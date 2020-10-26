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Небольшой город на Волге пытается продать последние старые ЛиАЗы

Небольшой город на Волге пытается продать последние старые ЛиАЗы (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 23:56
Сообщество : Автомир
Метки: автобус   транспорт   факты   
554
3
В Арзамасе Нижегородской области муниципальное автотранспортное предприятие пытается продать недавно выведенные из эксплуатации классические автобусы ЛиАЗ-677. Эти «пожилые» машины до 2019 года обслуживали городские рейсы.

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Метки: автобус   транспорт   факты   
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10  комментариев
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121
.. 3 часа назад
Небольшой город на Волге пытается продать последние старые ЛиАЗы
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4k
Elmaestro 48 минут назад
идиот, где Арзамас и где Волга.
лишь бы че запостить поскорей, чтоб денюшку срубить
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11k
Алексей Ив Час назад
Служил в Арзамасе,учебка спецрадиосвязи
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Небольшой город на Волге пытается продать..."
===================
Димон, пост интересный, но есть одно "но":
от Арзамаса до ближайшей точки на берегу Волги около 100 км.
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
С этими автобусами уходит целая эпоха
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2k
Vladimir Klishin 3 часа назад
Ох... Звук бутылок... Аж мороз по коже.
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5k
Divergent?!? 7 часов назад
Были бы деньги (большие), я б купил что-то подобное, и переделал под "дом на колесах". Но это в десять раз больше стоит, чем просто старый автобус. Я вот и думаю: мне он не подходит. А кому он подходит? Ума не приложу. Понятно, что цена нормальная. Понятно, что никто не подал заявку. А кто вообще может заинтересоваться таким автобусом, который либо может только стоять (в сегодняшнем состоянии), либо требует гуллиард денег на восстановление? Ваши мысли? Ну, участие в парадах дело тоже сомнительное, если только какой-нибудь меценат не выложит из своего кармана. И еще, кто знает: запчасти к ним еще производят? Я не про двигатель (это идет прямо в мусор), а коробки, рессоры? В принципе, цена соответствует цене рамы. Ну и колесные обода и лобовые стекла с баранкой. Все остальное надо менять, если планировать езду с шиком.
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12k
Алексей 8 часов назад
Я так понимаю, что эти автобусы по бухгалтерии проводили, как регулярно "обновляемые" по части основных агрегатов.
Поэтому не могут сейчас списать по истечению срока службы и вынуждены тендерить.
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15k
Андрей Иванов 8 часов назад
Были б деньги, я б купил. Это ж раритетище.
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44k
Albert GER 8 часов назад
до чего страну довели - уже общественный транспорт распродают.
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