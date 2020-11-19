История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске

Мошенница решила сменить локацию и перебралась в Краснодарский край.
Работает, известная многим ростовским автомобилистам, мошенница "Маша" по той же схеме, но уже в Новороссийске.
В донской столице маша орудовала на разных улицах. Она останавливала проезжающих мимо автомобилистов и рассказывала душещипательную историю о сломавшейся иномарке. Деньги она просила чаще всего на эвакуатор, реже на бензин. Стоит отметить, что иномарка у девушки новенькая.
В донской столице маша орудовала на разных улицах. Она останавливала проезжающих мимо автомобилистов и рассказывала душещипательную историю о сломавшейся иномарке. Деньги она просила чаще всего на эвакуатор, реже на бензин. Стоит отметить, что иномарка у девушки новенькая.
Деньги Мария обещала вернуть на карту но не возвращала.
Ростовчане, попавшие на удочку мошенницы, придали историю огласке в соцсети, после чего Марией заинтересовались правоохранители. Марию с «вечно поломанным» автомобилем задержали.
После допроса Мария раскаялась и обещала вернуть деньги всем своим жертвам. Несмотря на ее раскаяние и клятвенные обещания уголовное дело все же завели в октябре этого года.
Предприимчивая Маша выждала несколько недель и переметнулась «на заработки» в соседний регион – Краснодарский край. С теми же историями о сломанном «Поло» и жалобным видом Мария обрабатывает автомобилистов в Новороссийске.
Ростовчане, попавшие на удочку мошенницы, придали историю огласке в соцсети, после чего Марией заинтересовались правоохранители. Марию с «вечно поломанным» автомобилем задержали.
После допроса Мария раскаялась и обещала вернуть деньги всем своим жертвам. Несмотря на ее раскаяние и клятвенные обещания уголовное дело все же завели в октябре этого года.
Предприимчивая Маша выждала несколько недель и переметнулась «на заработки» в соседний регион – Краснодарский край. С теми же историями о сломанном «Поло» и жалобным видом Мария обрабатывает автомобилистов в Новороссийске.
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хули ты падла на наших сайтах постоянно русских оскорбляешь.
соси своему черножопому муженьку и завали хлебало