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Водитель поленился привязать доски и повредил два автомобиля

Водитель поленился привязать доски и повредил два автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   газелис   груз   дтп   курьез   
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Водитель ГАЗели из Симферополя поленился привязать доски, ведь ехать нужно было всего лишь на соседнюю улицу. Однако, сильный порывистый ветер внес свои коррективы в его планы.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   газелис   груз   дтп   курьез   
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5  комментариев
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3k
Петр 2 часа назад
А за гезелькой ехал владелец груза видимо)
Доставка не дорого)))
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3k
fin4all 18 минут назад
лайк за подачу.
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
ума палата ...
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7k
Tamdima Час назад
Одна доска хировая, раскололась по сучкам
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