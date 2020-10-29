Как хозяйка Tesla издевалась над угонщиками

В мае другой владелец Tesla Model 3 при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.



Все это очень клево, удобно и весело. Однако вспомните, как информатизация и автоматизация наших платежей привела к тому, что сейчас сотни если не тысячи вариантов мошенничества и пострадавших. Если раньше вашу машину могли просто угнать, то в будущем, когда все машины будут типа Теслы (а к этому все идет) к автомобилю смогут подключится злоумышленники и сделать с вами что угодно. Что бы вы не говорили о крутой защите, но "если один человек сделал, то другой завсегда поломать может" (с) (из фильма "Формула любви", помните?).



Так вот, очень не хотелось бы переживать за свое рулевое управление, тормоза, автопилот и прочую электронику в машине, понимая, что где то есть логины, пароли на удаленный доступ до нее. Особенно, когда я в ней мчусь по трассе.



А ведь это будет именно так и от этого не будет 100% защиты. Или я ошибаюсь?