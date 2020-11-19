В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку

Врач реаниматолог-анестезиолог реанимационно-консультативного центра краевой детской больницы. Он же сопроводил ролик следующим комментарием.



- Неуважение к бригаде: ехали с включёнными спецсигналами, торопились к ребёнку с астматическим статусом, дыхательной недостаточностью в инфекционную больницу, перевести к нам. Пусть этому водителю хоть немного станет стыдно, и пусть все видят, как в такое нелёгкое время проявляют уважение к скорой экстренной службе.