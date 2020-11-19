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В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку

В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 15:12
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобилисты   культура   пермь   пробка   скорая   скорая помощь   спецсигнал   
1402
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Появилось видео из Перми, снятое бригадой «скорой» помощи. Автомобиль ехал с включённой сиреной, но женщина за рулем впереди идущего красного кроссовера Toyota упрямо не уступала ему дорогу. Медики торопились на вызов к ребенку с астмой.

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Метки: авто   автомобилисты   культура   пермь   пробка   скорая   скорая помощь   спецсигнал   
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450
евгений 2 часа назад
Паскуда. Надеюсь, ее ведро когда-нибудь намотает на столб и никакая скорая не успеет к ней
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32
ford029 17 минут назад
Здравствуйте!!! Сам водитель скорой. вариантов для опережения в этом случае масса!!!!!! зачем упираться в левый ряд???? есть другие с более внимательными и не упертыми
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44k
Albert GER Полчаса назад
Мне очень нравится изменение мнения ползователей фишек.
Всего 4 года назад ,под такими постами были куча комментов типа ( ездят за покупками нехрен их пускать).
Даже дискутировал с пару неадекватных...

Тут все как один за скорую.
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13k
Дѣнисъ Жимковъ Полчаса назад
Это не пид@раска, это пид@р женского пола (не путать с геями)))
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8k
СПКиНР Дѣнисъ Жимковъ 15 минут назад
Берет пример с власть имущих, правда дороги перекрывать пока не может.
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1
scorpions05020n Полчаса назад
Наказать анально.
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380
LinkLine scorpions05020n 3 минуты назад
а потом орально, и чередовать, в жопу в рот в жопу в рот, и так далее
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6k
Психологическая поддержка 45 минут назад
Ну тип да, но скорой ничего не мешало по соседнему ряду опередить ее.

Далее цитирую интересный текст найденный на сайте посвященный автотематике:

"Открываем п. 3.2 ПДД, согласно которому «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Все просто, не правда ли?

А теперь читаем п. 1.2 все тех же ПДД. Он разъясняет, что «уступить дорогу (не создавать помех)» требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

То есть, в ситуации, когда ваша машина идет в левом ряду, а ее сзади нагоняет «скорая» с включенной «люстрой» и сиреной, вы не имеете права ехать дальше, не имеете права остановиться и не имеете права перестроиться в соседний ряд (осуществить маневр).

По факту, чтобы не нарушить требований текущей редакции ПДД, вы обязаны вместе со своим авто в прямом смысле раствориться в воздухе. Разумеется, осуществить подобный фокус физически невозможно. И чтобы выполнить требование «уступить дорогу», максимально следуя букве Правил, вам придется… продолжать движение в той же полосе не меняя скорости! Не обращая внимания на «светомузыку» и завывания спецсигнала за кормой. Парадокс, но это так."
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36
Sent22222 Психологическая поддержка 42 минуты назад
Все вы имеете правою Перестроиться, убедившись в безопасности маневра. Так что не передергивайте.
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8k
KOSTELLO Психологическая поддержка 14 минут назад
Без ссылок на любые источники, скажу тебе, что ты просто демагог, которому не.х.уй делать, кроме того, как спорить с очевидными вещами
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6k
Психологическая поддержка KOSTELLO 6 минут назад
Ну вот тебе ссылка, скажу тебе что ты оставил бесполезный и токсичный комментарий, без аргументов

