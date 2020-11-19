В Перми автомобилистка не пропустила реанимобиль, который ехал на вызов к ребенку

Появилось видео из Перми, снятое бригадой «скорой» помощи. Автомобиль ехал с включённой сиреной, но женщина за рулем впереди идущего красного кроссовера Toyota упрямо не уступала ему дорогу. Медики торопились на вызов к ребенку с астмой.
Врач реаниматолог-анестезиолог реанимационно-консультативного центра краевой детской больницы. Он же сопроводил ролик следующим комментарием.
- Неуважение к бригаде: ехали с включёнными спецсигналами, торопились к ребёнку с астматическим статусом, дыхательной недостаточностью в инфекционную больницу, перевести к нам. Пусть этому водителю хоть немного станет стыдно, и пусть все видят, как в такое нелёгкое время проявляют уважение к скорой экстренной службе.
- Неуважение к бригаде: ехали с включёнными спецсигналами, торопились к ребёнку с астматическим статусом, дыхательной недостаточностью в инфекционную больницу, перевести к нам. Пусть этому водителю хоть немного станет стыдно, и пусть все видят, как в такое нелёгкое время проявляют уважение к скорой экстренной службе.
Сотрудники ГИБДД вычислили автомобиль по номерам и поймали нарушительницу. Ей оказалась пермячка 1975 года рождения.
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Всего 4 года назад ,под такими постами были куча комментов типа ( ездят за покупками нехрен их пускать).
Даже дискутировал с пару неадекватных...
Тут все как один за скорую.
Далее цитирую интересный текст найденный на сайте посвященный автотематике:
"Открываем п. 3.2 ПДД, согласно которому «при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Все просто, не правда ли?
А теперь читаем п. 1.2 все тех же ПДД. Он разъясняет, что «уступить дорогу (не создавать помех)» требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
То есть, в ситуации, когда ваша машина идет в левом ряду, а ее сзади нагоняет «скорая» с включенной «люстрой» и сиреной, вы не имеете права ехать дальше, не имеете права остановиться и не имеете права перестроиться в соседний ряд (осуществить маневр).
По факту, чтобы не нарушить требований текущей редакции ПДД, вы обязаны вместе со своим авто в прямом смысле раствориться в воздухе. Разумеется, осуществить подобный фокус физически невозможно. И чтобы выполнить требование «уступить дорогу», максимально следуя букве Правил, вам придется… продолжать движение в той же полосе не меняя скорости! Не обращая внимания на «светомузыку» и завывания спецсигнала за кормой. Парадокс, но это так."
https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2019-08-29-gibdd-zapreschaet-voditeljam-propuskat-mashiny-skoroj-pomoschi-s-vkljuchennymi-spetssignalami/https://www.avtovzglyad.ru/gai/pdd/2019-08-29-gibdd-zapreschaet-voditeljam-propuskat-mashiny-skoroj-pomoschi-s-vkljuchennymi-spetssignalami/
Посмотри внимательно видео и уясни, что никаких помех там и в помине не было.
Вот если бы там стояла пробка, или плотный ряд, то еще можно было бы о чем то говорить.
А так, не хочу переубеждать тебя.
Можешь не пропускать ни скорую, ни полицию, ни пожарных, а потом разбирайся сам со штрафами.
Мне, честно все равно.
Я мир от идиотов спасать не нанимался
Нарушительницей оказалась 45-летняя пермячка, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. В отношении нее составлен административный материал по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.
Уверен, что она или просто болтала по телефону и "мало ли чего там мешает разговаривать". Или вообще не имеет представление что на эту тему по ПДД она должна делать.
Тут не коварство - тут обычная, банальная, житейская ТУПОСТЬ!
В не зависимости от того, чем она там занималась, ей полагается штраф.
Вот только жаль, что такой небольшой.
Лично я тысяч 30 бы влепил, плюс лишение прав на пару лет.
И на дорогах бы поспокойнее стало
Давно пора законодательно разрешить реанимобилям таранить таких биовысеров.
Как врач скажу, реанимобиль НИКОГДА не едет просто так. Это в 90% случаев вызов к тяжелому пациенту, либо уже транспортировка его в больницу (в это случае вооще зачастую время на минуты идет). Есть бабки ипохондрики, которым скучно и они врут про состояние, но обычно таких кадров знают на станциях СП.
Да и знаете, в конечном итоге, для таких идиотов как овца в видео и тарана мало.