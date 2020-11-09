Хитрый на встречке

Вот такая ситуёвина приключилась сегодня. Скажу честно,мог объехать и не обратить внимания,но сделал то ,что сделал. Интересно ваше мнение.
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Метки: авто встречка дебилы вокруг нас
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