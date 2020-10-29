Водитель поленился привязать доски и повредил два автомобиля

Водитель ГАЗели из Симферополя поленился привязать доски, ведь ехать нужно было всего лишь на соседнюю улицу. Однако, сильный порывистый ветер внес свои коррективы в его планы.
Автор пишет: "Для кого-то грустная история, но для многих это будет смешно и поучительно. Не ленитесь в вопросах собственной безопасности. Водитель грузовика не стал фиксировать доски в кузове т.к. их надо было перевезти на соседнюю улицу, но в дело вмешался сильный местный ветер."
Авторский пост
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