Мотоциклист уровень ПРОФИ

Мотоциклист "профи" за один вечер умудрился дважды врезаться в машины, стоящие в нескольких метрах друг от друга, а на утро и вовсе не смог свернуть на дорогу. Озвучка добавляет этому видео эмоций.
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Ах да.., я забыл о колоннах мотоволкофф и пр., которые перекрывают движение ради своего ЧСВ
Не судите по малой части идиотов о всех мотоциклистах - это сродни осуждения всех автомобилистов по водителям ушатанных BMW