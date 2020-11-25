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Сообщество Автомир 6945 постов • 671 подписчик подписаться
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Нет колеса, нет проблем: поврежденный GMC Yukon едет как ни в чём не бывало

Нет колеса, нет проблем: поврежденный GMC Yukon едет как ни в чём не бывало (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: GMC   GMC Yukon   авария   авто   автопирикол   дтп   колесо   скрылся с места дтп   
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Опубликованное видео снято 18 ноября в южной части Чикаго, на бульваре Гарфилд. По-видимому, водитель GMC Yukon попал в аварию, в результате которой оторвался бампер и переднее колесо со стороны пассажира. Однако, безрассудный водитель продолжил давить на газ своего трехколесного внедорожника.

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Метки: GMC   GMC Yukon   авария   авто   автопирикол   дтп   колесо   скрылся с места дтп   
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Ruslan 2 часа назад
В Россию перегоняют))
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Anna Ruslan 2 часа назад
ща армянские номера повесят и норм - не бита, не крашена
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5k
z0_0b 2 минуты назад
Мамамиа
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2k
ImNIK 2 часа назад
Я все ждал ну хоть капельку бенза или масла на днище, что-бы этот дибил вспыхнул...
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