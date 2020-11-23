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Уверенно по встречной полосе: наезд на ребенка в Томске

Уверенно по встречной полосе: наезд на ребенка в Томске (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 12:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В микрорайоне «Зеленые горки» в Томске автомобилист, двигаясь по встречной полосе, сбил мальчика на пешеходном переходе. Пострадавший ребенок смог самостоятельно встать на ноги и отбежать в сторону.

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Метки: авария   авто   авто авария   дети   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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30k
Опаньки Час назад
а говорят полиция долго приезжает.
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3k
Майкл Минуту назад
Этот $удак водятел - долбойоп еще тот. Но детей нужно (НУЖНО!!!) приучать к чрезвычайной осторожности на переходе / перекрестке и вообще около дороги. Именно - в расчете, что на 99% нормальных водителей на несчастье найдется один вот такой долбойоп. (Моей дочери такая осторожность жизнь спасла - она аккуратно выглядывала на переходе из-за остановившегося автобуса, когда мимо нее в полуметре просвистел грузовик. Говорит - ощущения непередаваемые.)
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25
Дядя Витя 13 минут назад
Дай бог мальчику калекой не остаться.
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32k
Элек Мек Час назад
Мало того что по встречке едет,так ещё и летит в зоне знака 40 км.
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Johnny

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