Как хозяйка Tesla издевалась над угонщиками

Вот история то веселая и с хорошим финалом, но я всегда в подобных ситуациях вижу совсем противоположный смысл. Расскажу его в конце поста.
А пока сама история о том, как в Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками...
А пока сама история о том, как в Австралии хозяйка угнанной Tesla издевалась над преступниками...
Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила оповещение на телефон, что у её Tesla Model 3 сработала сигнализация. Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для её управления, чтобы узнать, что происходит, пишет 9now.
Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.
В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.
Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.
Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.
Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.
В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.
Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который угонщики перебрались, покинув Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.
Кроме того, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.
В мае другой владелец Tesla Model 3 при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.
Все это очень клево, удобно и весело. Однако вспомните, как информатизация и автоматизация наших платежей привела к тому, что сейчас сотни если не тысячи вариантов мошенничества и пострадавших. Если раньше вашу машину могли просто угнать, то в будущем, когда все машины будут типа Теслы (а к этому все идет) к автомобилю смогут подключится злоумышленники и сделать с вами что угодно. Что бы вы не говорили о крутой защите, но "если один человек сделал, то другой завсегда поломать может" (с) (из фильма "Формула любви", помните?).
Так вот, очень не хотелось бы переживать за свое рулевое управление, тормоза, автопилот и прочую электронику в машине, понимая, что где то есть логины, пароли на удаленный доступ до нее. Особенно, когда я в ней мчусь по трассе.
А ведь это будет именно так и от этого не будет 100% защиты. Или я ошибаюсь?
Все это очень клево, удобно и весело. Однако вспомните, как информатизация и автоматизация наших платежей привела к тому, что сейчас сотни если не тысячи вариантов мошенничества и пострадавших. Если раньше вашу машину могли просто угнать, то в будущем, когда все машины будут типа Теслы (а к этому все идет) к автомобилю смогут подключится злоумышленники и сделать с вами что угодно. Что бы вы не говорили о крутой защите, но "если один человек сделал, то другой завсегда поломать может" (с) (из фильма "Формула любви", помните?).
Так вот, очень не хотелось бы переживать за свое рулевое управление, тормоза, автопилот и прочую электронику в машине, понимая, что где то есть логины, пароли на удаленный доступ до нее. Особенно, когда я в ней мчусь по трассе.
А ведь это будет именно так и от этого не будет 100% защиты. Или я ошибаюсь?
Источник:
Ссылки по теме:
- Илон Маск показал, как будет выглядеть европейская "Гигафабрика" Tesla
- Tesla в космосе: а куда она долетела?
- Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры
- Немец по ошибке заказал электромобилей Tesla на 1 404 000 евро
- Илон Маск начал торговать красными труселями со своим логотипом
Метки: tesla издевалась угонщикам хозяйка
59
Понравилось59
Новости партнёров
Загрузка...
Рекламы пост чтоль?
У меня прямо, как наваждение, вижу в последнее время парочки, где девушка почти что модельной внешности, а рядом самая натуральная быдляцкая гопота
"Чернобыльский" вирус пацан ради забавы запустил и это была забава мирового масштаба. На мировом уровне приколоться над удалённым доступом всех тесла? Да это уже не забава, это уже вызов для сообщества хакеров.
Что уж говорить о тесле. Надо очень хорошо разбираться в электронике и программировании.
Те, кто разбираются придут как минимум с глушилкам gsm и gps, ведь все знают что тесла постоянно онлайн.
+если угнали, её производитель заблочит, надо софт менять на свой, а потом ещё как-то запчасти искать в обход официалов. А у них каждый винтик в БД занесён. В общем проблемы со всех сторон. Профессионалам такого не надо.
Сдаётся мне туда пионеры какие-то влезли, чисто сумку спереть. И поехать у них получилось потому, что сама хозяйка им машину и включила, чисто поржать, ну и проследить за ними.
Уже тот факт, что они без масок, хотя сейчас маски на такие мероприятия грех не одевать, подтверждает, что дурачки.
Я уж надеялся, что баба, сядет за свою баранку-контроллер, удаленно заблочит им двери и устроит Кармагеддон на дорогах, чтоб угонщики придриснули на весь салон, а менты были вынуждены вызвать вертолёт и СВАТ, а потом нашпиговать их свинцом.
Какие же вы наивные! Уже давно это встраивается в автомобили. Выключить двигатель и заблокировать двери - это минимальная функция. Типа "для поимки преступника". И где гарантия, что нету дистанционного управления оборотами двигателя? Что нету управления рулём? Кстати, все массово стремятся перейти на выпуск автомобилей с акпп. Ею тоже можно управлять электронно.
Знаю-знаю, будете писать, что такого повсеместно нигде не наблюдалось. Ну, может не всеми наблюдалось. Может пока активно не афишируется. Но иногда применяется, без афиширования. Знающие люди стремятся приобретать автомобили старого образца, где нету столь навороченной электроники. А то иногда случаются необъяснимые аварии с известными людьми. Потом пишут типа "не справился с управлением".
Невежественные дебилы, с умным видом пугающие обывателя, всегда были, есть и будут.
Цифрулизация - это наше будущее. Цифрульный электрокар, оснащенный искусственным интеллектом и всякими нанотехнологиями, вот что будет скоро на дорогах. И в этом огромную роль может сыграть Сколково - источник прорывных нанотехнологий, не имеющих аналогов в мире.