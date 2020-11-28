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Мотоциклист уровень ПРОФИ

Мотоциклист уровень ПРОФИ (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 00:33
Метки: авария   видео   прикол   
480
1
1
Мотоциклист "профи" за один вечер умудрился дважды врезаться в машины, стоящие в нескольких метрах друг от друга, а на утро и вовсе не смог свернуть на дорогу. Озвучка добавляет этому видео эмоций.

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Метки: авария   видео   прикол   
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12  комментариев
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13k
Kvadro 2 часа назад
его по ходу дела смерть посрать отпустила
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28
jalolo 21 минуту назад
Спасибо,реально поржал! В коллекцию
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2k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
Я оборжался! Спасибо озвучке! ))))
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7k
Prostovopros 49 минут назад
Умеют же люди веселиться ))
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420
Алексей Час назад
Кажется это не тот случай, когда "за битого двух небитых дают".
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7k
Караганда 2 часа назад
самое странное-нету у них номера спереди и ни одна камера не может зарегестрировать превышение скорости.
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7k
Александр Караганда Час назад
Самое странное, на видео нет превышения скорости, есть рукожоп на мотоцикле.
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7k
Караганда Александр Час назад
я не про видео-а про действительность.они летают-но радар их не фиксирует-если ток фото на память.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вот же дебил
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12k
Алексей 2 часа назад
Самое обидное, что по таким дебилам.., а также по идиотам-спортачам, перепутавших трек с улицами, судят обо всех мотоциклистах.
Ах да.., я забыл о колоннах мотоволкофф и пр., которые перекрывают движение ради своего ЧСВ

Не судите по малой части идиотов о всех мотоциклистах - это сродни осуждения всех автомобилистов по водителям ушатанных BMW
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7k
Cornho Алексей 37 минут назад
И только в отношении одной (сами знаете какой) категории водятлов крайне мала вероятность ошибиться, там практически поголовно неадекваты.
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