Водитель поленился привязать доски и повредил два автомобиля

Автор пишет: "Для кого-то грустная история, но для многих это будет смешно и поучительно. Не ленитесь в вопросах собственной безопасности. Водитель грузовика не стал фиксировать доски в кузове т.к. их надо было перевезти на соседнюю улицу, но в дело вмешался сильный местный ветер."