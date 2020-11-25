Нет колеса, нет проблем: поврежденный GMC Yukon едет как ни в чём не бывало

Невозмутимый водитель внедорожника явно не придал большого значения потерям: заваленный вперед автомобиль с грохотом продолжил движение, порядочно останавливаясь на красный свет светофора.



Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес – заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.