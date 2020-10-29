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Как хозяйка Tesla издевалась над угонщиками

Как хозяйка Tesla издевалась над угонщиками (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:56
Метки: tesla   издевалась   угонщикам   хозяйка   
6480
2
1
Вот история то веселая и с хорошим финалом, но я всегда в подобных ситуациях вижу совсем противоположный смысл. Расскажу его в конце поста.
А пока сама история о том, как в Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками...

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Метки: tesla   издевалась   угонщикам   хозяйка   
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33  комментария
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626
Maxim 3 дня назад
угонщики без 10-ти баксовой глушилки сигналов моб.связи?
Рекламы пост чтоль?
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17k
Vital Idol 3 дня назад
таукая свинорылка, а мужик норм...чо, за куйня?!
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150k
Alf Vital Idol 2 дня назад
А вы думаете весь мир живёт по правилу "каждой твари по паре?"
У меня прямо, как наваждение, вижу в последнее время парочки, где девушка почти что модельной внешности, а рядом самая натуральная быдляцкая гопота
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17k
Vital Idol Alf 2 дня назад
ну, это понятно...спонсор!
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645
Александр 3 дня назад
Подпиши маленько аудиторию при помощи выдуманной проблемы
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2k
Hallo FreeSpace 3 дня назад
А что мешает сейчас незаметно повредить тормоза в твоей машине ?
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2k
Литоффчег Hallo FreeSpace 3 дня назад
На ходу?
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2k
Hallo FreeSpace Литоффчег 3 дня назад
нет, я к тому , что если вдруг все пересядут на Теслу ... ну представим ... ничего страшного не произойдет . Обычным людям нечего бояться , а зона риска в любые времена под ударом , любыми методами . Вот скажи честно , у тебя стоит антивирь на компе ?
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2k
Литоффчег Hallo FreeSpace 3 дня назад
...автор про удалённый доступ, а ты о чём я так и не понял. И ничего страшного не произойдет, если никто ничего страшного делать не будет. Если все машины будут доступны через удалённый доступ...
"Чернобыльский" вирус пацан ради забавы запустил и это была забава мирового масштаба. На мировом уровне приколоться над удалённым доступом всех тесла? Да это уже не забава, это уже вызов для сообщества хакеров.
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327
g789 3 дня назад
Даже обычную машину сейчас не угнать по старинке, провода скручивая.
Что уж говорить о тесле. Надо очень хорошо разбираться в электронике и программировании.
Те, кто разбираются придут как минимум с глушилкам gsm и gps, ведь все знают что тесла постоянно онлайн.
+если угнали, её производитель заблочит, надо софт менять на свой, а потом ещё как-то запчасти искать в обход официалов. А у них каждый винтик в БД занесён. В общем проблемы со всех сторон. Профессионалам такого не надо.

Сдаётся мне туда пионеры какие-то влезли, чисто сумку спереть. И поехать у них получилось потому, что сама хозяйка им машину и включила, чисто поржать, ну и проследить за ними.
Уже тот факт, что они без масок, хотя сейчас маски на такие мероприятия грех не одевать, подтверждает, что дурачки.
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1k
Павел 3 дня назад
Только одна эта история делает Теслу ЛУЧШИМ автомобилем в истории и в мире! Эх, были бы бабки, обязательно бы купил себе, но я к сожалению в России живу.
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6
Deward Павел 3 дня назад
Вам не продают Теслу?
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8k
Александр Deward 3 дня назад
При попытке зарядить трансформатор в селе вырубает))
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1k
Павел Александр 2 дня назад
Охохо) шутник) скажи, а ты можешь сейчас продать свою машину и купить теслу?
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895
Givi Grifon 3 дня назад
Ссылка coub.com
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14k
Александр 3 дня назад
Угонщики без глушилки телефонов, владелица без мозгов, чтоб сразу потушить машину. И какое совпадение, что она оказалась радиоведущей, записала видео, и после такой рекламной акции, продажи должны взлететь?

Я уж надеялся, что баба, сядет за свою баранку-контроллер, удаленно заблочит им двери и устроит Кармагеддон на дорогах, чтоб угонщики придриснули на весь салон, а менты были вынуждены вызвать вертолёт и СВАТ, а потом нашпиговать их свинцом.