https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2019-08-29-gibdd-zapreschaet-voditeljam-propuskat-mashiny-skoroj-pomoschi-s-vkljuchennymi-spetssignalami/https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2019-08-29-gibdd-zapreschaet-voditeljam-propuskat-mashiny-skoroj-pomoschi-s-vkljuchennymi-spetssignalami/
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6k
Психологическая поддержка Sent22222 5 минут назад
Ну во первых, убедить водителя никто не может, вполне возможно что он считал данный маневр небезопасным и тут никакие нормативные документы этот момент не регламентируют. Это конечно уже на совесть водителя.
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8k
KOSTELLO Психологическая поддержка Минуту назад
Ну я же говорю - демагог.
Посмотри внимательно видео и уясни, что никаких помех там и в помине не было.
Вот если бы там стояла пробка, или плотный ряд, то еще можно было бы о чем то говорить.
А так, не хочу переубеждать тебя.
Можешь не пропускать ни скорую, ни полицию, ни пожарных, а потом разбирайся сам со штрафами.
Мне, честно все равно.
Я мир от идиотов спасать не нанимался
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9k
Wolfsangel 57 минут назад
У (в Литве) нас бы такой штраф вломили бы....что тачку бы продала.....в свое время полиция приучала уступать дорогу запуская вперед скорую....а сами сзади ехали и собирала награждая штрафами всех кто не прижимался к обочине и не останавливался
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4k
hellish_hound Wolfsangel 21 минуту назад
Не надо наших гайцов учить! (шутка если что)
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18k
Добрый Алабай Час назад
По уму, на эту быдлу нужно вешать покушение на убийство. Из-за неё скорая могла не успеть.
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1k
Александр Час назад
Чем объяснить такое поведение? Наверное, только неисправной психикой. Почему не показывают их лиц? Всеобщая огласка такого поведения - лучшее наказание.
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4k
кот базилий Александр Полчаса назад
Самоутвердиться хотела ТП - я такая, я крутая...., а по сути просто тупое быдло.
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2k
A Час назад
Предлагаю модифицировать все машины скорой и пожарных. Автомобилист не уступает дорогу спец-транспорту ? это его проблема
Предлагаю модифицировать все машины скорой и пожарных. Автомобилист не уступает дорогу спец-транспорту ? это его проблема
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4k
hellish_hound A 18 минут назад
В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку
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8k
СПКиНР A 13 минут назад
Точно. А ГИББДшников которые перекрывают дороги сразу расстреливать.
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13k
Alex ASK Час назад
Водителя иномарки, не предоставившего преимущество автомобилю скорой помощи, разыскали, рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу Перми.
Нарушительницей оказалась 45-летняя пермячка, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В отношении нее составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
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10k
_Aleks_ Alex ASK Час назад
Голосую за лишение на год
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7k
Prostovopros Час назад
Поколение, что бегало за клинским по совету телевизора. Что посеяли - теперь пожинаем.
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148
Olga Ryashina Prostovopros 37 минут назад
45 -летние не бегали за клинским. Во время этой рекламы они пили крушовице.
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12k
куджо Час назад
Лишени5 прав от 3 до 6 месяцев предлагаю ввести
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975
Грета Тунберг куджо 40 минут назад
лучше навсегда
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26k
Игорь Час назад
Да что вы все на неё накинулись будто она специально смотрела в зеркала, мерзко хихикала и притормаживала?!
Уверен, что она или просто болтала по телефону и "мало ли чего там мешает разговаривать". Или вообще не имеет представление что на эту тему по ПДД она должна делать.
Тут не коварство - тут обычная, банальная, житейская ТУПОСТЬ!
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27k
EvilHomer Игорь 48 минут назад
Невозможно не заметить позади себя проблесковый маячок, АБСОЛЮТНО невозможно. Тут именно: "Я королева, я еду по правилам" - что несомненно является тупостью.
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497
Алексей Андреев Игорь Полчаса назад
Это не тупость, это именно бесконечная наглость. Курица купила себе тойоту и стала царевной. Сирену скорой слышно в машине еще за километр, это если музыка громкая в машине. Там же матюкальник как раз вперёд направлен и когда крякалка хотя бы в 10 машинах от тебя, то такое ощущение, что в машине всё дребезжать начинает. Противнейшее ощущение. А если прямо перед ней крякнуть, я думаю, что и глухой услышит.
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4k
кот базилий Игорь Полчаса назад
Хоть сосала она там, звуковой сигнал в любом случае слышно.
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8k
KOSTELLO Игорь 11 минут назад
Да на здоровье.
В не зависимости от того, чем она там занималась, ей полагается штраф.
Вот только жаль, что такой небольшой.
Лично я тысяч 30 бы влепил, плюс лишение прав на пару лет.
И на дорогах бы поспокойнее стало
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5k
Ф Ив Игорь 4 минуты назад
Ну так раз человек тупой, то и водить автомобиль ему нельзя. А значит эту тетку следует пожизненно лишить водительских прав, ну или до того момента как она не докажет что она не тупица.
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4k
Majul 2 часа назад
Надеюсь к ней скорая не доедет никогда.

Давно пора законодательно разрешить реанимобилям таранить таких биовысеров.
Как врач скажу, реанимобиль НИКОГДА не едет просто так. Это в 90% случаев вызов к тяжелому пациенту, либо уже транспортировка его в больницу (в это случае вооще зачастую время на минуты идет). Есть бабки ипохондрики, которым скучно и они врут про состояние, но обычно таких кадров знают на станциях СП.
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568
Злодей Majul Час назад
Таранить? Вы с ума сошли? Как поведут себя авто при столкновении? Они же не на танке ездят.
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12k
Ligov Majul Час назад
И передний бампер в таком стиле сделать...
И передний бампер в таком стиле сделать...
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4k
Majul Злодей 7 минут назад
Ну не на скорости же, не на аварию, а уткнуться бампером и выдавить с полосы.
Да и знаете, в конечном итоге, для таких идиотов как овца в видео и тарана мало.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
умственно отсталая дочка б@яди...
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359k
Алексей 2 часа назад
фото м.у.д.а.ч.ки. и id в студию. пусть страна в е.б.а.л.о. знает таких "героев"
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9k
Eltiftel 2 часа назад
онажемать! Ей виднее!
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48k
smakido 2 часа назад
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808
Максим Алтадуков 2 часа назад
Надо таранить таких дэбилов
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