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Чем портянки отличаются от УАЗа?

Чем портянки отличаются от УАЗа? (1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 20:27
Метки: армейские байки   армейский юмор   армия   портянки   солдатский юмор   
634
1
Это очень близкая, почти прямая аналогия на тему портянок в армии, УАЗа как машины и того если их сравнить. Еще 6 лет назад портянки отменили, но это не значит что они забыты. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

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Метки: армейские байки   армейский юмор   армия   портянки   солдатский юмор   
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20k
Сибиряк 12 часов назад
Чем портянки отличаются от УАЗа?
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40k
SAndre 5 часов назад
портянки однозначно лучше носок в сапогах
если только ты не пришел в гости
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1M
Сергей 12 часов назад
Сравнивать несравнимые вещи, типа: белое и солёное?!
Автор, ты что курил? Масляный фильтр, завёрнутый в портянку?
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16k
бат св 12 часов назад
"Эту хрень в 74 на Эльбрус ишачьими тропами затащили, что о многом говорит."(с)
-ты не прав,эта хрень сама доехала,да еще шмотье альпинистов довезла.
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3k
Sanar бат св 12 часов назад
До границы снегов эта хрень край доезжает, дальше только дизеля, я могу поспорить с тобой на все деньги.
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3k
Sanar бат св 11 часов назад
Бери уаза любого, встречаемся в Тресколе и начинаем подниматься, есть маршруты интересные, мой TLC уделывает любое отечественное говно, помогает товарищ на ренже и ещё один на черокезе, эти на бензе.
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16k
бат св Sanar 2 часа назад
да мне насрать на твои деньги-факт остается фактом: в 1974 году УАЗ доехал!!!Эльбрус НАШ!!!
да мне насрать на твои деньги-факт остается фактом: в 1974 году УАЗ доехал!!!Эльбрус НАШ!!!
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37k
Сергей 12 часов назад
Зер гуд Сашок.
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111
MAKAPka 12 часов назад
Автор, ты явно не носил сапог !!!
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3k
schmubu 12 часов назад
ну, ушлёпки, признавайтесь - кто кинулся гуглить после слов "заканчивается (не гуглить! "траншейной стопой".)"?
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