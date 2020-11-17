На федеральной трассе М-4 «Дон», в районе села Самарское, водитель автомобиля Hyundai Accent опорокинул попутную маршрутку с пассажирами. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате ДТП никто не пострадал, несколько пассажиров получили легкие повреждения, прокомментировали в УГИБДД Ростовской области.
Смотреть с 0:15
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Пьяный водитель влетел в маршрутку
- Авария дня. В Беларуси маршрутка вылетела в кювет
- Авария дня. Жесткое столкновение Range Rover с маршруткой
- Авария дня. Серьезное ДТП в центре Калининграда
- Авария дня. В Словакии Mercedes-Benz Sprinter столкнулся автобусом
Метки: hyundai авария авария дня авто авто авария видео дтп маршрутка
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...