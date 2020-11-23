Уверенно по встречной полосе: наезд на ребенка в Томске

В микрорайоне «Зеленые горки» в Томске автомобилист, двигаясь по встречной полосе, сбил мальчика на пешеходном переходе. Пострадавший ребенок смог самостоятельно встать на ноги и отбежать в сторону.
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