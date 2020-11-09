FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2195 постов • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Треники&Вареники 
Хитрый на встречке

Хитрый на встречке (1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 15:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авто   встречка   дебилы вокруг нас   
1391
1
Вот такая ситуёвина приключилась сегодня. Скажу честно,мог объехать и не обратить внимания,но сделал то ,что сделал. Интересно ваше мнение.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: авто   встречка   дебилы вокруг нас   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Karelian 4 часа назад
Если есть запись, где видно номер, не поленись, отправь в ГИБДД. Да, придётся потом тратить время, ехать к ним и писать объяснение, но оно того стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим 23 минуты назад
Люберцы.Там в любое время дня и ночи пробка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил Абель 59 минут назад
А минус водитель такси поставил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
кот базилий Час назад
Таджик - такси, фонарь на крыше. Мы пыравыл нэ знаэм.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
595
Hard.NET Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Прораб 3 часа назад
Всё правильно сделал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 часа назад
постоянно в дороге ,что не авария или такси либо кашеринг,больше всего достают дятлы на такси где дети гор или побережья творят что хотят,наказывать тварей надо(автору плюс)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 3 часа назад
прав надо лишать таких ездунов....года на 3 как минимум
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 4 часа назад
Может в яндексе заморочатся, не так уж много у них в городе машин с ну584/6
Может в яндексе заморочатся, не так уж много у них в городе машин с ну584/6
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
pynh 4 часа назад
ну 584 77

VOLKSWAGEN POLO, 2018
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ЕвгенийДончак 4 часа назад
Всё правильно сделал. Плюсом надо написать обращение на сайте ГИБДД с приложением видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 4 часа назад
зепли эти овцеепы в такси...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 5 часов назад
Бомбилы зоибали конкретно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Core 5 часов назад
Надо было бить спокойно и все)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Дмитрий Core 48 минут назад
машину свою жалко об это го .но бить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Авария дня. Водитель «ГАЗели» спровоцировал массовое ДТП и скрылся Авария дня. Водитель «ГАЗели» спровоцировал массовое ДТП и скрылся Авария дня. В Саратове в лобовом столкновении один человек погиб и трое пострадали Авария дня. В Саратове в лобовом столкновении один человек погиб и трое пострадали Авария дня. "Ларгус" столкнулся с "Кадиллаком" и очутился в кювете Авария дня. "Ларгус" столкнулся с "Кадиллаком" и очутился в кювете На МКАД неадекватный водитель выехал на «встречку» и протаранил два автомобиля На МКАД неадекватный водитель выехал на «встречку» и протаранил два автомобиля Авария дня. Такси на встречной полосе Авария дня. Такси на встречной полосе
Франц Лефорт
Отставной дьяк Преображенского приказа
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21322



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
2
140
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
6
58
Юмор про русский язык - суровый и беспощадный
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
2
38
Девушка 15 лет могла есть только наггетсы и картошку фри, но гипноз ее вылечил
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
4
27
Три лучших фильма октября. Не знаете что смотреть? Смотрите их
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#картинки#авария#автомир#забавно#позитив#СССР#ford
#фото#факты#автомобили#смешно#дтп#авто авария#люди#россия#шоу бизнес#дети
#прикол#животные#история#прикольные#сша#в мире#настроение#смешные#на различный вкус#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться