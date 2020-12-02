Экспериментальный КАМАЗ-6410, который так и не увидел дорог

Параллельно с запуском и наладкой производственных процессов на предприятии, в конструкторском бюро под руководством Азаматова Рамиля Абдреевича уже вовсю шел процесс создания новой модели. Уже своей разработки, с оглядкой, конечно же, на лучшие европейские машины тех лет.



На стройках в СССР уже вовсю трудились Магирусы и Татры, на дальнобое в «Совтрансавто» - Шкоды и Вольво, в общем, некоторые советские шоферы могли оценить грузовики из капиталистических стран по достоинству. А инженерам тем более требовалось её изучать.



Специалистам Камского автозавода, и более вышестоящим профильным ведомствам приглянулся DAF 2800. Он был в двух версиях, капотной компоновки и с кабиной над двигателем, естественно, «камазистов» заинтересовала вторая версия.