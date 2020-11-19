История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске

Деньги Мария обещала вернуть на карту но не возвращала.







Ростовчане, попавшие на удочку мошенницы, придали историю огласке в соцсети, после чего Марией заинтересовались правоохранители. Марию с «вечно поломанным» автомобилем задержали.







После допроса Мария раскаялась и обещала вернуть деньги всем своим жертвам. Несмотря на ее раскаяние и клятвенные обещания уголовное дело все же завели в октябре этого года.







Предприимчивая Маша выждала несколько недель и переметнулась «на заработки» в соседний регион – Краснодарский край. С теми же историями о сломанном «Поло» и жалобным видом Мария обрабатывает автомобилистов в Новороссийске.