камазистов» заинтересовала вторая версия.
На стройках в СССР уже вовсю трудились Магирусы и Татры, на дальнобое в «Совтрансавто» - Шкоды и Вольво, в общем, некоторые советские шоферы могли оценить грузовики из капиталистических стран по достоинству. А инженерам тем более требовалось её изучать.
Специалистам Камского автозавода, и более вышестоящим профильным ведомствам приглянулся DAF 2800. Он был в двух версиях, капотной компоновки и с кабиной над двигателем, естественно, «камазистов» заинтересовала вторая версия.
Машина из Нидерландов отличалась кабиной, максимально вынесенной вперед, что давало возможность увеличить грузовую платформу, выиграв тем самым дополнительное, коммерчески выгодное пространство.
Эту же идею воплотили на опытном грузовике КАМАЗ-Э6410 (экспериментальный), разработка которого началась еще в 1975-м, а ходовой образец появился уже в 1977-м. Выглядит этот КамАЗ непривычно.
Эту же идею воплотили на опытном грузовике КАМАЗ-Э6410 (экспериментальный), разработка которого началась еще в 1975-м, а ходовой образец появился уже в 1977-м. Выглядит этот КамАЗ непривычно.
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Кабину взяли уже имевшуюся от серийного грузовика, видоизменили передок, стилизовав его под всё тот же ДАФ, доработали двери, ну и так, по мелочам.
Технических изменений было больше. Двигатель форсирован до 320 л.с., для плавности хода подвеску сделали пневматической а заднюю ось – подъемной, так называемым «ленивцем». Когда машина идет порожней, «ненужная» ось поднималась, тем самым экономилось топливо и меньше страдало дорожное покрытие. Для Европы это было важно, а грузовик задумывался в первую очередь для дальнобоя и даже экспортных поставок.
Помимо шоссейной версии был создан еще и полноприводный грузовик. Любопытно, что односкатная ошиновка колес всех мостов была в обоих версиях.
Шоссейный тягач успешно прошел испытания, был продемонстрирован техническому совету при Минавтопроме СССР, но на конвейер он не попал.
Есть мнение, что Минский автозавод использовал все свои рычаги лоббирования, что бы притормозить конкурирующее предприятие, ведь в то время на МАЗе тоже готовились к выпуску новой модели шоссейного тягача МАЗ-5432. Кто знает, насколько правдив этот миф, но минский грузовик в производство пошел, а камский затерялся, сначала на задворках завода, а затем и истории.
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Метки: авто автомир автомобили грузовик камаз камаз-6410 тягач
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