Угонщики без глушилки телефонов, владелица без мозгов, чтоб сразу потушить машину. И какое совпадение, что она оказалась радиоведущей, записала видео, и после такой рекламной акции, продажи должны взлететь? Я уж надеялся, что баба, сядет за свою баранку-контроллер, удаленно заблочит им двери и устроит Кармагеддон на дорогах, чтоб угонщики придриснули на весь салон, а менты были вынуждены вызвать вертолёт и СВАТ, а потом нашпиговать их свинцом.Посмотреть
Угонщики без глушилки телефонов, владелица без мозгов, чтоб сразу потушить машину. И какое совпадение, что она оказалась радиоведущей, записала видео, и после такой рекламной акции, продажи должны взлететь? Я уж надеялся, что баба, сядет за свою баранку-контроллер, удаленно заблочит им двери и устроит Кармагеддон на дорогах, чтоб угонщики придриснули на весь салон, а менты были вынуждены вызвать вертолёт и СВАТ, а потом нашпиговать их свинцом.
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599
Derzkiy_xAxAlb 3 дня назад
Ну и рожа у этой свинорылой бабы !
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620
Краснодар Derzkiy_xAxAlb 3 дня назад
Да, у такой не грех и чего-нибудь спереть.
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6k
Саша Смирнов 3 дня назад
"Так вот, очень не хотелось бы переживать за свое рулевое управление, тормоза, автопилот и прочую электронику в машине, понимая, что где то есть логины, пароли на удаленный доступ до нее. Особенно, когда я в ней мчусь по трассе."

Какие же вы наивные! Уже давно это встраивается в автомобили. Выключить двигатель и заблокировать двери - это минимальная функция. Типа "для поимки преступника". И где гарантия, что нету дистанционного управления оборотами двигателя? Что нету управления рулём? Кстати, все массово стремятся перейти на выпуск автомобилей с акпп. Ею тоже можно управлять электронно.
Знаю-знаю, будете писать, что такого повсеместно нигде не наблюдалось. Ну, может не всеми наблюдалось. Может пока активно не афишируется. Но иногда применяется, без афиширования. Знающие люди стремятся приобретать автомобили старого образца, где нету столь навороченной электроники. А то иногда случаются необъяснимые аварии с известными людьми. Потом пишут типа "не справился с управлением".
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1k
Mellivora 3 дня назад
Лучшая противоугонка для тех мест это машина с РКП.))
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3k
Еркен 3 дня назад
В фильме Апгрейд этот нюанс показан, беспилотные автомобили тем и опасны что могут быть взломаны удаленно.
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3k
qap 3 дня назад
На картинке плакат начала эры электрификации.

Невежественные дебилы, с умным видом пугающие обывателя, всегда были, есть и будут.
На картинке плакат начала эры электрификации. Невежественные дебилы, с умным видом пугающие обывателя, всегда были, есть и будут.
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Играть в кошки-мышки с ворами - это очень весело.
Цифрулизация - это наше будущее. Цифрульный электрокар, оснащенный искусственным интеллектом и всякими нанотехнологиями, вот что будет скоро на дорогах. И в этом огромную роль может сыграть Сколково - источник прорывных нанотехнологий, не имеющих аналогов в мире.
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13k
Юрий 3 дня назад
"удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал" - а сразу остановить машину значит не могла?
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36k
Антон 3 дня назад
Не ошибаешься.
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7k
Кыся 3 дня назад
А если в нее просто не вставлять сим-карту? Нет связи - нет проблем. Или она там встроенная? Вряд ли. Не думаю, что в США российские симки туда встраивают. А если пользоваться американской, роуминг дороже машины выйдет.
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3k
TeRMeeT Кыся 3 дня назад
Где там хоть слово про симку?
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7k
Кыся TeRMeeT 3 дня назад
А интернет она откуда берет?
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3k
TeRMeeT Кыся 2 дня назад
Со старлинка, логично же))
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5k
vitenok 3 дня назад
Если каждый день молиться святому Илону, он защитит.
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288
Обратная сторона Луны vitenok 3 дня назад
Истину глаголишь, сын мой!
Истину глаголишь, сын мой!
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