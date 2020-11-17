FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3822 поста • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Маршрутка опрокинулась в Ростовской области

Авария дня. Маршрутка опрокинулась в Ростовской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   маршрутка   
886
1
1
На федеральной трассе М-4 «Дон», в районе села Самарское, водитель автомобиля Hyundai Accent опорокинул попутную маршрутку с пассажирами. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: hyundai   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   маршрутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
P.F. 2 часа назад
Вот как можно умудриться устроить такой треш? Млять, на ровном месте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
ятам 23 минуты назад
я вот не понимаю таких идиотов ! честно! не ужели так сложно видео обрезать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
WadDad Полчаса назад
Не отвлекайтесь от дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
Владимир 2 часа назад
Зачем водитель красной табуретки резко рулем крутит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_Aleks_ 2 часа назад
дятел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Яков 2 часа назад
вот правда - тише едешь - дальше будешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SSD 3 часа назад
В хендае залип в телефон похоже))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Аниме, корабли и девушки-командиры - поиграем? Авария дня. Пьяный водитель влетел в маршрутку Авария дня. Пьяный водитель влетел в маршрутку Авария дня. Жесткое столкновение Range Rover с маршруткой Авария дня. Жесткое столкновение Range Rover с маршруткой Авария дня. В Словакии Mercedes-Benz Sprinter столкнулся автобусом Авария дня. В Словакии Mercedes-Benz Sprinter столкнулся автобусом Авария дня. Серьезное ДТП в центре Калининграда Авария дня. Серьезное ДТП в центре Калининграда Авария дня. Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом Авария дня. Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1702760



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
6
47
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
1
254
"Я понял это только к 30 годам!": откровения пользователей соцсетей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
0
16
Человек и пароход? Нет, КВН и Голливуд
Моментальное ореховое печенье из теста фило
4
7
Моментальное ореховое печенье из теста фило
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Самая популярная фраза последних двух лет, которую слышал практически каждый
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Шерлок Холмс,когда узнал что его дом принадлежит семье Назарбаевых
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#авария#интересно#прикольные#смешные#россия#дети#настроение#пандемия
#фото#интересное#дтп#картинки#автомобили#сша#автомир#забавно#позитив#в мире
#прикол#факты#животные#подборка#авто авария#на различный вкус#авария дня#кино#собаки#девушка

На что жалуетесь?

Вернуться