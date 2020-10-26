Небольшой город на Волге пытается продать последние старые ЛиАЗы

Как следует из информации на портале госторгов, три ЛиАЗа с бензиновыми моторами пытались продать в сентябре по цене от 89 000 до 130 000 рублей за единицу, однако на торги не было подано ни одной заявки — и их признали несостоявшимися. Следующая попытка продажи назначена на 18 ноября. Предполагается, что автобусы могут заинтересовать музеи, коллекционеров или металлобазы.



Арзамас — один из последних городов России, в котором еще используются ЛиАЗы-677. На линии продолжают выходить два таких старых автобуса с газовыми двигателями (пропан-бутан). Остальные машины списали и заменили на современные автобусы МАЗ-103, -107 и КАвЗ-4270. Кроме того, недавно здесь появились новые пазики с метановыми двигателями.



В большом количестве ЛиАЗ-677 в России пока еще продолжают эксплуатироваться только в городе Зеленогорске Красноярского края (там 15 таких машин). На обслуживании линий эти автобусы также сохраняет украинский город Александрия.



Штучный спрос на старые ЛиАЗы со стороны музейщиков есть — так, некоторое время назад АТП из Ярославля приобрело две списанные машины для восстановления. Один экземпляр будет использоваться как памятник, второй — как ходовой образец для участия в ретропарадах.



ЛиАЗ-677 — городской высокопольный автобус, массово производившийся в Ликино-Дулево с 1967 по 1994 год (на сторонних предприятиях его сборка продолжалась до 2002-го). 677-й являлся первым серийным советским автобусом с автоматической коробкой передач. Он оснащался бензиновым мотором ЗИЛ объемом 7,0 л и мощностью 175 или 180 л.с. (в зависимости от модификации). Машины этой модели использовались практически во всех городах СССР, имевших городское или пригородное автобусное сообщение.