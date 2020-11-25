Нет колеса, нет проблем: поврежденный GMC Yukon едет как ни в чём не бывало

Опубликованное видео снято 18 ноября в южной части Чикаго, на бульваре Гарфилд. По-видимому, водитель GMC Yukon попал в аварию, в результате которой оторвался бампер и переднее колесо со стороны пассажира. Однако, безрассудный водитель продолжил давить на газ своего трехколесного внедорожника.
Невозмутимый водитель внедорожника явно не придал большого значения потерям: заваленный вперед автомобиль с грохотом продолжил движение, порядочно останавливаясь на красный свет светофора.
Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес – заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.
Это позволило очевидцу подобраться поближе к трехколесному Yukon, который, по сути, передвигался за счет двух колес – заднее левое почти не касалось дороги. Когда загорелся зеленый, внедорожник с ревом двинулся вперед, оставляя за собой искры и дым.
На кадрах видно, как другие водители отъезжают в стороны, освобождая дорогу для необычного транспортного средства – вероятно, из страха за собственные автомобили.
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