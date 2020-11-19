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История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске

История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске (1 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 11:03
Метки: авто   мошенники   ростов   факты   
2959
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Мошенница решила сменить локацию и перебралась в Краснодарский край.

Источник:

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Метки: авто   мошенники   ростов   факты   
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19  комментариев
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19k
Батончик с маком 4 часа назад
хоть бы отсос предложила для приличия
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Р Х Час назад
Из-за таких тварей перестаешь помогать тем, кто на самом деле нуждается в помощи.
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9k
Seledochnik Час назад
Узнаю местных хабалистых баб. Там по второму подбородку все понятно.
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676
Владимир 2 часа назад
На актерский факультет нужно Маше поступать.
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2k
x3matic 2 часа назад
Цыгане.По дороге на юг или обратно в Ростовской области на заправках промышляют,клянчат на бензин.
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4k
Nobody Noname 3 часа назад
Коктейль молотова ей в машину закиньте...
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40k
Andrey 4 часа назад
История с ростовской мошенницей «Маша» на «Поло» получила продолжение в Новороссийске
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21k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
На кол попрошайку
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29k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
Ну так сломать-таки ей "Поло", чтобы не зря трудилась.
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2
tj77 4 часа назад
В Ростове много таких) пока работал встречал постоянно что то такое)
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381
LinkLine 4 часа назад
а рожу набить никто не додумался
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 часа назад
Если хотите, можете поправить "придали" на "прЕдали"...
Если хотите, можете поправить "придали" на "прЕдали"...
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Не хотите - не надо.
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30
Ann 4 часа назад
А при чем тут Маша, тут скорее какая нибудь марьям , видно же что не русская, просто крашенная в светлый. Скорее всего цыганка и лицо и фигура
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20k
Vazari 5 часов назад
Неужели еще кто-то ведется на этот развод. На АЗС где я заправляюсь, две шмары, цыганского типа паслись больше месяца. Причем на столько оборзевшие- в машине, которую надо заправить,сидят два чурбана, втыкают в телефоны. Но я никогда не видел, чтобы им кто-то денег дал.
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883
Шурман 5 часов назад
Ну что я могу сказать , лохов на Руси еще на 200 припасено . Я вот такую ситуацию не могу представить к примеру в Бельгии или Германии , нет денег ок сами вызовим эвакуатор , как правило полиция подойдет быстрей :)
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1k
Ям Шурман 4 часа назад
опять шаурмян-фашист вылез и давай прославлять гейропцев.
хули ты падла на наших сайтах постоянно русских оскорбляешь.
соси своему черножопому муженьку и завали хлебало
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883
Шурман Ям 4 часа назад
:)))) Зигу кинуть или это опять обидно будет ?:))
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3k
SSD 5 часов назад
...хороша "Маша".
...хороша "Маша".
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